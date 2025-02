Dolors Ribalta, responsable del Espanyol femenino: "Las imágenes son clarísimas. Esto no va de colores, sino de dignidad y respeto"

Las horas posteriores al derbi catalán de la Liga F han hecho que el clima ya tenso que se vivió en el estadio se multiplique. El Espanyol denunció un tocamiento de Mapi León a Daniela Caracas en el derbi. La jugadora azulgrana emitió un comunicado horas después negando los hechos y remarcando que fue "un simple lance del juego". Dolors Ribalta, directiva responsable del RCD Espanyol femenino, atendió a EL PERIÓDICO para explicar el posicionamiento y las acciones del club.

¿Cómo se encuentra la jugadora?

Está en shock y muy agobiada, pero nos ha agradecido que estemos ayudándola, acompañándola y respetándola. Tanto a ella como en los pasos a dar. Nosotros no la llamamos cada momento para no agobiarla, ni le explicamos todo lo que va pasando, sino que ella sabe que nosotros la defenderemos, la protegeremos y haremos lo que ella necesite. Le hemos hecho llegar todas las muestras de apoyo tanto de la Liga F como de la RFEF. Queremos que esté tranquila porque es como tiene que estar. Cuando hay una situación así, en la que estás en shock, hay que tomar distancia. Cuando pueda tomar esa distancia, que decida lo que ella considere y nosotros la acompañaremos.

¿Ha pedido apoyo psicológico?

Este martes era el día libre del equipo. Hablé con ella por la mañana. Lo importante es dejarla respirar. Cuando vuelva a la dinámica del equipo, lo que ella necesite será lo que le haremos llegar. Tiene a su disposición un psicólogo y servicios legales desde el primer momento, pero será ella quien decida qué necesita. Desde el club estamos para ayudar y para hacer bajar la angustia.

Dolors Ribalta, directora del RCD Espanyol femenino, camina por las gradas del RCDE Stadium / JORDI COTRINA

¿Cómo y cuándo la jugadora les hizo llegar lo sucedido?

A través de la entrenadora [Sara Monforte] somos conscientes de la situación. A medida que fueron pasando las horas, la jugadora entendió la relevancia de lo que estaba sucediendo. Ella nos manifestó que estaba en shock, muy agobiada, y que quería tomar distancia. A partir de ahí ella comenzó a recibir insultos y el club decidió hacer un comunicado para proteger su integridad y protegerla.

¿Cómo se ha recibido el comunicado del Espanyol?

Muchos medios de comunicación se han interesado por esta situación. Ha generado un discurso, mucho interés y debate. Es comprensible, ya que estamos en un momento sensible donde la sociedad se desmarca. Esto no va de colores, sino de dignidad y respeto. Es un comportamiento inadmisible. Son unas imágenes clarísimas.

Hay quienes no interpretan las imágenes de la misma manera. ¿Cómo valoras esta situación?

Las imágenes son clarísimas. Se ve clarísima la acción. Nuestro papel como club es defender, acompañar y proteger a nuestra jugadora. Este tipo de comportamientos no tienen cabida en el deporte ni en sus valores. Daniela es la víctima de una acción totalmente reprobable.

¿Ha tenido el Espanyol alguna comunicación con el Barça sobre este tema?

No, en ningún caso. Sí hemos tenido contacto con la presidenta de la Liga [Beatriz Álvarez] y con la directora de Fútbol Femenino de la Federación [Reyes Bellver]. Se han puesto en contacto con nosotros y se han interesado por la jugadora y por la situación.

¿Qué pasos va a dar el club ahora?

Ahora mismo, dejar tranquila a la jugadora. Que ella toma la decisión que considere y crea oportuna, y nosotros la acompañaremos y le daremos el apoyo que necesite. Llegaremos donde ella quiera llegar.

¿Cómo valora el Espanyol el comunicado de Mapi León a través del Barça negando los hechos?

Yo, como máxima responsable del Espanyol femenino, tengo que hablar de lo que nosotros hacemos. Estar en la línea de nuestro club con las acciones que hacemos, que son las que consideramos que debíamos hacer. Una vez la jugadora recibe insultos, nosotros salimos a defenderla. Por eso hacemos el comunicado. Repito, esto no va de colores, va de dignidad y respeto y lo que nosotros hacemos es defender a nuestra jugadora. Estas acciones son inadmisibles en el deporte y defendemos los valores del deporte, defendiendo su integridad y protegiéndola.

El Espanyol denuncia un tocamiento de Mapi León a Daniela Caracas / EP

¿Qué papel han tenido las redes sociales en todo esto?

Las redes amplifican estas situaciones, generan debate y hacen que trasciendan el ámbito deportivo. Se ha amplificado y por eso es tan importante proteger a la jugadora y permitirle tomar distancia y respirar. Y que vuelva a ser lo que es: una jugadora de futbol y una persona.

Esto sienta un precedente.

Lo ideal sería que nunca ocurrieran estas situaciones. Vulnerar la intimidad de una persona con una acción inadmisible e intolerable... Lo ideal sería que no sucediera. No solo en el fútbol, sino también en todos los aspectos de la vida. Hay muy pocas imágenes en el fútbol, hay que remontarse a Valderrama y Míchel [cuando el exjugador del Real Madrid tocó los testículos al exjugador colombiano del Valladolid] y de eso hace mucho tiempo [1991]. Afortunadamente, hay más sensibilidad. La sociedad ha cambiado, ya no es permeable a estos actos y ahora es capaz de decir "basta". Me gustaría que el fútbol femenino siga teniendo esos valores familiares y de competición para ser un buen referente para niños y niñas. Que se puedan mirar en el espejo del fútbol femenino y que no demos imágenes que van en contra de este deporte.

El clima en el derbi fue muy tenso, hasta hubo lanzamiento de objetos.

Es el lanzamiento de un objeto en un momento puntual. No tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Lanzar un objeto es claramente inaceptable. Es cierto que pasa en todos los campos y se está trabajando en todos los ámbitos para que estas acciones no sucedan. Pero evidentemente, poner el foco en esta situación no es tolerable.