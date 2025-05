Del 1 al 100, por Marta Corredera

Las jugadoras del Barça celebran la Liga en el Johan Cruyff / FC Barcelona

Temporada 2009-10. Primera final de UEFA Women’s Champions League de la historia, y fue en el Coliseum Alfonso Pérez. Yo tenía 18 años y todas las jugadoras de la selección española estábamos presentes en un partido que marcaría un antes y un después para el fútbol femenino. Y para mí.

Tan solo dos años después pasaría algo que, si me lo hubiesen dicho aquel 20 de mayo del 2010, no hubiese creído. Pensaría que me están tomando el pelo. O eso, o que estaba soñando.

Todavía recuerdo aquel esperado 26 de septiembre de 2012. Habíamos sido campeonas de Liga el año anterior y eso nos daba acceso directo a jugar la Champions League por primera vez en nuestra historia. Nervios, emoción y mucha ilusión por saltar al césped y vivir un momento único e histórico. Algo que sólo habíamos alcanzado a ver por la televisión. Eso era un auténtico regalo por entonces, ya que nada era igual. Éramos lo más parecido a niñas pequeñas con zapatos nuevos, niñas pequeñas que empezaban a soñar con aquello que algún día querían ser, niñas pequeñas que un día querían crecer y convertirse en unas referentes que ellas no habían podido tener.

Cerrar el círculo

La realidad de aquel primer partido en Champions League con el escudo del Barça en el pecho fue tal y como lo habíamos imaginado días antes. Nos pasaron por encima. Sí, sé que esto no lo esperabais, pero así fue. Aquel Arsenal era tan superior a nosotras que todavía cansa recordarlo. Cierto es que el equipo dio muy buena imagen, incluso pudimos ponernos por delante en el marcador, pero tres acciones muy bien prepadas por parte del equipo inglés nos dejaron sin opciones en el partido de ida. Recuerdo perfectamente salir del partido y pensar que aquellas jugadoras eran aviones, que estaban años luz físicamente de nosotras. Alex Scott, Steph Houghton, Rachel Yankey, Kelly Smith o Kim Little son algunos de los nombres que nunca olvidaremos las que vivimos aquel momento histórico.

Ahora, 4.623 días después y ante un mismo rival, es un bonito momento para cerrar el círculo y recordar todo el camino recorrido de este equipo que parece no tener techo. Ha pasado más de una década desde entonces y el peso en la balanza ha cambiado de lado. Seis finales en las últimas siete temporadas y tres títulos de los últimos cuatro posibles hacen que este equipo sea todo lo que nosotras soñamos ser en ese momento. Ahora las calles se llenan de azulgrana para animar a un equipo irrepetible, un equipo que hace soñar e ilusionarse a adultos y pequeños. EL EQUIPO.

El estadio José Alvalade de Lisboa tendrá mañana llenazo total, con más de cincuenta mil espectadores, para ver el partido número 100 de este equipo en la competición. Budapest, Göteborg, Turín, Eindhoven y Bilbao son las ciudades que han visto la evolución del Barça femenino en esta competición. Una evolución que es la actual envidia de Europa. Una evolución que no se entiende sin la apuesta del club, sin el apoyo de la afición. No se entiende sin esas pioneras, pero sobre todo no se entiende sin el compromiso de sus jugadoras actuales.

Unas futbolistas que año tras año han querido ser mejores, dar mejor espectáculo y poner el listón tan alto que va a ser imposible –en un corto periodo de tiempo– que alguien reine en el panorama futbolístico como lo están haciendo ellas. Disfrutemos, sigamos haciendo crecer el fútbol femenino entre todas, saboreemos cada éxito y sintámonos orgullosas de todo lo que representan estas jugadoras.

Y sí... si algún día me preguntáis, os diré que yo también me siento parte importante de todo este camino y de todos estos éxitos, porque sin ese partido número uno, no estaríamos ahora mismo en el número cien. ¡Que ruede el balón!