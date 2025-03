Indignación por el gol anulado y autocrítica en el vestuario del Barça: "Veníamos avisando de que esto no sería eterno"

"Lo sentimos, culés. No hemos estado a la altura. Siempre juntas". Así se expresó Aitana Bonmatí tras la primera derrota ante el Real Madrid en la historia de los clásicos. Resume a la perfección el sentir del vestuario azulgrana, que hace autocrítica. "Inesperada no es ninguna derrota a no ser que la quites de la ecuación si juegas un partido y des por sentado que ganarás. Personalmente creo que no damos ninguna victoria por garantizada. No hemos hecho bien las cosas para ganar como el resultado refleja", secundaba Alexia.

"Veníamos avisando que esto no seria eterno", confesó Pere Romeu tras la derrota. "No hemos hecho el partido que esperábamos. No hemos estado acertadas en el juego y no hemos tenido la posesión estable del balón para tener el control del juego. Autocrítica máxima porque el partido de hoy no es el que queríamos. No ha sido un buen partido, ninguna de las dos partes lo ha sido. Nos hemos alejado de nuestra mejor versión. Hoy veníamos preparadas, con el plan de partido bastante claro pero no siempre se ejecuta de la mejor manera. Las pequeñas modificaciones no han tenido efecto", radiografió el entrenador en sala de prensa.

La derrota en Montjuic ha dejado al vestuario tocado. "Lo hemos intentado de muchas maneras. Quizás a veces nos ha faltado calma. Teníamos espacios también para acelerar el juego. Hoy no hay salido las cosas. Hay que tener los pies en el suelo y no hemos hecho el partido de nuestra vida. El resto también juega y hay que darle valor a lo que hacemos habitualmente. Son 3 puntos que no sumamos pero no hay nada perdido y seguiremos intentándolo".

No hay excusas

Pese a los evidentes errores arbitrales que han condicionado el resultado, el vestuario no pone ahí el foco. "Es una acción que estaba convencida de que no estaba en fuera de juego porque la que me da el pase antes de filtrarlo es Graham Hansen", explicó Alexia Putellas sobre el gol anulado a Jana Fernández, que significaba el 2-1. " La árbitra dice que es fuera de juego de ella, entonces era imposible. Eso es en el minuto 80 hubiera condicionado seguramente, pero hay 80 minutos antes para mejorar y ver qué cosas hemos hecho bien para potenciarlas y las que mal para corregirla", añadió. "No voy a meterme a valorar la actuación arbitral. Hoy ha habido momentos donde ha habido acciones dudosas. Aun así, tenemos que ser capaces de generar más, de marcar más, y entonces esas acciones dudosas quedarán en meros detalles", confesó Irene Paredes.

"Nos podemos agarrar un poco a que no es fuera de juego, pero nuestro partido no ha sido bueno. Si vamos únicamente a la jugada, obvio que condiciona", añade Pere Romeu.

Con cierto estupor ha llegado la primera derrota del conjunto azulgrana ante el Real Madrid en la historia. Desde el Barça llevan tiempo avisando que en algún momento esto podría pasar. "Cada vez el nivel es más igualado. En otros partidos hemos estado más eficaces. Hoy hemos tenido un par claras y con el 1-1, el gol que no es fuera de juego, es el 1-2. Ellas lo han hecho bien y por eso nos han ganado", explicó la capitana culé.