Victoria Bermejo recupera sus entrevistas en el tebeo 'Cairo': "Quería explicar al mundo lo buenos y listos que eran mis amigos"

No existían ni Norma Comics (abrió en 1983) ni Gigamesh (1985), los dos puntales del Triángulo Friqui. Era esa zona de la Dreta de l'Eixample de Barcelona territorio de mayoristas de 'vetesifils', recuerda Victoria Bermejo. Pero ya había un germen comiquero: en Alí Bei, entre paseo de Sant Joan y Bailèn, estaba la redacción de 'Cairo', el 'neotebeo' cuyo primer número se publicó en diciembre de 1981. Y cerca, en Gran Via con Girona, en un piso "encima del bar Teruel", precisa Bermejo, vivían la escritora y Joan Navarro, entonces su pareja y el director de 'Cairo'. En ese piso hizo Bermejo la mayoría de las entrevistas publicadas en la sección 'Conocerlo es amarlo' de 'Cairo' entre mayo de 1983 y octubre de 1984, ahora recuperadas por la editorial Efe Eme.

"El piso era una prolongación de la redacción -dice Bermejo-. Pasaba todo el mundo y dibujantes de fuera se quedaban a dormir".

Montesol, Mique Beltrán, Pere Joan, Daniel Torres, Guillem Cifré, Tha, Sento, Micharmut, Gallardo, Ramón de España, Roger, Coll e Ignacio Vidal-Folch fueron los entrevistados. "Yo quería explicar al mundo lo buenos y listos que eran mis amigos -dice Bermejo-. Tenía muy claro que las entrevistas eran para su lucimiento. Como estaban en el cómic, no tenían la consideración que habrían tenido si hubieran estado en otras artes". El Premio Nacional de Cómic no se instauró hasta 2007.

La línea clara

'Cairo' fue el buque insignia de la línea clara en España, con los autores de la escuela valenciana (Torres, Beltrán, Sento, Micharmut) como gran descubrimiento. El contraste estético y temático con la línea chunga representada por 'el Víbora' existía. El enfrentamiento entre ambas corrientes, no tanto. Aunque lo parecía. "Eso significa que lo hicimos bien -bromea Bermejo-. El pique fue una herramienta de comunicación, una cuestión de pullas divertidas que se inventaron para hacer ruido. Lo cierto es que convivíamos bastante bien. Gallardo, por ejemplo, publicaba en ambas revistas. Una mañana de Año Nuevo se presentaron en casa juntos Onliyú y Ramón de España, tan ricamente". A saber de dónde vendrían los ideólogos de la línea chunga y la línea clara.

Las entrevistas de Bermejo transmiten conciencia moderna y generacional. "Éramos los nuevos y habíamos venido para pasarlo bomba, para hacer cosas, para transgredir y para mejorar nuestro entorno -señala-. Todo el mundo era creyente. En la new wave, en películas como 'Eraserhead', en novelas como 'La conjura de los necios'. Parecía que todos estábamos en la misma página del mismo libro".

Un momento culminante de la línea clara fue la exposición 'Tintin a Barcelona', organizada por la Fundació Miró en 1984. A dibujantes, intelectuales y periodistas de la vieja guardia, con Román Gubern y Javier Coma al frente, les sentó como un tiro. En el manifiesto que difundieron podía leerse: "Resulta sumamente peligroso para el reconocimiento adulto del noveno arte que la Fundació Miró elija, para su primera exposición monográfica de cómics, una obra con destinatarios infantiles y sin el rango estético suficiente para ser huésped de una entidad con un nombre tan ilustre". Glups. "Fue una polémica absurda", zanja Bermejo. Propia de una época "muy importante para la historieta, ya que empezaba a ser tratada como fenómeno artístico".

La tragedia de Coll

La entrevistadora no tiene una entrevista favorita de las publicadas en 'Conocerlo es amarlo'. Aunque sí hay una que le marcó. La que le hizo a Coll, junto con su amiga Ana Rey, poco antes de que el historietista del 'TBO' su suicidara el 13 de julio de 1984, tras haber sido rescatado por 'Cairo'. "Abría cajones y altillos para enseñarnos páginas y cuadros -rebobina Bermejo-. Era una persona excitada, con cierta angustia. Decía con ironía que había perdido el tiempo poniendo ladrillos, o eso nos parecía a nosotras. No teníamos la capacidad de ver que estábamos con un enfermo. Lo vimos después". El suicidio de Coll, que a mediados de los 60 tuvo que aparcar la historieta y volver al oficio de albañil para ganarse la vida, fue devastador en 'Cairo'. "No teníamos la culpa de haberle redescubierto, al revés, pero fue tristísimo -cuenta la autora de 'Sí, lo hice'-. Lo que pienso ahora es que ojalá Coll se sintiera unos días bien porque le tratamos como a un artista importante".

Si no hay ninguna entrevistada en 'Conocerlo es amarlo' es porque no había ninguna dibujante ni guionista en 'Cairo'. "Aunque en 'el Víbora' estaban Laura [Pérez Vernetti] e Isa Feu, el mundo de los tebeos era muy de hombres. En el consejo de redacción yo era la única mujer. Supongo que fui una de las primeras militantes de la historieta". Que Bermejo todavía asocia a la gripe: "Mi madre me traía jamón dulce y tebeos, el 'Lily' o el 'DDT'".

Acompañada por Javier Pérez Andújar, Bermejo presenta 'Conocerlo es amarlo' el viernes, 18 de julio, en la librería Obaga de Barcelona.