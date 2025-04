El Olympique de Lyon se impone por la mínima a un Arsenal combativo (1-2)

El Olympique de Lyon logró una victoria de prestigio en su visita a Londres al imponerse por 1-2 a un Arsenal que plantó cara, pero no pudo frenar el empuje del conjunto más laureado de la competición. Mariona Caldentey marcó su sexto gol en el torneo, este desde los once metros, pero fue Dumornay quien sentenció con una contra letal que inclina la eliminatoria a favor del conjunto francés. Se decidirá en el Groupama Stadium, pero ambos equipos se marchan satisfechos con un resutlado que no deja nada cerrado.

Ambos equipos llegaron al duelo en el Emirates Stadium conscientes de la importancia del primer asalto en una fase decisiva de la temporada. Pese al empuje inicial del Arsenal, fue el Lyon quien golpeó primero. A los 18 minutos, Kadidiatou Diani aprovechó un pase en profundidad para definir con precisión y adelantar a las visitantes.

La centrocampista española del Arsenal, Mariona Caldentey (derecha), celebra tras anotar su primer gol desde el punto de penalti durante el partido de ida de las semifinales de la UEFA Women's Champions League entre el Arsenal y el Lyon, en el Arsenal Stadium en el norte de Londres el 19 de abril de 2025. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP) / JUSTIN TALLIS / AFP

El tanto reforzó la confianza del Lyon, que rozó el segundo antes de la media hora con un potente disparo lejano de Dumornay que se estrelló en el larguero. El Arsenal reaccionó en los minutos finales del primer tiempo, y Alessia Russo estuvo cerca del empate con un remate de cabeza que también se encontró con el travesaño.

Tras el descanso, las locales salieron decididas a igualar el marcador. Russo tuvo una ocasión clara, pero su remate fue despejado sobre la línea por Damaris Egurrola. Poco después, Beth Mead dispuso de otra oportunidad con un cabezazo que se fue alto. La insistencia del Arsenal encontró premio en el minuto 78, cuando Mariona transformó un penalti, que señaló el VAR, para poner el 1-1. Sin embargo, la respuesta del Lyon no se hizo esperar. Tres minutos después, Dumornay culminó una brillante acción individual para firmar el 1-2 definitivo.

Resultado favorable para ambos conjuntos. El Olympique de Lyon se ve con fuerzas y recursos para cerrar la eliminatoria en casa. Mientras que el Arsenal ve posibilidades aún de recortar la poca distancia y conseguir por primera vez en su historia el pase a la final de la Champions.