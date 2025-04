Mapi León, sancionada con dos partidos tras la acción polémica con Caracas en el derbi

Mapi León se ha perdido el partido de este domingo contra el Atlético de Madrid. Será el primero de los dos encuentros que la futbolista no podrá disputar con el Barça por la sanción que le ha interpuesto el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol tras lo sucedido con Daniela Caracas en el derbi.

El Comité de Disciplina de la RFEF, que entró de oficio, ha expedientado Mapi con dos partidos aplicando el artículo 129 del reglamento. Este trata las conductas contrarias al buen orden deportivo. "Incurriran en suspensión de hasta 4 partidos o multa de 602 euros a aquellos cuya conducta se contraria al buen orden deportivo cuando se califique como leve". La sanción ha sido interpuesta por el Comité de Disciplina Profesional femenina y ratificado por el de Apelaciones.

Pese al recurso de la jugadora y del club azulgrana ante el TAD, este organismo aún no se ha pronunciado ni ha dado la cautelar. Con este escenario, la jugadora cumplió el primer partido de sanción contra el Atlético de Madrid. Pese a no poder jugar, Mapi sí estuvo presente en el Estadi Johan Cruyff, donde acudió al palco junto a su representante y sus padres. La afición se acordó de la futbolista coreando su nombre en el minuto 4 del duelo, a lo que la defensa agradeció el gesto saludando y aplaudiendo.

La acción sucedió sobre el minuto 15 de partido del derbi de Liga F, cuando, en un córner, Mapi León y Daniela Caracas se enzarzaron. Durante el forcejeo, la futbolista del Barça acercó su mano a las partes íntimas de la jugadora del Español. El club perico denunció públicamente este "gesto que vulnera la intimidad de nuestra jugadora. Si bien Caracas, en el momento, no pudo reaccionar a causa del impacto que le causó la situación; posteriormente, al asimilar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad del gesto, pero optó por no reaccionar airadamente para evitar una sanción disciplinaria y perjudicar al equipo", dijo en un comunicado.

Mapi se defendió afirmando que nunca vulneró ni intentó vulnerar la intimidad de Daniela Caracas y se defendió del acoso que ha sufrido en redes la perica. "En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: "¿Qué te pasa?". No hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia", añade.

Si todo se mantiene y la azulgrana no recibe la cautelar, Mapi tampoco jugará el partido del próximo miércoles contra el Sevilla en el Johan Cruyff, adelantando la jornada que se debería disputar el fin de semana. Esto es debido a que el Barça juga la ida de las semifinales de la Champions contra el Chelsea el domingo 20 a las 18 horas.