Paula Leitón, waterpolista del CN Sabadell y oro olímpico: "A mí me puedes juzgar por mi rendimiento, pero no por mi cuerpo"

Se colgó el oro olímpico y desde entonces su vida está siendo una vorágine. Además del waterpolo, Paula Leitón (Terrassa, 2000) se ha convertido en una de las voces más importantes en la lucha por los derechos de la mujer. Ella vivió diferentes episodios de gordofobia tras la cita de París y ha usado su altavoz para decir basta y hacer que muchas otras mujeres se sientan cómodas con sus cuerpos. Más allá de su lucha fuera de la piscina, dentro del agua también sigue llevando la voz cantante. Con el Sabadell disputa a partir de este viernes (Olympiacos, 17.30 h.) la Final Four de la Champions para revalidar la corona europea.

Una nueva fase final. Ya empieza a ser rutina disputar los momentos claves de la temporada.

Estoy con muchas ganas, la verdad. Queremos que llegue este momento. A nivel de club, todo lo relacionado con la competición europea y la Final Four el punto culminante de la temporada. Estamos sin parar desde que se acabaron los Juegos Olímpicos. Ahora llega el final de la liga y la Champions. Estos son los momentos que preparas durante toda la temporada para que lleguen

¿Y cómo lleva un calendario tan apretado?

Este año pensaba que sería más tranquilo después de París, ya que el año pasado tuvimos Europeo, Mundial y Juegos. Pero la verdad es todo ha sido seguido, muy intenso. Pero cuando estás competiendo es lo que gusta. No tanto entrenar, sino llegar a la hora del partido. Pero es verdad que llegas agotada, no tienes descanso ni tiempo libre. Las temporadas se hacen cortas y cuando terminas con el club empiezas de nuevo con la selección porque tenemos Mundial. Es la nueva normalidad de nuestros calendarios.

¿Cuál es el secreto para aguantar todo?

Hay que encontrar los huecos de desconexión. Aprovechar esos pequeños momentos, ya sea en los entrenamientos, cuando estamos con las compañeras o cuando estamos fuera con la pareja o la familia. Esos son los momentos que te dan las fuerzas y la vitamina para seguir y que no se haga duro.

La waterpolista Paula Leitón posa para EL PERIÓDICO en el CN Sabadell. / Anna Mas

¿Cómo los encuentra usted?

Aunque sean 10 minutos, los encuentro. Es verdad que durante la semana tenemos una tarde libre o algún rato donde aprovechas. Ahora me he puesto con la lectura y la universidad [estudia Educación Primaria]. Nuestra vida personal sigue, pero hay que encontrar huecos para ir al cine o hacer actividades que sean fuera del agua. Aprovechar cada momento que tengamos, porque si no no saldríamos.

¿Con qué está ahora?

Quiero empezar El Pecador, de Sierra Simone. Justo terminé el primero, Padre, el día antes de la final de los Juegos Olímpicos. Ahora me estoy terminando La novia gitana de Javier Castillo. Siempre he sido de papel. Me encanta el tacto, coleccionar libros, tener mi librería… Pero por mi cumpleaños me regalaron un Kindle y, siendo sincera, es mucho más práctico para viajar.

Estos momentos de parar le hacen también darse cuenta de todo lo que ha vivido en los últimos años. ¿Cuesta asimilarlo?

No me está costando mucho, porque todo son cosas nuevas. Ahora tenemos muchos premios, entrevistas, y vivir el presente es muy fácil. Es verdad que miras hacia atrás para recordar y revivir algo que fue increíble. Pero vivir el presente es muy guay. A mí, personalmente, me están viniendo cosas increíbles que me están haciendo tener muchas ganas de que pasen las cosas y el tiempo para vivirlas.

Tras los Juegos estuvo en el centro de atención y con el foco mediático sobre usted. ¿Cómo lo gestionó?

Fue complicado, porque yo no entendía que tenía que dedicarle unas horas a los medios de comunicación, porque eso nunca antes me había pasado. El waterpolo no deja de ser un deporte minoritario y a nivel de repercusión mediática cuesta. Yo seguía teniendo mi carrera deportiva igual, pero debía meter también las entrevistas, grabaciones, algún desplazamiento a Madrid. Era un: '¿Cómo lo gestiono? Eso me costó y necesitaba a alguien que me ayudara a cuadrarlo todo. Mi vida personal es la que se ajusta al waterpolo, no al revés. Yo tengo un compromiso, un contrato laboral con el Sabadell. Es a lo que me dedico, por eso es lo principal. Por eso a veces tienes que decir que no o priorizar y el waterpolo va por delante.

Paula Leitón, durante un entrenamiento. / Anna Mas

¿Se sintió obligada de alguna manera?

No lo sentí como una obligación. Tenemos un altavoz que es una herramienta enorme para poder cambiar la sociedad y ayudar... Yo lo tomé como algo que no era solo bueno para mí, porque me estaba ayudando, sino que también lo era para otras personas. No estaba haciendo un esfuerzo extra solo por mí, sino que era por muchos niños y niñas, adolescentes, por toda aquella persona que esté en una situación parecida y necesite escucharlo. A mí, en el momento que me pasó, me hubiera gustado escucharlo. Sentí mucho a la gente que me apoyó en las redes sociales. La gente me apoyó a mí y a mi historia. Yo les debía estar ahí, alzar la voz, por mí y las que vengan.

Ha tenido mensajes de personas que no conoce agradeciéndole su labor social.

Es gratificante cuando voy por la calle y a lo mejor te para un padre y te dice: 'Gracias, porque mi hija está en una situación que ya no sabíamos como llevarla y ha visto tu historia, lo que ha pasado, y se ha cogido a tus palabras. Y ha pedido ayuda". El no quedarse callada. Me ha pasado más de una vez y te das cuenta de que sirve. Las horas que inviertes tienen su fruto.

"La gente se cree que porque tú expongas lo que haces tiene el derecho de opinar de si esta bien o mal"

¿Siente que ahora son referentes también fuera del agua?

Antes éramos referentes dentro nuestro deporte. Las pequeñas que querían subir al primer equipo. Pero ahora no solo somos referentes dentro del agua, sino en la sociedad.

Y, pese a todos los éxitos, falta mucho para que sean tratadas como deportistas de élite.

Hay que seguir invirtiendo con los ojos cerrados en el waterpolo femenino. Ahora hemos conseguido llegar a lo máximo que se puede lograr que es un oro olímpico. Pero ¿y las que vienen? Eso no lo han conseguido. Son años en que se puede seguir trabajando para que niños y niñas lo puedan seguir logrando. Hemos demostrado que con apuesta e inversión se pueden lograr cosas. Y ahora hay que seguir.

La waterpolista Paula Leitón posa para EL PERIÓDICO en el CN Sabadell. / Anna Mas

El waterpolo, además, aún no es un deporte que esté totalmente profesionalizado o que te asegure un futuro después.

Totalmente. Todas tenemos estudios o estamos en ello. Sabemos que cuando acabe nuestra carrera deportiva empezará nuestra carrera laboral. El waterpolo te da para vivir el momento. Cuando se acabe esto, no tienes nada. Cuando te retiras, si te has dedicado profesionalmente al waterpolo, realmente ¿qué tienes? Vale, una carrera, pero no experiencia laboral. Es una cosa que falta a nivel de país, una ayuda a los deportistas para ayudar a encontrar salidas laborales.

Y además, como deportistas, se les exige ganar.

Si se nos juzga por lo que no conseguimos deportivamente, es nuestro trabajo. En el deporte o se gana o se pierde. A veces se nos pide más de lo que se nos da. Tenemos que estar arriba siempre, pero con la ayuda media. Todo debe estar equiparado y ser equitativo. Nosotras damos y damos, pero habrá un momento en que la bolsa se rompa y que no se llegue a todo.

La manera en la que les juzga no es la misma que a los deportistas hombres.

Para nada. A las mujeres se nos juzga por nuestro cuerpo y nuestro físico. Y tú a mi me puedes juzgar porque en la boya no estoy rindiendo, porque no estoy jugando bien, pero por mi cuerpo, no. No tiene sentido. Me están juzgando por algo que no puedo cambiar. Y por mi deporte, es una suerte tener mi cuerpo. Siempre se habla sin saber y con el derecho de opinar. La gente se cree que por que tú expongas lo que haces tiene el derecho de opinar de si está bien o está mal.