Sara Monforte, la única entrenadora de Liga F: "Es una responsabilidad, tengo que estar a la altura"

Una de 16. De los 16 equipos que compiten en Liga F, solo uno de ellos tiene en el banquillo a una entrenadora mujer. Sara Monforte, actual técnica del Espanyol, es la única. Un papel y una responsabilidad. A veces un peso añadido. Debe demostrar no solo por ella, sino por todas.

"Cuesta dale oportunidades a las mujeres", defiende Sara Monforte. "Seguimos peleando en esto. Parece que es un mundo de hombres y los cargos con tanta responsabilidad parece que no podamos tenerlos o llevarlos bien. Están totalmente equivocados. No importa el género para ejercer bien tus competencias", añade la entrenadora, que siente este hecho como "una responsabilidad". "Al ser la única mujer, siento que debo dejar el listón lo más alto posible para ser un referente adecuado. Al final represento a todo un género dentro de este deporte. Tengo que estar a la altura. Es un orgullo ser esa persona, pero lo afronto con normalidad porque creo que las mujeres estamos totalmente capacitadas para esto. Es cierto que somos pocas, en este caso [LigaF] solo yo, y en Primera RFEF tampoco hay muchas", añade la entrenadora.

Entrevista a la entrenadora del RCD Espanyol femenino, Sara Monforte en la ciutat esportiva Dani Jarque. / Jordi Cotrina

Desde Liga F son conscientes de la tendencia regresiva que están teniendo las entrenadoras en los banquillos de la competición. En enero de 2022 se registró el mayor número de entrenadoras en la máxima categoría con un total de seis: Sara Monforte, Andrea Esteban, Iraia Iturregi, Natalia Arroyo (este sábado logró su primera victoria en la Premier con el Aston Villa), Ana Junyent y María Pry.

El año pasado se mantuvieron 3 y esta temporada solo queda Monforte. "Ese es uno de los techos de cristal que tenemos que romper", confiesa Bea Álvarez, presidenta de la Liga F. "No solo hemos conseguido visibilizar el fútbol femenino y crear referentes futbolistas, lo cual ya es un paso importante para las niñas y niños más jóvenes, sino que también queda mucho por hacer en los cargos de gestión y en los cuerpos técnicos. Ahí tenemos un gran margen de mejora y debemos seguir promoviendo su presencia. Igual que se ha fomentado el arbitraje femenino y cada vez hay más árbitras, creo que esta es una tarea pendiente", añade la presidenta.

Falta de licencias y recursos

Pero, ¿cuáles son las causas de esta falta de entrenadoras? "Uno de los motivos es que el número de mujeres entrenadoras colegiadas es menor en comparación con los hombres. Entonces, es normal que haya menos oportunidades", radiografía Monforte. "Pero también creo que cuesta mucho que las mujeres se animen a ser entrenadoras. Deberíamos fomentar la figura de la entrenadora para que las jugadoras actuales quieran ser entrenadoras. Hay que facilitarles el aprendizaje, ayudarlas a obtener los títulos y explicarles en qué consiste realmente esta profesión. Muchas lo ven como algo difícil, como una gran responsabilidad. Las jugadoras sí que quieren ocupar otros roles dentro del fútbol, como preparadoras físicas o directoras deportivas, pero ser entrenadora les parece una carga mayor y no les atrae tanto. Hay que intentar hacerles ver que es algo muy bonito. Que es una pasión una manera de darle continuidad a lo que estan haciendo. Una vez te retiras, seguir estando dentro", piensa.

Bea Álvarez durante el encuentro con los medios de comunicación junto a Dolors Ribalta, directiva responsable del Espanyol femenino / LigaF

"Desde la Liga F debemos visibilizar lo que tenemos y darle valor. Sin embargo, esto va más allá de nuestra labor como organizadores de la competición. Es fundamental trabajar con la Federación en programas y proyectos, colaborar con las federaciones territoriales y con las mujeres en cada territorio para aumentar su presencia. La Liga F sirve como un espejo para muchas niñas. No es solo cuestión de la Liga F, también hay que acercar esos referentes a las más pequeñas para que vean que las mujeres podemos ocupar cargos de gestión en los banquillos, en las directivas, en puestos de dirección e incluso en presidencias, donde todavía hay pocas mujeres", cuenta Bea Álvarez a EL PERIÓDICO.

Si el fútbol femenino parece que se resiste a la entrada de mujeres en los banquillos, el fútbol masculino es terreno prohibido. "En mi caso nunca he tenido dificultades para encontrar oportunidades en el fútbol femenino. Nunca me ha faltado trabajo. Sin embargo, el problema es que no tenemos cabida en el fútbol masculino como primeras entrenadoras. Eso sí que es una pena, porque estoy convencida de que estamos totalmente capacitadas para hacerlo", añade Monforte.