¿Qué le falló al Barça en la final de la Champions de Lisboa?

Con el paso de las horas, la derrota en Lisboa contra el Arsenal se va tornando más cruel. No tanto por la derrota en sí, totalmente probable en un partido tan imprevisible como una final de la Champions. Si no más bien por el cómo. Se vio a un Barça apático y errático que encadenó incontables desbarajustes que terminaron arrebatándole la capacidad de reacción. Fue la primera final de la Champions en la historia del Barça donde no consiguió marcar un gol. Y encajó, uno de los problemas de esta temporada.

Falta de efectividad

El Barça se perdía cuando llegaba a tres cuartos de campo. Se acercaba a la portería 'gunner' y empezaban a emerger las dudas. Claudia Pina fue la que tuvo más ocasiones, aunque ninguna clarísima. La que estuvo más cerca de romper la igualdad en el marcador chocó contra el travesaño. Con Caroline Graham Hansen, desaparecida, y Ewa Pajor, desquiciada, porque los balones no llegaban a ella, Pina fue la que luchó más por generar peligro. Con la entrada de Salma Paralluelo en el segundo tiempo, parecía que el Barça iba a buscar otras soluciones. La extremo, que tiende a ir más hacia dentro, sin embargo, colapsó ante los espacios conquistados por la defensa tupida del Arsenal.

Pere Romeu en el banquillo del Barça durante la final de la Champions / JOSE SENA GOULAO / EFE

Errores en los cambios

Había dos dudas antes de la final. La primera, si Pere Romeu optaría por Fridolina Rolfö o Esmee Brugts para ocupar el lateral derecho. Rolfö fue la elegida, pero estuvo muy por debajo de su nivel. La sueca lleva una temporada errática, pero por el tipo de partido que se esperaba el técnico que plantearía el Arsenal, donde el Barça necesitaría más estabilidad defensiva y mejor defensa dentro del área, tenía un perfil más adecuado. Sin embargo, no funcionó.

La otra elección que tomó Romeu fue Claudia Pina o Salma Paralluelo en esa misma banda. La catalana fue la que salió en el once inicial. Fue una de las pocas que en la primera parte generó algo de desequilibrio. Sin embargo, Pere decidió sustituirla al inicio de la segunda parte mientras que Brugts reemplazó a Rolfö más avanzado el reloj. Teniendo en cuenta que Pina ha terminado siendo la máxima goleadora de la competición, su presencia en los minutos finales podría haber ayudado al equipo. Más teniendo en cuenta la pobre actuación de Salma. Es más, el papel de revulsivo de Pina en las segundas partes ya ha ayudado al Barça a desencallar algunos partidos clave y podría haber sido una herramienta interesante a tener sobre el verde.

Centro del campo estéril

Realmente, pocas futbolistas tuvieron un día decente. Ninguna de las jugadoras del Barça desplegó su mejor versión. El centro del campo del Barça, formado por Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Patri Guijarro fue un ejemplo. Con muy pocos espacios para combinar y una presión asfixiante, el balón les duró poco. No había tiempo ni lugar para construir con cierta calma y trataron de enviar balones en profundidad para descongestionar la zona. Pero no encontraron receptoras que terminaran de encarar la portería. Esos destellos de genialidad a los que nos tienen acostumbrados no estuvieron y el Barça se quedó huérfano.

Katie McCabe y Caroline Graham Hansen durante la final de la Champions / Associated Press/LaPresse / LAP

Jugadoras clave, desaparecidas

El cansancio mental y físico mermó muchísimo al Barça. No fue excusa, sin embargo, hay futbolistas que han llegado al tramo final de la temporada en las últimas y en Lisboa no consiguieron rascar. Caroline Graham Hansen llevaba apagada unas semanas y en la final volvió a no aparecer. Y la echó en falta el conjunto azulgrana. Su desequilibro y quiebro en la banda le habría dado desborde y profundidad. Una de las principales carencias del Barça en Lisboa fue el no generar superioridad. En el campo estuvo pasivo, frustrado, y no consiguió generar suficiente para que Ewa Pajor pudiera entrar en acción.

La polaca lleva consigo una cruz incómoda. Ha jugado 5 finales de la Champions y todas ellas han terminado en derrota. Tras la temporada excepcional que ha hecho en su primer año en Barcelona, su actuación en Lisboa resultó anecdótica. Pero justo no entró en juego en un partido donde sus goles hubieran desencallado la situación.

Aturdimiento general

El equipo que saltó al césped en el José Alvalade no parecía el Barça. Al menos no al que estamos acostumbradas. Fue una versión gris y apática de ese equipo que tanto ha deslumbrado con su luz. Más allá de los errores en el ámbito futbolístico, la parte anímica del equipo fue demasiado baja. No parecía que estuviera jugando una final y mucho menos la de la Champions. A las futbolistas les faltó ese punto de carácter, de rabia para anteponerse a un Arsenal que cuajó el mejor partido de la temporada. El Barça no dudó de sus posibilidades, pero sí estuvo dubitativo y poco concreto y eso también le acabó costando el partido.