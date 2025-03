Un Barça "tocado" se recompone para el Wolfsburgo: "No hay dudas"

La derrota del Barça contra el Real Madrid dejó al vestuario "jodido". Perder contra el conjunto blanco en Montjuïc y de la manera cómo ocurrió el descalabro fue un golpe duro. Este jueves reciben las azulgranas en el Johan Cruyff al Wolfsburgo en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Con una buena renta de goles del partido de ida en Alemania (1-4) el conjunto de Pere Romeu tiene claro cómo hay que volver a recuperar las buenas sensaciones y las riendas de la temporada.

"Intentaremos hacer un partido lo más similar posible al de la ida", confesó Pere Romeu. "Nos imaginamos que pese a eso, será diferente porque nos vendrán a buscar más de lo que lo hicieron allí. Esperamos tener el acierto en la posesión y pocas perdidas para evitar contragolpes", radiografió. Pere Romeu está viviendo momentos inéditos como entrenador del Barça. El técnico, que está viviendo su primera campaña como entrenador del primero equipo, ha sido el primero en hacer autocrítica tras el partido en Montjuïc. "El otro día salí tocado del partido [contra el Real Madrid], como es normal. Pero después te pones a analizar el encuentro. También lo que vendría y diseñar los próximos días, como el partido de este jueves. Así lo traslado a la plantilla y la gente está convencida. Esto da paz", contó con sinceridad.

Estos días previos al encuentro de Champions han venido condicionados por la derrota. El Barça no suele verse en este tipo de situaciones, pero desde el cuerpo técnico lo han tratado "con normalidad. "La gente salió tocada, pero lo hemos gestionado de la manera más normal posible", añadió Romeu. "Es difícil saber por qué [se han producido dos derrotas en casa] , pero se ha juntado partido donde no hemos hecho grandes actuaciones con que el nivel de los rivales aumenta y nos cuesta hacerles daño en algunos momentos. Somos las primeras que no queremos que esto pase. Estamos mal acostumbradas. Normalmente ganamos, pero es relativamente normal que pasen estas cosas. En el resto de clubes lo es", explicó Irene Paredes, capitana del conjunto catalán.

En el vestuario, la derrota también caló. "El domingo y el lunes fueron días duros. Nos dolió la derrota y cómo perdimos. Somos un equipo campeón y hay que seguir adelante. Queremos hacerlo mejor y ganar. No tendremos tiempo para preparar los partidos que vienen si nos quedamos en las lamentaciones", confesó Irene Paredes, quien termina contrato con el Barça este verano. La futbolista quiso dejar clara su postura: "Mi prioridad siempre es seguir en el club y para eso están mi agente y el club en contacto"

Los pocos días entre los dos partidos han permitido al staff y a la plantilla hacer una evaluación de daños. Tras el visionado de "bastantes vídeos" se llegó a diferentes conclusiones. "Vimos las cosas que habíamos hecho bien, que fueron unas cuantas, pero sabemos de lo que somos capaces. Hay que corregir y trabajar para estar bien frente al Wolfsburgo".

Revancha en la final de la Champions

A priori, no habrá más clásicos en lo que resta de temporada. Solo en caso de que ambos equipos lleguen a la final de la Champions, podrían verse en el partido más importante a nivel continental. Los dos protagonistas de la previa lo ven con buenos ojos. "Son muchos escenarios, tienen que pasar muchísimas cosas para que nos encontremos en la final, aunque no puedo negar que sería muy bonito bonito poder llegar a una final contra el Real Madrid y ganarla. Como culé sería súperbonito". Irene estuvo más contenida. "Lo que prefiero es estar este jueves a las diez de la noche en semifinales, y luego que cada una haga el camino que pueda. Siempre pienso en nuestro rendimiento y lo que queremos es llegar a semifinales".