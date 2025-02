Pere Romeu, tras la primera derrota del Barça en casa en seis años: "Perder este partido es jodido"

No fue el mejor partido del Barça. No estuvo brillante. Pero el castigo fue muy duro. "El partido fue de dominio. El resultado está ahí y es jodido, pero se hicieron cosas bien", dijo Pere Romeu, técnico azulgrana, después de la derrota ante el Levante, la primera en la historia del equipo femenino en el Johan. La última vez que perdió como local fue hace seis años, aún en el Miniestadi.

"No esperaba hacer tantos cambios, pero a veces es necesario mover algunas piezas para mejorar ciertos aspectos del juego. En condiciones normales, un partido así, con tantas ocasiones y posesión, al menos no lo pierdes. Ellas llegaron dos veces de manera aislada y marcaron", radiografió el técnico azulgrana.

El Levante optó por mantener un bloque muy bajo y compacto para neutralizar al Barça. Suele ser el guion habitual de los equipos que se presentan en el Johan. "Ya sabemos cómo son muchos partidos en la Liga. Nos encontramos con contextos en los que el ritmo es lento, hay muchas interrupciones y pérdidas de tiempo. La única opción es que las árbitras intervengan para darle mayor continuidad al juego", reclamaba el técnico azulgrana.

La defensa colombiana del Levante Ivonne Chacón celebra tras marcar un gol este sábado, durante el partido de la jornada de la Liga F, entre el FC Barcelona y el Levante, en el estadio Estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí (Barcelona). EFE/Marta Pérez / Marta Perez. EFE

La semana del cierre de mercado ha sido movido en Can Barça. El entrenador, que reconoció que la salida de la pivote Keira Walsh al Chelsea y los rumores de la salida de Ingrid Engen podrían haber afectado al equipo, aseguró que ese no había sido el caso en la derrota frente al Levante. Por si fuera poco, la mediocentro Patri Guijarro se lesionó para las próximas tres semanas. "Si no hubiéramos tenido nuestro mejor día hubiera dicho que sí, pero en condiciones normales habríamos ganado este partido". "Después del 0-2, marcamos. Eso te habla de cómo está el equipo y de su energía”, concluyó Romeu.

Autocrítica y aprender

"No fue nuestro mejor partido", confesó Irene Paredes. "Ellas, con muy poquito, nos marcaron dos goles. La primera parte creo que fue bastante correcta, pero generamos pocas ocasiones y las que tuvimos no las marcamos. Duele muchísimo una derrota así. Hay que hacer autocrítica y aprender", reflexionaba tras el partido, visiblemente afligida.

"Hay días que cuesta más y es verdad que parecía que la pelota no iba a entrar. Lo intentamos hasta el final. Es cierto que tiramos muchas veces, pero no tantas entre los tres palos. Yo misma creo que nunca había tenido tantas o ocasiones y no sé si alguna fue a puerta. Es complicado porque duele, hacía muchísimo que no perdíamos y perder así…", añadió la defensa azulgrana.

El vestuario sale tocado de la derrota contra el Levante. Pero quien dude de lo que este equipo puede hacer es que tiene muy poca memoria. "Quizá antes no éramos tan buenas y hoy no somos tan malas. Estamos dolidas, evidentemente, a nadie le gusta perder. Creo que nadie esperaba esta derrota. Independientemente de todo, respetamos siempre a todos los rivales", decía Paredes para zanjar los ataques de aquellos que esperan verlas caer.