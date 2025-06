Agresión física a una jugadora del Europa en la Copa Catalunya juvenil

Una futbolista juvenil del Europa tuvo que ser atendida por las asistencias médicas tras sufrir una agresión por parte de una jugadora del Levante Badalona. Esta sucedió en el vestuario del conjunto de la Vila de Gràcia al finalizar el partido de semifinal de la Copa Catalunya que se disputó este sábado en el Estadio Municipal de Badalona.

"Desde el Club Esportiu Europa queremos expresar nuestra más firme condena por los hechos ocurridos al finalizar el partido de semifinal de la Copa Catalunya Juvenil femenina entre el CE Europa y el Levante Badalona. Una jugadora del conjunto rival accedió al vestuario de nuestro equipo y agredió físicamente a una de nuestras jugadoras, quien tuvo que recibir atención médica", explica el comunicado que ha hecho público la entidad.

Actitudes "absolutamente inaceptables"

El Europa ha expuesto los hechos y ha pedido responsabilidades para que no vuelve a ocurrir. "En primer lugar, queremos dar, como ya hicimos desde el mismo momento de los hechos, todo nuestro apoyo a nuestra jugadora, que tiene al club a su disposición para lo que necesite. Asimismo, queremos recalcar que este tipo de actitudes son absolutamente inaceptables y no tienen cabida en nuestra manera de entender el fútbol, basado siempre en el respeto, la deportividad y la formación en valores. No queremos que situaciones como esta se repitan en ningún ámbito ni categoría de nuestro deporte", añade el escrito del equipo de la Vila de Gràcia.

"No toleramos ningún tipo de violencia", ha clamado el escueto escrito que ha hecho el conjunto de Badalona tras los hechos. El Europa también agradece el comunicado emitido por el Levante Badalona y espera que desde todas las instancias se tomen medidas al respecto para evitar otros episodios como este.