La librería Finestres denuncia un ataque "totalitario" contra libros sobre Palestina

La librería Finestres de Diputació, 249, en Barcelona sufrió el martes un ataque contra libros de la sección 'Conflicto Israel-Palestina', situada en la zona de Ensayo del comercio. Un hombre derramó intencionadamente un vaso de café sobre volúmenes dedicados específicamente a Gaza. La acción fue registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Finestres denuncia en un comunicado que el ataque no es solo "un acto de destrucción de patrimonio", sino también "un atentado contra la voz del pueblo palestino y la libertad de expresión".

La estantería góndola atacada contiene casi un centenar de títulos, organizados cronológicamente, e incluye obras en lengua original y traducciones al catalán y el español. El apartado sobre Palestina contiene una veintena de textos sobre su historia y su situación presente, además de una columna temática y un lineal con obras más antiguas. 29 libros correspondientes a siete títulos sobre la cuestión palestina quedaron estropeados.

Algunos de los libros dañados en Finestres / Finestres

Entre las obras vandalizadas se encuentran ejemplares de 'El rabo vuelve al perro', de Martín Alonso Zarza; 'We are not numbers', de Ahmed Alnaouq y Pam Bailey; 'La insubmisa de Gaza', de Asmaa Alghoul y Selim Nassib, o 'Historias de Gaza', de Mikel Ayestaran.

Sin identificar

El atacante fue un hombre de entre 30 y 40 años, indica Àurea Perelló, directora de Finestres. El hombre, prosigue Perelló, se sentó en una butaca, observó y esperó el momento indicado para cometer la fechoría. Las imágenes de las cámaras de seguridad, que revisaron cuando descubrieron los libros dañados, no les han permitido identificar al vándalo. La librería puso los hechos en conocimiento de los Mossos ayer y tiene intención de denunciarlos hoy.

Perelló explica que en Finestres nunca había ocurrido un caso semejante, con libros de ninguna temática. No obstante, emparenta el suceso con el ataque que sufrió Molar, de Madrid, el lunes. La librería y tienda de discos colgó en el escaparate un cartel con el mensaje 'No olvidemos Gaza' y una ilustración del último cómic de Joe Sacco, 'La guerra de Gazza', como parte de la iniciativa impulsada por librerías de Valencia. El escaparate fue vandalizado con la inscripción "No olvidemos Israel. Gaza=Hamas" y una esvástica.

Finestres se reafirma en el comunicado en su compromiso con "el pensamiento crítico, la pluralidad de opiniones y la defensa de la cultura como espacio de diálogo y resistencia".