DIRECTO | Recta final del juicio a Rubiales con los informes de acusaciones y defensas

Recta final del juicio a Rubiales con los informes de acusaciones y defensas

El juicio a Luis Rubiales se encuentra ya en su recta final y este jueves acogerá los informes de dos acusaciones, incluida la que ejerce el abogado de la jugadora Jenni Hermoso, y de las defensas del expresidente de la Federación Española de Fútbol y de los otros tres exdirectivos acusados. La Audiencia Nacional celebra la octava jornada del juicio por el beso que Rubiales dio a la jugadora tras la final del Mundial de 2023 y que ella asegura que no consintió, y por las coacciones por las que también están acusados el ex entrenador de la Selección femenina Jorge Vilda; el exdirector de la masculina Albert Luque; y el exjefe de marketing Rubén Rivera. Será la acusación particular, que ejerce el letrado de Jenni Hermoso, la encargada de abrir la sesión de este jueves con el informe en el que expondrá su tesis acusatoria, como hizo ayer la fiscal, que señaló "que no ha quedado duda razonable alguna de que los acusados son culpables" de los delitos que les acusa.