Entrevista a Jana Fernàndez, futbolista internacional del Barça: "Me he vuelto a enamorar del fútbol"

Sacar las cosas buenas hasta de los peores momentos es difícil. Suena a mantra barato, cuesta muchísimo convertirlo en realidad. Pero Jana Fernàndez (Sant Esteve Sesrovies, 2002) no solo se ha recuperado de una grave lesión de rodilla (rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha), sino que además ha conseguido hacerlo con una sonrisa en la cara. Ella es alegría y risas. Luz. Y ahora llega a la final de la Champions de Lisboa frente al Arsenal (sábado a las 18.00 horas) con la confianza renovada y la ilusión intacta.

Queda ya muy poco para la final. ¿Aumentan los nervios?

Se nota que ya se acerca. Estoy un poco nerviosa, quizá por el escenario. Es una final de la Champions, estamos de nuevo aquí por cuarto año consecutivo. Es una locura pensarlo, y se nota la tensión de la semana previa: en los entrenamientos la gente está mucho más concentrada de lo normal. Hay muchísima ilusión, como siempre. Es una final más, pero no es una final cualquiera. Proclamarse campeonas de Europa otra vez es muy importante, y ese es el objetivo.

Ha vivido todas las finales desde la de 2021 en Göteborg.

El Arsenal es un rival al que no nos habíamos enfrentado aún en una final de Champions. Eso siempre es algo nuevo y puede generar un poco más de tensión. Tendremos enfrente a Mariona [Caldentey] y a Laia [Codina], que son buenas amigas. Eso genera un poco de expectación, supongo.

Este año ha sido muy especial para usted.

Estoy muy contenta. He sido convocada para todos los partidos de la temporada, que era uno de los principales objetivos antes de empezarla. Puede parecer una tontería, pero para mí no lo es. Y terminarla con dos últimas victorias para rematar los dos títulos que quedan [además de la final de la Champions, la final de la Copa de la Reina frente al Atlético el 7 de junio en Huesca] sería la guinda.

La jugadora del FC Barcelona Jana Fernàndez, fotografiada en las gradas del estadio Johan Cruyff. / JORDI COTRINA

¿Se ha vuelto a sentir futbolista?

El día a día se vive de una manera muy profesional, correcta. Aunque evidentemente con ilusión y alegría, como soy yo. No sé vivir el fútbol de otra manera. No soy una persona seria y no sé transmitir eso a nadie. Voy mucho al día, con pequeños objetivos, sin pensar en el mañana, sino en el hoy: en el entrenamiento de hoy, en qué haré hoy para poder aportar al equipo, para poder mejorar como jugadora y como persona. Y creo que ha salido muy bien. Me ha permitido estar preparada para los momentos en los que tenía que estarlo. Y, evidentemente, sigo preparada para todo lo que pueda pasar.

¿La grave lesión de rodilla que sufrió le ha hecho verlo todo distinto?

Lo valoras todo diferente. No sé exactamente por qué, pero supongo que por lo que he vivido. Empiezas a relativizar mucho todo. Puede que otra persona ahora mismo no pensaría: 'Qué bien, he estado convocada todos los partidos de la temporada'. Pero para mí es una cosa muy especial y que llevaba años sin poder vivirlo. Era un objetivo para mí y ahora solo quedan dos partidos. Me siento muy realizada en este sentido. Me hace estar satisfecha. Son cosas que vas aprendiendo con lo que te ha tocado vivir. A mí me ha tocado, por suerte o por desgracia vivirlo de esta manera. Hay que aprovechar el momento al máximo porque nunca sabes cuándo se podrá repetir.

¿Cómo recuerda estos momentos difíciles?

Recuerdo momentos muy duros, tanto para mí como para mi familia y mis compañeras. Nos tocó vivir a cuatro de nosotras la misma lesión. Son momentos complicados. Además, la temporada siguiente no me encontré bien y tuve un par de lesiones musculares que me hicieron estar lejos de los terrenos de juego mucho tiempo. Son momentos muy duros, no le voy a mentir. Pero sacas cosas positivas de cada uno de ellos y seguramente esos años me han hecho llegar a esta temporada de la manera en que lo he hecho. Estoy preparada para lo que toque y con ilusión, como si fuera el primer día.

¿Lo tiene presente en el día a día?

Desgraciadamente, creo que lo voy dejando de lado y no lo recuerdo tanto como debería, porque creo que me ha aportado muchísimo. Y a veces estás en el día a día, entras en la burbuja de que cada tres días hay partido y creo que se te olvida valorar un entrenamiento cualquiera. Pero dentro de lo que cabe siempre intento recordar por lo que he pasado. Recordar cómo me ha costado llegar hasta aquí. La alegría que siento jugando y lo que me hace feliz, que es estar con mis compañeras pasándolo bien.

La jugadora del FC Barcelona Jana Fernàndez, fotografiada en las gradas del estadio Johan Cruyff.

¿Se ha vuelto a enamorar del fútbol este año?

Totalmente. Me había desenamorado un poco del fútbol. En algún momento pensé: 'A lo mejor no soy una jugadora para jugar muchos años. Puede que me tenga que retirar temprano'. Es una locura pensarlo ahora, y más viendo cómo está yendo todo. Pero a veces pensaba: 'A lo mejor no vuelvo a ser yo'. Hubo muchos momentos de dudas. Pero este año me he encontrado mucho a mí misma, tanto personal como futbolísticamente. Estoy encontrando la versión de Jana que quiero ser, que es muy importante para mí. Estoy feliz y contenta, en un momento vital muy bueno y espero que dure.

El crearse a una misma, construirse a partir de lo que una quiere ser ante lo que lo sucede.

Forma parte de una misma. La lesión me ha hecho como jugadora y como persona. Te cambia muchísimo la manera de relativizar la vida. Una lesión en comparación con otras cosas es una pequeña tontería de la vida. Para nosotras es nuestra profesión y lo que más queremos en el mundo, pero también hay que relativizarlo mucho en la vida. Me ha enseñado muchas cosas. Futbolísticamente este año me ha enseñado a no tirar la toalla. Las oportunidades se dan, la alegría de poder volver a disfrutar. Hacía tiempo que sufría y lo echaba en falta, y ahora ha sido brutal volver de esta manera.

Esta temporada ha tenido un rol secundario en el equipo. ¿Se hace duro no poder aportar tanto como querría?

Es difícil. Para cualquier jugadora que esté en el banquillo, es complicado de gestionar. Son muchas emociones, pero bueno, yo he tenido una filosofía este año que me ha ayudado a afrontar lo que me ha tocado jugar de la mejor manera: esperar la oportunidad, trabajar mucho para mí, porque eso me hará ser mejor jugadora. En cada entrenamiento he intentado mejorar pequeñas cosas, nutrirme mucho de las compañeras que tengo al lado. Es muy especial lo que se vive aquí en el vestuario. He vivido mucho el día a día, trabajando mucho para mí, intentando aportar el máximo al equipo desde el rol que me toque tener. Son momentos difíciles, evidentemente. A nadie le gusta estar en el banquillo. A todas nos gustaría estar jugando. Pero al final solo juegan once y siempre hay que estar preparada porque nunca sabes cuándo te tocará a ti.

El vestuario se ha unido mucho este año. Pasan juntas también los días libres haciendo planes. ¿No llega a un punto de saturación?

Creo que ya habíamos llegado a este punto en otros años [ríe]. Demasiado tiempo juntas, además, la gente que va a las selecciones también se vuelve a ver allí otra vez. Creo que es bonito porque hemos encontrado el equilibrio perfecto entre gente joven y jugadoras más veteranas. Creo que la experiencia de estas jugadoras nos puede ayudar muchísimo y que la alegría que aportamos nosotras al equipo también es muy necesaria para ellas.

La jugadora del FC Barcelona Jana Fernàndez, fotografiada en las gradas del estadio Johan Cruyff.

Ese punto de calma en tanta rigidez.

Es una manera de quitarle esa seriedad al día a día. Hacer las cosas con alegría, con felicidad, pasártelo bien... Es lo más importante o lo que te hace querer venir aquí a entrenar y seguir jugando. Evidentemente, el grupo de las jóvenes es muy bonito, tenemos gente muy sana, muy buenas personas, y creo que eso después, sin duda, se nota de una manera u otra en el campo. El vestuario que hemos creado, la familia que hemos formado, hace que las cosas sean mucho más fáciles, que todo sea muy sano. Intentamos ayudarnos todas desde el rol que nos toque.

Ha sido una temporada, sobre todo al principio, en la que han recibido algunas críticas.

Los comentarios y todo lo que hemos tenido que escuchar ha hecho que nos unamos más. Acabas un partido con goleada, nos marcan un tanto en contra, y la gente solo se fija en eso. Nos ha unido mucho. Nunca es suficiente, aunque lo ganes todo. Hemos malacostumbrado a la gente. A nosotras nos encantaría malacostumbrar muchas temporadas más, pero es algo difícil de valorar desde fuera. Desde dentro, a veces dudas también. Estamos dudando otra vez por los cuatro títulos y nadie se para a pensar en lo que estamos haciendo. Siempre hay alguna crítica, algún demérito, sobre todo a principio de temporada, que no estábamos encontrando la mejor versión. Estos comentarios nos unieron más. De decirnos: 'Esta gente no tiene ni idea, no viven el día a día, lo que vivimos nosotras'. Y esta unión ha hecho que podamos transmitir el fútbol de otra manera.

La jugadora del FC Barcelona Jana Fernàndez, fotografiada en las gradas del estadio Johan Cruyff.

¿Les enfadó?

Para nosotras fue una gasolina muy 'heavy'. Fue frustrante. Llevamos ganando muchos años y parece que no es suficiente. ¿Qué más tenemos que hacer? Dadnos un poco de margen de poder equivocarnos, mejorar y valorar lo que estamos haciendo, que es muy importante.

Vivió la final de Bilbao. Ahora llega Lisboa y los aficionados volverán a seguirles. ¿Es consciente realmente de todo lo que mueven? ¿De cuánto les sigue la gente?

Creo que a veces no somos conscientes. Ahora mismo tampoco soy consciente de lo que vivimos en Bilbao el año pasado. A veces la familia o los amigos te lo recuerdan. Creo que lo de Bilbao será irrepetible, aunque ¡ojalá! Lisboa queda cerca, la gente se ha animado, la gente que nos espera es mucha. Nosotras queremos hacerlos disfrutar. Aún no somos conscientes de toda la gente que movemos alrededor.

¿Lo que más cuesta a las futbolistas es vivir el presente?

Totalmente. Tener cada tres días un partido no te deja pensar, vivir y verte reflejada en lo que has vivido. Es cada día una cosa nueva, un entrenamiento nuevo... Es difícil de asimilar. De aquí a unos años miraremos atrás y fliparemos. Será decir: '¡Guau, qué heavy que hayamos tenido la suerte de poder vivir todo esto!'.

Físicamente también es complicado aguantar este calendario.

Mucho. Físicamente lo vas notando. Quizás nosotras, que somos más jóvenes, no lo notamos tanto, pero ya escuchas a la gente más mayor que bromea con eso, y creo que tienen razón. Al final, se notará mucho. Todo lo que supone esta presión, este desgaste físico que conlleva jugar cada tres días, estar compitiendo, no tener descanso... Creo que es algo que las instituciones deberían replantearse. No es sano jugar tanto, tan seguido, con tantas convocatorias y partidos... Sin poder descansar. No es saludable y físicamente pasa factura. No es la manera más adecuada de cuidar a las jugadoras.