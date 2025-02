El Barça sale airoso de un derbi catalán con incidentes en las gradas (0-2)

Fue tenso e incómodo. El derbi catalán fue engorroso para un Barça que necesitaba más soluciones de las que encontró. El Espanyol (0-2) se plantó dentro de su área y desplegó su juego, con pérdidas de tiempo como herramienta. El Barça debía superarlo por talento, pero se trastabilló con su propia angustia. Un nuevo partido para el conjunto azulgrana donde se marchó con dudas y deberes, con la necesidad de reaccionar pese a sumar los tres puntos.

Aitana torcía el gesto. Miraba a un lado y a otro, intentaba perfilarse para poder recibir. Pero el balón tardaba demasiado en moverse. La circulación era lenta, espesa, y las azulgranas no lograban imprimirle cierto ritmo al partido. El Espanyol se apostó en su área, cerró un bloque bajo muy compacto ante su portería y allí se hizo fuerte. Le dejó al Barça hacer, con una presión poco intensa, pero no abdicó de su área.

Dominio estéril

El conjunto de Pere Romeu dominó, pero de manera estéril. De poco servía tener el balón en propiedad. El equipo iba cediendo ante el desquicie. El de verse de nuevo en apuros. El de no encontrar soluciones ante los problemas de siempre. No es el primer partido donde el rival se encierra atrás y compacta sus jugadoras para eliminar cualquier espacio para combinar. Al Barça le faltó velocidad y movimiento para sobreponerse a la trampa perica.

El primer tiempo fue ciertamente descorazonador. El Barça vivió frustrado. No firmó ni una sola ocasión de gol y, más allá de un remate de Irene Paredes a bocajarro que Salvador atajó sin problema, el peligro fue nulo. Para más inri, el césped no fue para nada un aliado. Seco y poco denso, terminó enrareciendo el juego. No resbalaba apenas el balón y las jugadoras de ambos equipos terminaron tropezándose en carrera en más de una ocasión.

Insultos a las azulgranas

En el segundo tiempo, el clima se tensó sobremanera. La grada empezó a insultar a las jugadoras azulgranas, con cánticos absolutamente inaceptables. El Barça empezó a encerrarse en sí mismo, intentando obviar la dificultad del primer tiempo, para recomponerse. Pere Romeu movió el equipo y cambio futbolistas en todas las filas. Pina se marchó del terreno de juego entre lágrimas, frustrada.

A partir de la hora de partido el Barça dio otra cara. Empezaron a llegar acercamientos de peligro a la portería perica y las azulgranas se sobrepusieron. Caroline Graham Hansen dejó su versión anodina de la primera parte y fue un puñal por la banda derecha. Tuvo una primera llegada que Salvador rechazó con un manotazo firme y, minutos más tarde, llegó el tanto que abría la lata. Tras un centro desde el lateral izquierdo, la noruega se impuso para rematar el balón al fondo de la portería.

Alivio colectivo

Corrieron las azulgranas hacia la zona del estadio donde estaban los aficionados culés. Aitana levantaba los puños con fuerza, Graham Hansen gritaba y hasta Cata Coll recorrió esos metros para conjurarse. Fue un alivio colectivo. Cinco minutos más tarde, Salma Paralluelo, que acababa de entrar en el césped, marcó el segundo remachando un balón que no pudo aprovechar Aitana. Con el segundo tanto del Barça se incrementó la tensión en el estadio perico. Más insultos, algunos objetos lanzados al campo y enfrentamientos en las gradas. Ni la tensión ni la rivalidad puede justificar lo sucedido.

El Barça salió airoso de un encuentro de alto voltaje. Sobre el césped dejó ciertas dudas con el rendimiento de algunas futbolistas y las escasas soluciones ante los problemas habituales. Sin embargo, se marchó del derbi con los tres puntos.