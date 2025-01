Entrevista a Mariam Coulibaly, MVP de la Liga Endesa: "Dejé de jugar para quedarme embarazada y a los dos meses perdí el bebé"

Volvió a Mali, su país natal, para someterse a un tratamiento de fertilidad. Ella y su marido querían ser padres y por ello aparcó el baloncesto un tiempo. Se pasó un año lejos de las pistas y esta temporada ha vuelto a pisar el parquet. Lo hace con La Penya, quien además de ayudarla a volver a sentirse deportista, está viviendo con ella su irrupción en el panorama nacional. La 9 veces MVP de la liga esta temporada (se han disputado 18 jornadas) atiende a EL PERIÓDICO y cuenta todo lo vivido hasta volver a brillar.

¿Cómo está siendo la vuelta a las pistas?

Estoy muy contenta y muy orgullosa de mí por todo el que trabajo que estoy haciendo. Es increíble. En mayo empecé a entrenar en el gimnasio para hacer preparación física y estuve entrenando más de un mes y medio antes de que empezara la pretemporada del equipo. Sabía que iba a irme bien, ¿pero así? Ni me lo esperaba.

Un año es mucho tiempo. ¿Qué reto se marcó al volver?

El objetivo cuando volví a jugar era estar bien. Empecé bien y veía que podría hacer más. Cada partido, mi cabeza me decía que podía hacerlo mejor, que podía dar más. Eso me da la fuerza para seguir y trabajar así.

¿Que pasó para dejar el baloncesto?

Necesitaba volver a mi país. Estoy casada con mi pareja desde hace 6 años. Decidimos intentar tener un hijo y por eso tomamos la decisión de volver a Mali. Allí me sometí a un tratamiento de fertilidad. Estuve un año sin jugar, me quedé embarazada y a los dos meses lo perdí.

BADALONA 22/01/2025 Deportes. Entrevista jugadora La Penya Mariam Coulibaly FOTO de ELISENDA PONS / ELISENDA PONS. EPC

Debió ser muy doloroso.

No fue nada fácil. En mi cabeza tenía que no volvería a jugar nunca más. Pensé que no iba a volver. Pero me di cuenta de que tengo 27 años, que soy joven y tengo aún mucho tiempo para volver a intentarlo. Decidí volver a jugar y dejar ese proceso a un lado de momento. En unos años ya tendré tiempo para volver a intentarlo. Es muy duro. Mi pareja y mi familia me ayudaron mucho. Yo vengo de una familia de deportistas. Tanto mi hermano como mi hermana juegan al baloncesto también. Ella ha sufrido también 3 o 4 abortos. He visto cómo ella lo ha llevado y he pensado que tengo mucho tiempo para tener hijos. No pasa nada. Me han ayudado mucho a gestionarlo y siempre me han apoyado.

"Perder el bebé me dio una fuerza distinta. Antes sé que jugaba bien, pero ahora siento otras cosas. Te pasan muchas cosas por la cabeza. Es una gran pérdida, pero me ha dado mucha fuerza"

El entorno ha sido clave para usted.

A mi familia siempre le ha gustado que yo juegue al baloncesto y quieren que lo haga muchos años. En mi casa no tuve oposición alguna para jugar al básquet, pero en África es muy difícil que una mujer pueda hacerlo. Empecé cuando era pequeña porque mis hermanos son mayores y ellos ya jugaban. Cuando decidí que quería volver, ellos me ayudaron muchísimo. De hecho, si hubiera estado sola, lo hubiera dejado. Es lo que me decía mi cabeza. Pero ellos y mi pareja me ayudaron. Perder el bebé me dio una fuerza distinta. Antes sé que jugaba bien, pero ahora siento otras cosas. Te pasan muchas cosas por la cabeza. Es una gran pérdida, pero me ha dado mucha fuerza. Hay mucha gente que cuando le pasa no puede hacer nada más. No es fácil, pero he sacado fuerzas.

BADALONA 22/01/2025 Deportes. Entrevista jugadora La Penya Mariam Coulibaly FOTO de ELISENDA PONS / ELISENDA PONS. EPC

Tiene una fortaleza mental enorme.

En mi cabeza, cuando digo que voy a hacer algo, nadie puede pararme. Cuando me marco un objetivo tengo que hacerlo.

Y ese es el baloncesto.

Cuando estaba en Mali y perdí al bebé, tuve que esperar unos meses para volver a entrenar. Fui a poco a poco en el gimnasio. Me volví a España, ya que mi hermano vive en Valencia porque juega allí, para hacer mi NIE. Pensaba venir a hacérmelo y volver a Mali. No venía a jugar. Había cogido mucho peso, estaba en 134 kilos. Le comenté a mi hermano que una vez aquí me planteaba volver a jugar y él lo vio clarísimo que podía. Que tendría que entrenar, perder peso y volver a coger la forma.

La llamada de La Penya llegó en el mejor momento.

Cuando llevaba unas semanas entrenado me llamo Miquel Calderón, el segundo entrenador de La Penya. Me preguntó que qué iba a hacer este año, después de estar este tiempo fuera. Le dije que si me llamaba yo quería ir a jugar con ellos. Me dijo qué necesitaban y que, como habíamos coincidido hace dos años, me conocía a la perfección y sabía que podía. Lo cuadramos y me vine para Badalona. Lo hice unas semanas antes de la pretemporada para empezar a trabajar antes.

De 18 jornadas que se han jugado en la liga, has sido MVP nueve veces. ¿Cómo lo vive?

Estoy muy orgullosa de mí misma. Cuando empecé a jugar al baloncesto, nunca lo imaginé. Yo confío en mí, pienso que siempre soy la mejor. Es increíble. Todo el mundo habla de mí ahora. Recibo muchos mensajes y reconocimiento. Estoy convencida de que puedo hacerlo mejor que ahora. No ha terminado la temporada y hay que seguir trabajando.