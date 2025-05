El gran viaje de Pere Romeu: paz, obsesión por la táctica y debilidad por el rap de Cruz Cafuné

"Pero, en verdad, la vuelta es moverse en silencio". Cruz Cafuné, uno de los cantantes de rap más importantes del panorama musical, ya lo dice en su tema 'Movezz en silencio'. "Discreto, no bulto". Cuando la canción empezó a sonar por los altavoces del Johan Cruyff en la celebración del Barça femenino solo podía ser porque una persona iba a pisar el césped. Pere Romeu (Barcelona, 1993) es esa persona constante, discreta, que no le gusta ser el centro de atención más de lo estrictamente necesario. El entrenador del Barça vive un primer año de ensueño ocupando el banquillo en "el club de su vida" y este sábado dirigirá su primera final de la Champions en Lisboa como el hombre que lleva la batuta del equipo.

"Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás". Lo dice la canción de C. Tangana 'Llorando en la Limo', pero bien podría ser una descripción del trabajo de Romeu esta campaña. El técnico ascendió a principios de año cuando la dirección deportiva de Marc Vivés le ofreció dejar de ser analista del equipo y coger las riendas del campeón de Europa. "Soy una persona que no se piensa mucho las cosas. Cuando me dijeron de coger el equipo dije que sí con los ojos cerrados. Era un sueño total para mí", confesó el barcelonés. Desde un primer momento tuvo claro qué cosas quería cambiar, qué sello quería darle al grupo y se puso a trabajar.

Pere Romeu, entrenador del FC Barcelona femenino, fotografiado en las gradas del estadio Johan Cruyff / JORDI COTRINA. EPC

Los que le conocen bien le describen como una persona apasionada por la táctica. Por cambiar, promover y mejorar conductas individuales a nivel micro de las jugadoras para así luego poderlo trasladar a la parte colectiva del equipo. Es un apasionado de encontrar la tarea que se adapta mejor a cada contexto concreto. Piensa mucho en esto. Es más, es un fiel creyente del trabajo en equipo, de rodearse de personas que le hacen mejor y le retan, que exponen sus puntos de vista. Puede estar o no de acuerdo, pero siempre habrá un espacio de conversación donde todo el mundo puede aportar su parecer.

Dentro de la excentricidad del fútbol, Pere Romeu es más bien de pasar desapercibido. Le gusta la calma, es un hombre tranquilo. Las personas de su entorno lo describen como "una persona extremadamente respetuosa con las personas quien interactúa, con una empatía alta y la capacidad de ser muy asertivo". Siempre con ese punto de prudencia, de escuchar y prestar atención.

Pere Romeu durante el partido contra el Chelsea / EFE

"Soy una persona tranquila. Lo he llevado bien, con bastante calma. Me gusta mucho mi trabajo, mi profesión, y disfruto mucho el día a día en el entrenamiento. Entrenar en casa, en el club de tu vida, tiene un extra de pasión que creo que es necesario para este trabajo. [Ser entrenador del Barça] era una cosa que hace unos años, a una persona joven y de la casa, veía difícil que pudiera suceder. Pero pasó. Una vez han pasado los meses, te das cuenta de la dimensión que tiene esta figura, esta responsabilidad", confiesa el entrenador, que ha sentido la presión y ha recibido críticas cuando el equipo estaba reajustándose a inicio de año.

Estos meses han sido de aprendizaje. De añadir nuevas tareas, de muchas horas de despacho y de campo. Siempre con la banda sonora de sus raperos favoritos e incorporando nuevos grupos a sus playlists. Además de C. Tangana o Cruz Cafuné, presentes en todas las etapas de su vida, ahora también se entremezclan los ritmos de grupos catalanes como Oques grasses o The Tyets. La música ocupa un espacio importante en su vida, le acompaña en sus trayectos de la Ciudad Deportiva. Su tiempo libre, que se ha visto reducido por el peso de las responsabilidades de ser el director de orquesta del vigente campeón, sigue destinado a los suyos y, a de vez en cuando, coger un buen libro basado en hechos reales. Su nombre formará parte de aquellos que cuentan la historia de equipo de leyenda que en Lisboa busca agrandar su gesta bajo su liderazgo.