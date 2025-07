Chiara Oliver: "Tu vida cambia como de la noche al día cuando sales de 'Operación Triunfo'"

Chiara Oliver (Ciutadella, 2004) fue finalista de 'Got Talent España' en 2019, formó parte del equipo de Laura Pausini en 'La Voz' en 2022 y fue la novena expulsada de la edición de 'Operación Triunfo' de 2023. En 'Got Talent España' supo que quería dedicarse a la música "al 100%". "Siempre he sido una persona muy curiosa -dice-. Me encanta escribir, leer, el arte, la historia. Pero ahí vi que no había otra salida para mí que la música". En 'La Voz', cuenta, se abrió a músicas que no formaban parte de su dieta principalmente "anglo", sobre todo a "la música española". Y en cuanto a 'Operación Triunfo': "Fue la lección vital más grande por la que he pasado. Aprendí a convivir, a disfrutar de las pequeñas cosas, a relativizarlo todo, a gestionar las emociones".

Meses después de abandonar la academia de 'Operación Triunfo' en febrero de 2024 publicó el epé 'La libreta rosa', con el título y las canciones inspiradas en el diario que llevaba en el concurso, y se embarcó en una gira en solitario que ha cosechado llenos en toda España y hasta en Ciudad de México y que este sábado recala en el festival Les Nits de Barcelona. El 'tour' volverá a saltar a América en agosto, con una fecha en Santiago de Chile y dos en Buenos Aires.

Realimentación

El repertorio de la larga gira fue realimentado a principios de 2025 con 'La última página', el segundo epé de Oliver. "El concepto de 'La libreta rosa' era que las seis canciones sucedían dentro de una habitación que un poco simbolizaba la academia -expone la artista-, mientras que en 'La última página' cada canción es independiente y cuenta su propia historia. Es como el final de 'La libreta rosa', lo que sucedió después de la academia".

En este planteamiento encaja de manera clara 'Cómo aprender a volar'. "Refleja cómo te sientes al vivir tu sueño, pero estando a la vez completamente desconcertada -expone la cantante y compositora-. Tu vida cambia como de la noche al día cuando sales de 'Operación Triunfo'". También 'Tulipanes' tiene línea directa con esa etapa inmediatamente posterior a 'Operación Triunfo', con una Oliver que ya no es la que era. "Y ahora me vienes con tulipanes / Ya no me gustan, soy más de margaritas / Prometes lo que pedí con 17 / Cuando ya tengo 20", canta.

Relaciones pelín tóxicas

Las otras cuatro canciones tienen un anclaje temporal impreciso. Es incluso deseable que no expresen sus vivencias en ese periodo, menudo carrusel de relaciones sentimentales insatisfactorias y pelín tóxicas habría vivido. "Aunque me gusta escribir sobre mí, mis canciones no son estrictamente autobiográficas -aclara-. También hablan de las cosas que vive la gente de mi entorno, por ejemplo mi hermana de 17 años. Al final todos experimentamos los altibajos de la vida y por eso las personas que escuchan las canciones sienten que están escritas para ellas".

Tristeza productiva

Oliver cuenta que hasta los 18 años apenas prestaba atención a las letras de las canciones. "Hay muchas canciones muy buenas en las que la letra no es importante -desarrolla-. Todavía hoy, cuando escucho música, me fijo más en la melodía y el sonido de la producción que en la letra. Aunque, cuando escribo, pongo la letra en el centro. Cuando estás feliz no salen muchas cosas. Yo cuando estoy feliz disfruto de lo que me hace feliz y de la vida. Una vez tengo sensaciones más tristes es cuando me siento al piano para que me ayude a poner en palabras lo que siento".

Hija de menorquín y británica, Oliver está en los primerísimos compases de la grabación de su primer elepé. Si una cosa tiene clara es que no será fácil de etiquetar. "Lo quiero todo -resume-. No puedo limitarme a uno o dos géneros. De momento estoy drisfrutando del proceso creativo sin prisas, con paciencia".