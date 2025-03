La Titan Desert busca otro récord de participación femenina: "Hago este reto no solo por mí, sino por todas las mujeres"

Cada vez más mujeres van conquistando terrenos inhóspitos. El deporte está siendo obligado a abrir miras y, las pruebas más exigentes y duras del mundo, cada vez cuentan con más participación femenina. Aún no se están llegando a cifras que reflejen una igualdad, pero iniciativas como 'She Titan' dan ese lugar para que las más aventureras participen en la Titan Desert, una carrera de ciclismo de montaña por etapas en pleno desierto del Sáhara durante seis días.

"Esta iniciativa nace de la necesidad de dar voz a las mujeres para que se atrevan a realizar este tipo de pruebas. Muchas ciclistas femeninas a veces no tienen acceso a participar en una Titan, ya sea por miedo, por conciliación familiar o por no tener a alguien que les tome de la mano y les diga: "Estás preparada, ve"", cuenta Sara Carmona (Barcelona, 1988), quien participará en esta edición y además coordinará la participación del resto de mujeres de 'She Titan'. "Durante muchos años, la participación femenina ha sido muy reducida. En 2018 pude asistir con 30 mujeres, y con otras que se inscribieron llegamos a ser 69, lo que fue el récord de la prueba. Este año se celebra la vigésima edición y uno de los objetivos es llegar a las 100 mujeres participantes", comenta Carmona.

Conciliar deporte y maternidad

Aún no se ha llegado a tal cifra, pero desde la organización ya prevén, como mínimo, un número parecido al récord de 2018. Quedan dos meses (donde las inscripciones siguen abiertas) para que más mujeres den el paso y puedan estar el 1 de mayo en la línea de salida en pleno desierto. Belén Hidalgo (Cerdanyola del Vallés, 1973 ) lo estará. "He practicado deporte toda mi vida. Hice natación durante muchos años, luego waterpolo, después me aficioné a correr e incluso completé dos maratones en 2007 y 2008 en Barcelona. Tras tener a mi tercera hija, empecé con la bicicleta. La bici me daba respeto, pero conocía a Sara y coincidimos en algunas pruebas. Cuando vi que anunciaban 'She Titan', la llamé para informarme. Si hubiera sido muy técnica, no me habría animado, pero ella me motivó y decidí apuntarme", confiesa con su bicicleta al lado.

Reportaje sobre la participación femenina en la Titan Desert / Elisenda Pons / EPC

Ambas son madres y poder conciliar deporte y maternidad "es muy complicado", confiesan. "Este año ha sido muy difícil porque tengo una niña pequeña de 3 años que me absorbe todo el tiempo libre. Todavía no duermo bien, lo que me genera fatiga y estrés. Sé que aún me faltan horas sobre la bici, pero en los dos meses que quedan intentaré aumentar el volumen lo máximo posible. Si me preguntasen ahora si repetiría este reto, probablemente diría que no. Cuando acepté el proyecto, lo hablé con mi familia y mi pareja, y todos dijeron que sí, pero la realidad del día a día es otra. He pasado semanas con mucha ansiedad y estrés, cuestionándome si realmente vale la pena. Pero luego pienso que no solo es un reto para mí, sino para todas las mujeres que pueden inspirarse en esto", se sincera Carmona.

Comunidad enriquecedora

La creación de una comunidad ha hecho más fácil este reto para muchas. "Aunque no nos vemos a diario, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos. Cada una sigue su propio entrenamiento para llegar en la mejor forma posible. Las mujeres que han participado en años anteriores comparten consejos sobre equipo, nutrición y preparación. Se está creando una comunidad, especialmente en redes sociales, que es muy enriquecedora", comenta Carmona. "She Titan no solo busca alcanzar las 100 mujeres participantes, sino que también ofrece apoyo y asesoramiento en entrenamientos, consejos sobre fuerza, nutrición y aspectos psicológicos a través de redes sociales. De esta manera, se sienten acompañadas y sin excusas para no intentarlo. Me escogieron como entrenadora del proyecto para asegurar que nadie se sienta sola en este proceso", añade.

Reportaje sobre la participación femenina en la Titan Desert. En la foto Sara Carmona y Belén Hidalgo / Elisenda Pons / EPC

La prueba, que dura del 1 al 6 de mayo, no tiene un coste bajo. La inscripción cuesta 2.100 euros. A esto hay que sumarle los vuelos (unos 300-350 euros) y servicios adicionales como mecánica y fisioterapia, que cuestan 300 euros cada uno y se pueden añadir al pack. En total, se puede llegar a gastar unos 3.500 euros, sin contar la bicicleta y la equipación. Sin embargo, muchas ya tienen bicicleta y si se la compran, lo ven como una inversión a largo plazo en su vida deportiva.

"Si alguien está dudando en hacerla le diría que este es su momento. Es importante cuidar de los demás, pero también de una misma. Este es el año para priorizarse, disfrutar y darse un espacio personal. Si yo me he apuntado, cualquiera puede hacerlo. ¡Que se animen porque lo pueden lograr!", añade Carmona con una sonrisa y con las calas ya en los pedales.