Paula Crespí, waterpolista del CN Sant Andreu y oro olímpico: "Las medallas están ahí, pero no dan vidas extra"

Lo que empezó con unos cursos de natación cuando era pequeña terminó llevándola a lo más alto del waterpolo mundial. La medalla de oro en los JJOO de París fue cómo cerrar un libro para Paula Crespí (L'Hospitalet del Llobregat, 1998), que este viernes se enfrenta con su equipo, el Sant Andreu, al Ferencvaros en las semifinales de la Champions. La historia empezó en Tokio 4 años antes.

Otra Final Four, una lucha en la piscina más. La exigencia cada vez es mayor en todos los sentidos.

Nosotras queremos ser profesionales e intentamos llevarlo como tal, pero es verdad que el día día a nivel de recursos y apoyo... no tanto. Nosotras, lo que es tirarnos a la piscina, lo hacemos. Entrenamos de la manera más profesional posible. Pero todo lo que queda alrededor es lo que aún no esta profesionalizado del todo. Ahí es donde vemos que hay carencias en ayudas y profesionalización al cien por cien.

Ha habido cambios, pero no es suficiente.

Desde que yo era alevín hasta ahora, que tengo 27 años, ha cambiado mucho la historia en muchos aspectos, sobre todo apoyado en los éxitos a nivel nacional que ha habido. Los recursos han venido a consecuencia de los éxitos. El waterpolo femenino ha tirado más de las instituciones y clubes. Entonces, unidos hacemos fuerza y vamos hacia adelante. Una cosa muy significativa es que a dia de hoy hay muchas niñas que juegan a waterpolo y eso es muy importante. Pero es un camino de mucha constancia y de ir a poco a poco.

Deportistas que se han colgado una medalla de oro en unos Juegos (entre muchos otros títulos mundiales) no pueden vivir del deporte.

Ojalá algún día podamos decir que nos dedicamos cien por cien a este deporte. Ahora. Ese es el gran handicap de nuestro deporte. Tú quieres ser profesional. Pero en mi caso, a la vez que estaba compitiendo y viajando para poder estar en el equipo que iba a ir a los Juegos, tenía que estudiar y sacarme una carrera. Ahora sigo estudiando para sacarme un máster. Estoy pensando en mí como una identidad partida: Paula Crespí, jugadora, campeona olímpica; y Paula Crespí, persona normal que tiene que ganarse la vida de alguna manera cuando todo esto termine. Es muy Hannah Montana. Tener esta doble vida es el gran hándicap, porque no nos retiraremos de esto.

Entrevista a Paula Crespí, waterpolista CN Sant Andreu / Anna Mas

¿Genera mucha ansiedad?

Aprendes a vivir así. Nunca has tenido en esta carrera la opción de no hacerlo así. Esta es nuestra realidad y te has de acostumbrar y vivir con ella. Obviamente, ha habido momentos de mucha ansiedad y angustia. De 'no llego', de priorizar y de hacer sobreesfuerzos para llegar a todo. De sacrificar muchas cosas que una chica de 19 años no hace, pero tú, si quieres jugar el Mundial en verano y aprobar los exámenes en junio, tienes que hacer.

Así, a veces cuesta vivir en el presente.

Es un trabajo que a medida que ha pasado el tiempo ha supuesto un aprendizaje. Sobre todo después de lo que me pasó en Tokio [quedar fuera del equipo olímpico] y después en París. Iba mucho pensando en el objetivo, la meta, y no me paraba a disfrutar del proceso. Los deportistas, si no somos capaces de disfrutar nuestro día a día, estamos muertos. Has de encontrar el aliciente y estar concentrada en lo que estás haciendo en ese momento, y no 'sobrepensando' en lo que tendrás que hacer dentro de cinco horas o mañana.

¿Como le afectó quedar fuera de los JJOO de Tokio?

Después de lo de Tokio, me di cuenta que a mí me gusta entrenar y me hace feliz. Es muy importante. Hacer las cosas bien no te asegura siempre que te salga lo que quieres y cómo lo quieres. Es muy importante darle valor a lo que tú haces. No lo hace todo el mundo. No somos gente normal, aunque a veces para nosotras lo sea.

Entrevista a Paula Crespí, waterpolista CN Sant Andreu / Anna Mas

Y con 27 años va a los JJOO de París y gana el oro. Se pregunta, ¿y ahora qué?

Cuando terminaron los Juegos era la pregunta que más me hacían. Era un 'felicidades por París, ¿y ahora qué?'. Y yo necesitaba aterrizar y poner todo en su sitio. Todas tuvimos que hacer un reset. Pero somos animales competitivos y no podemos parar. Las medallas están ahí, pero no dan vidas extra. Este verano vuelve a haber un Mundial y vuelve a ponerse en juego ser campeonas del mundo. No tenemos ninguna ventaja y tenemos que volver a demostrar. La ambición y las ganas de ganar y hacer historia no te dejan parar. Tampoco es sano pararse a vivir en lo que has hecho hasta ahora.

Los Juegos Olímpicos son la máxima expresión del deporte. El día a día dista mucho de eso.

Tenemos que ser conscientes. Jugar ante 17.000 personas no es lo normal. Era la primera vez que me pasaba en mi vida. Me encantó y ojalá pudiera ser así cada vez que juego. Hay que ser coherente, entender nuestro presente y cada competición tiene un formato y un público. Intentar que todo vaya a más, pero no puedes pretender que en un partido de liga de división de honor haya 17.000 personas viéndolo. Ojalá. Como jugadora te da un plus, es increíble.

No es sano pararse a vivir en lo que has hecho hasta ahora

¿Se hace difícil luego volver a la realidad?

Nosotras no tenemos que prepararnos para jugar cada fin de semana ante 200 personas. El problema era cuando tenías que entender que saldrías a la piscina y no verías las caras de la cantidad de gente que hay. Eso tuvo su proceso de preparación para los Juegos. Todo esto son factores externos que te afectan y mentalmente tienes que estar preparada. Nos cuesta más adaptarnos a esto que no al día a día con menos repercusión, que es lo que hemos hecho toda la vida.

La medalla en casa le recuerda todo lo vivido.

No hay palabras. La medalla es la representación física de lo que fue. No solo es el ganarla, sino todo el proceso. Toda la historia personal que hay detrás de cada una de nosotras que tenemos esta medalla. Todo el mundo ve lo que sale en la tele, cuando jugamos o ganamos, pero nosotras hemos vivido mucho más. El sacrificio, lo que hay detrás. De verdad, creo que a la gente le gustaría verlo porque entiendes lo que es ser una deportista de élite.

Entrevista a Paula Crespí, waterpolista CN Sant Andreu / Anna Mas

Verla cada día le lleva a muchos recuerdos.

Para nosotras tiene un valor más sentimental que lo bonita que sea físicamente. Pero si no significase todo lo que significa, no tendría ningún sentido. Yo cuando la veo, pienso mucho en cuando no la conseguí. Ahora sí. Es todo el proceso que he vivido, el coste que ha tenido para mí tanto a nivel personal como profesional. El poder rehacerme y que al final saliera bien. No tenía garantías de nada.

Le recuerda todo lo sufrido.

Me siento muy orgullosa de mí, la verdad. Ha sido muy difícil y ha costado mucho. Lo he pasado muy mal. Son las dos caras de la moneda. La parte del "fracaso" y la del éxito absoluta consiguiendo lo que cualquier deportista sueña. Es el final feliz, parece muy bonito cuando lo cuentas. Pero yo esto lo puedo contar ahora. Cuando me quedé fuera de los JJOO de Tokio y después tuve un momento personal muy complicado, que dejé la selección durante un año... Quería volver, me llamaron, entré en dinámica sin saber cómo iba a funcionar. Empezó a ir todo bien y conseguí ir a los Juegos de París. Ese era un sueño ya de por sí. Pero cuando compites por España, tú no aspiras a competir, tú aspiras a ganar. Y lo hicimos, ganamos. Volví a casa y se cerró un libro. Se acabó una página. Ahora es una nueva etapa.

Fue muy duro, aunque terminó como si de una película se tratara.

Con lo que me gustaría que se quedara la gente no es con el cuento perfecto. Con el final feliz. Creo que mucha gente puede verse reflejada en que las cosas, muchas veces, no salen a la primera. No porque no lo hayas hecho bien, sino porque no se den. Debemos tener la capacidad de pedir ayuda y de trabajar mucho en lo que a ti te hace feliz. En el no saber qué pasará. Pero yo soy feliz haciendo esto. Es mi motivación y mi 'porqué' en el día a día. Después ya veremos qué pasa. Yo aprendí mucho más por quedarme fuera que por ganar. Es así.