Una historia bonita: cómo los estelares Lemon Twigs fueron a pinchar música en el Barbara Ann de Barcelona

La fantasía del rock and roll como algo parecido a una hermandad todavía emite algún destello. Por ejemplo, los estelares Lemon Twigs pincharon en el Barbara Ann el martes pasado. La historia que llevó a los hermanos Brian y Michael D'Addario (y a Reza Matin, su batería de gira) a poner música en el bar barcelonés es bonita.

Jonathan y Susana forman el núcleo de Suzy & Los Quattro y están casados. Jonathan es un solicitado profesional para todo en el negocio de la música en directo en Barcelona. El año pasado fue a cenar a su casa Debbie Shair, teclista y pareja de Darian Sahanaja, amigo del matrimonio y miembro de The Wondermints, el grupo elegido por Brian Wilson para que le acompañara en el grueso de su actividad musical en el siglo XXI. Faltaban un par de meses para el Primavera Sound y Susana comentó que era fan de The Lemon Twigs. Shair les puso en contacto con el mánager de los D'Addario y a través suyo consiguieron entradas para ir a verlos los tres. La tercera persona es Matilda, la hija de Jonathan y Susana, una sibarita infantil del pop.

Menudo regalo

Jonathan jugó sus cartas y consiguió encargarse de llevar a The Lemon Twigs al aeropuerto para su partida de Barcelona tras el concierto en el Primavera Sound. Y les regaló los tres primeros discos de The Rubinoos, formación que actuó en su boda con Susana y de la que es representante en Europa. Resultó que The Lemon Twigs son hinchas de The Rubinoos y que tenían entradas para verlos en breve en Nueva York. Jonathan facilitó que se conocieran en el bolo. Resultado final: Jonathan fue designado 'tour manager' de The Lemon Twigs en Europa. Eso significa que lleva muchas horas con la banda en la furgoneta. "Viajar con ellos es como volver a escuchar 'Flor de pasión' [programa del fallecido Juan de Pablos en Radio 3]: ponen un temazo pop tras otro -dice Jonathan-. Lo primero que hacen al llegar a una ciudad es ir a comprar discos". En la furgoneta sacaron la versión de 'Mejor', de Los Brincos, que han incorporado a su repertorio recientemente.

The Lemon Twigs, con el 'tour manager' Jonathan Vidal y el conductor Carles Serna, en el camerino de una sala de Viena / Jonathan Vidal

De modo que fue fácil seducirlos para que fueran a pinchar al Barbara Ann, refugio del pop de guitarras, el punk y el rock de garaje tan imprescindible para su clientela que en un momento crítico unos cuantos asiduos montaron una sociedad limitada para mantenerlo a flote. Abrió en 1988. Va camino de los 40 años. Bache superado. Su responsable actual es Francis, excantante de The Meows. "Fue rollo Beatles", señala, con personal en la calle pendiente de la llegada de The Lemon Twigs y esas cosas. Los artistas pincharon con el móvil, no van de gira con maleta de discos. Se empeñaban en pagar cada bebida que pedían, tampoco tantas, pero no se les cobró ninguna.

Gerovital

El personal que llenó el Barbara Ann, por cierto, no era el habitual del bar, sino uno muy rejuvenecido. "Los Lemon Twigs cosechan seguidores más alla de los veteranos que adoramos a los Beatles y los Beach Boys", resume Jonathan. Son "un brote verde", añade.

Entre los parroquianos de toda la vida estaba Víctor López. Salió de trabajar, pasó por la tienda de discos Revólver, que está de liquidación por cierre, se encontró al fotógrafo Flowers y se lo llevó al Barbara Ann. "Me gustan mucho los Lemon Twigs", dice Víctor, el 'Mágico Víctor' de la canción de Los Negativos. Una voz autorizada en materia de música de raíz sesentera. La cuñada de su hermano, cantante de los desaparecidos tcr, fue con su hijo de 15 años. Flowers aprovechó para hacer sus ventas. Francis le compró un póster de los Beatles.

The Lemon Twigs fueron amables con todo el que se les acercó y hablaron largo y tendido con Pigmy, alias artístico del músico de pop psicodélico Vicente Macià, y con Adrià Gual, cabecilla de la formación de soul The Excitements. Pinchar con el móvil deja tiempo para estas cosas, y más si pinchan tres. Sucedio el martes pasado de 21 a 24 horas. Si no actuaron en el Barbara Ann fue porque había cláusula de exclusividad en Catalunya con el Vida Festival y el mánager no lo vio claro. Jonathan está seguro de que antes o después lo harán, por muy alto que vuelen.