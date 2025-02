Juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso, en directo: quién declara hoy y última hora del caso Rubiales

Patricia Pérez, en su declaración

"Yo no había participado ni en la redacción ni en la distribución del comunicado"

"Me dice que si tengo que subir a la tercera planta que el presidente me está esperando. Que quiere hablar conmigo. Cuando estoy allí me dicen que me va a pedir que llame a Jenni y Alexia Putellas alegando mi relación con ellas"

Patricia Pérez cuenta que en el despacho del presidente le hicieron reunirse con 8 personas donde se encontraban el presidente de la Federación, además de su padre y Luis de La Fuente y otros directivos afines a Rubiales.