Última hora del caso Luis Rubiales, hoy en directo: las jugadoras Putellas, Paredes y Codina cierran hoy la primera semana del juicio

Misa Rodríguez, durante su declaración

"En Ibiza Jenni no era ella. Le habíamos dicho que intentara desconectar pero la vi que no era ella. En ningún momento salió de fiesta. La veía que no estaba en ese momento. Su cabeza estaba en otro sitio"

"Jenni habia sido de las mejores en el Mundial. Era incomprensible que no estuviera en la convocatoria"