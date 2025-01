La gran expansión de la 'marca Aitana': ahora ficha por Vueling

La marca de Aitana Bonmatí crece a cada día que pasa. La mejor jugadora del mundo vive un momento dulce sobre el césped, pero también en los despachos. La catalana ha anunciado este martes su "fichaje" por Vueling, como una ampliación del acuerdo que la aerolínea ya mantiene con el equipo femenino del Barça. Aitana y su marca personal no paran de crecer y atraer nuevos patrocinios, que cada vez ven el fútbol femenino como un mercado en el que invertir por sus valores y retorno.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el acuerdo se cerró después de que Aitana levantara su segundo Balón de Oro. Los primeros contactos se hicieron en verano, pero nada más allá de alguna conversación informal. No fue hasta unos días antes de la gala del Balón de Oro de este 2024 que la aerolínea le hizo la propuesta en firme. Finalmente, el acuerdo se cerró 10 días después de ser coronada por segunda vez consecutiva como la mejor futbolista del mundo. Actualmente, Aitana es la imagen de Revlon, Adidas, Bimbo, Alpro, Nissan, EA Sports y Topps. Una lista a la que ahora se suma Vueling, con un acuerdo pionero.

"Es un orgullo para mí colaborar con una compañía que comparte valores que considero esenciales en la vida y en el deporte. La constancia, el trabajo en equipo y la superación diaria son la clave para alcanzar nuestras metas y, a través de esta alianza, espero poder inspirar a nuevas generaciones a perseguir sus sueños y a romper barreras”, destaca Aitana Bonmatí tras firmar el patrocinio.

Fuentes conocedoras del acuerdo explican que el contrato implica que Vueling puede hacer uso de la imagen de Aitana, tanto en tema de exteriores y como en digitales. Además, por parte de Aitana le implica una prestación de servicios como formar parte de 'shootings' y activaciones, además de la publicación de contenido en sus redes sociales. La unión entre las partes también contempla la participación de Aitana en un acto que se realizará este 2025 (aún por definir) en el área metropolitana de Barcelona así como la presencia de Vueling en el documental de la futbolista (en caso de que este se termina concretando). Vueling también formará parte y apoyará el campus que realiza Aitana cada verano en Ribes, su pueblo natal.

"La marca está alineada con lo que buscamos en un patrocinador. Que ya está vinculada con el Barça y que propircione el avión, es una muestra de su compromiso. Fueron pioneros. Es una marca que además es catalana y tiene proyección internacional", cuentan desde el entorno de la futbolista. Además, también se ha tenido en cuenta que la firma del nuevo patrocinio no se solape con otros acuerdos que ya tiene la futbolista, así como que no trastoca de forma exagerada el calendario de la temporada ya planificado. "Los patrocinadores los intentamos tener definidos antes de empezar la temporada para organizar las sesiones de activación", relatan a EL PERIÓDICO las mismas fuentes. El tiempo de activación eran dos horas en total, cosa que dio cierta flexibilidad para mantener lo ya establecido.

"Sigue el ritmo"

El gran boom de la imagen de marca de Aitana Bonmatí llegó tras su primer Balón de Oro en 2023. Ahora, tras su consagración en 2024, el interés de las marcas se ha mantenido y el encaje de ambos mundos (fútbol y comercial) se ha hecho de manera totalmente natural. "[El interés de las marcas por Aitana] sigue al mismo ritmo que ya estaba. No es el mismo boom que después del primer Balón de Oro. Notamos mucho más impacto, pero hemos seguido recibiendo propuestas. Ahora tenemos un volumen de patrocinadores que nos hace ser mucho más selectivos. No hay espacio para mucho más. Tienen que ser marcas que nos aporten mucho", relata una fuente cercana a la futbolista. No solo se mira la marca, los valores y si encaja con lo que representa la futbolista, sino que además los requerimientos del acuerdo tiene que poder encajarse con el calendario de competición y la preparación física y táctica de la futbolista.