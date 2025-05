El regreso de Renée Slegers: empoderamiento y rompecabezas para reconstruir al Arsenal

Tener un plan siempre está bien. Intentar predecir las cosas y ver por donde te saldrá la vida para tratar de buscar el camino a seguir. El problema está en que, a veces, todo cambia en un segundo. Ese balón no entra en la portería. Te llega una propuesta que no esperabas y das un sí con el que no contabas. Así llegó Renée Slegers al banquillo del Arsenal. No fue casualidad, lo suyo se lo curró con una carrera contrastada a sus 36 años, pero ni mucho menos era lo que la exfutbolista esperaba de la vida.

"Soy tranquila y serena, aunque con mal genio", reconoce la entrenadora neerlandesa. Con un talante sobrio, aunque con media sonrisa dibujada en la cara, afronta un reto que tal vez ni llegó a soñar cuando el fútbol la echó del césped años atrás. "Cuando era una joven futbolista, el liderazgo era más autoritario e instructivo, y yo decía: 'Esa no soy yo'", así que nunca [me habría visto] como entrenadora”, confiesa a los medios de la UEFA. Por suerte, eso cambió.

La última vez que el Arsenal disputó una final de la Champions, allá por 2007, Renée Sleger era una joven promesa, centrocampista de 18 años, que terminaba la temporada en la academia del Arsenal. Ahora, en 2025, dirigirá el banquillo en la vuelta de su club a una final europea tantos años después. Sleger tuvo que dejar el futbol de manera prematura por una grave lesión de rodilla en 2016. Lejos de alejarla del futbol, le regaló una nueva perspectiva. Una nueva pasión: la táctica. Todo lo que ya le encantaba dentro del vestuario se multiplicó cuando pudo formarse con su pizarra blanca.

Éxitos en Suecia

El sub-19 del IF Limhamn Bunkeflo sueco fue el primer equipo que dirigió para años después coger las riendas del equipo sénior. Se fue erigiendo como una promesa en los banquillos justo antes de ser seleccionadora sub-23 del país meses antes de que el Rosengard llamara a su puerta. Ganó dos ligas suecas consecutivas antes de convertirse en la entrenadora asistente del Arsenal de Jonas Eidevall en setiembre de 2023, a quien ya sucedió en el banquillo el conjunto sueco.

El vestuario la acogió a la perfección en una época de cambio en la entidad. Desde la dirección deportiva buscaban darle un giro al equipo con futbolistas internacionales. Pero los resultados no llegaban. Una mala racha terminó por provocar la dimisión de Eideval en octubre de 2024. Y Slegers fue nombrada entrenadora interina.

Conexión con la plantilla

E aquí la casualidad. O el trabajo. Con ella en el banquillo el Arsenal ha sido otro. Tras una racha de once partidos invicta, con diez victorias y un empate, este enero fue nombrada entrenadora principal. Esa juventud le ha ayudado a conectar con la plantilla. La ha hecho cercana a la vez que ha adoptado un discurso donde ha tratado de empoderar a cada una de sus futbolistas. De hecho, Slegers tan solo es dos años mayor que Kim Little, una de las capitanas del equipo.

Amante de los juegos de mesa ve el futbol como eso, un rompecabezas. Encontrar la mejor solución, aunque a veces no sea la más rápida, para aquello que tiene delante. Así ha creado un Arsenal que tiene como pieza angular a Mariona Caldentey. Con ella como pilar, las ‘gunners’ han conseguido eliminar al todopoderoso Olympique de Lyon en semifinales de la Champions y terminar segundas en la Liga inglesa.

Ahora en Lisboa, Slegers sabe que no hay nada que perder. Volverá a tomar decisiones, a apostar por el camino que ella cree que puede tener este equipo. Trazará un plan, aunque es consciente que a la vida (y sobre todo al fútbol) le importa bien poco lo que uno planee.