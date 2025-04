El Barça se carga de razones y encamina las semis ante el Chelsea (4-1)

Gestionar las expectativas y la presión. Saber hacer que el peso sobre los hombros, el ruido que te envuelve, no sea tan ensordecedor que no te permita hacer lo que sabes hacer. La confianza no se regala, se trabaja cada día. Sobre todo cuando no salen bien. Y el Barça, en una temporada donde no todo ha ido tan rodado como quería, ha vuelto a sacar su versión más real. La luchadora, la combativa, la que no se amedrenta ante un Chelsea (4-1) decidido a aguarle la fiesta. El primer asalto en el Johan Cruyff fue azulgrana.

El Chelsea buscó inhabilitar el centro del campo azulgrana con una presión angustiosa. Alexia, Aitana y Patri tenían siempre pegadas a una o dos jugadoras 'blues'. Se diera como fuera la acción, siempre estaban tapadas, impidiendo al Barça poder respirar. Al equipo le costó combinar y jugar el fútbol que le gusta, el que le hace sentirse bien consigo mismo. Patri ponía cara de fastidio mirando al banquillo y Aitana pedía cabeza. El conjunto de Pere Romeu optó por un juego más vertical y, mediante Salma Paralluelo y Ewa Pajor, cada vez se iba sintiendo mejor en este contexto.

Penalti con VAR

A los diez minutos, Björn tocó ligeramente el balón con la mano del área. Fue un contacto leve que la colegiada no atisbó ni señaló penalti, pero el VAR llamó a Katalin Kulcsár a la pantalla. Revisó la acción y terminó señalando penalti a favor del Barça. El balón lo cogió rápidamente Aitana, que aguardó en el punto de penalti a que Alexia llegara. Le cedió el esférico y la capitana lo plantó a medida que el Johan Cruyff se iba sumiendo en un silencio sepulcral. Retrocedió unos pocos pasos mientras el Johan Cruyff quedaba mudo. Tomó impulso y dirigió el balón hacia el palo izquierdo. Pero Hampton adivinó la dirección del balón y lo atajó antes de que pudiera entrar en la portería.

El Barça se quedó un poco compungido. No resquebrajó su confianza, pero sí se vio un pelín más frustrado en los siguientes minutos. Continuó con un juego un pelín precipitado, pero fue apaciguando las prisas. Alexia Putellas puso el tempo. La capitana, la mujer que siempre aparece en los días importantes, dictaminó qué tipo de Barça era el que tenía que luchar este asalto. Fue la que marcó el ritmo y la intensidad del equipo. Presionó la salida del balón del Chelsea y consiguió robar el esférico con una carambola magnífica. Nada más girarse, de primeras, pasó el esférico a Ewa Pajor mientras esta se desmarcó. Ante Hampton, la killer azulgrana no perdonó. Metió el balón dentro y dio aire al conjunto de Pere Romeu.

Un cambio decisivo

Pero el partido estaba estancado. El Barça no conseguía hacer de su dominio peligro ni el Chelsea hacía más que esperar a robar algún balón para ir a la contra. No había ritmo con la pelota y todo sucedía de manera tediosa para los dos equipos. Era necesario un cambio de marcha si el Barça quería que el partido no se le escapara y Pere Romeu dio entrada a Claudia Pina. Y a su equipo le cambió la cara. Fue más ofensivo, peligroso en cada acción, con un ritmo que les permitía percutir con más agilidad hacia el área rival.

Y tan solo necesitó 4 minutos sobre el césped. Aitana filtró un balón en profundidad para Ona Batlle, quien tras superar una entrada dura dentro del área, sirvió un balón para Pina. La vio a la perfección y la empujó con decisión. Sonreía la futbolista. Un gesto que siempre es buena señal para el Barça.

Mientras el Barça sumaba confianza a mansalva tras el tanto de Pina, el Chelsea empezaba a impacientarse. Más con la vista puesta en la vuelta en Stamford Bridge que no en el partido del Johan, el conjunto inglés temporizó demasiado. Su primera acción de peligro llegó justo después del tanto de Pina, en el minuto 72 del encuentro. Y rascó un gol que les enganchaba a la eliminatoria. Baltimore finalizó una acción trabajada del conjunto 'blue' para recortar distancias en el marcador.

Testarazo de Paredes

Pero este Barça ya no es ese que se amedrenta ante la adversidad. No es uno que se bloquea cuando el guión de partido no sale como esperaba. Ahora tiene soluciones y confianza, más allá de los títulos en las vitrinas. Como si los últimos minutos no hubieran transcurrido, el equipo siguió echado para adelante. Firme en su empeño, Irene se coló en el segundo palo tras el servicio de un córner. Testarazo potente y balón a la red. Corría la vasca hacia sus compañeras, que se reunían en una piña en la esquina del área.

El margen era bueno para el Barça. Pero no suficiente. No podía dejar la más mínima opción al Chelsea en Londres. Y Claudia Pina volvió a sonreír, contagiando su desparpajo y talento a todo un Barça que vio como la delantera sellaba el definitivo 4-1 a pocos minutos de que se finalizara el partido. La eliminatoria se cerrará lejos de Barcelona, pero el conjunto de Pere Romeu viajará no solo con el resultado a favor sino con la convicción y los argumentos de que pueden volver a coronarse como el campeón de Europa.