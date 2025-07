Las Grecas darán nombre a un gran parque en Madrid

Las Grecas darán nombre a un parque en el distrito de San Blas-Canillejas; José Heredia Maya, a un parque en Hortaleza; el Tío Caracoles, a una plaza en Latina, y Antonio González Heredia, a una zona verde en Puente de Vallecas. Asimismo, el distrito de Usera acogerá los jardines Sastipen Tali (salud y libertad en caló). Las cinco denominaciones han sido aprobadas por las respectivas juntas de distrito a partir de proposiciones presentadas por el grupo municipal Más Madrid "con el objetivo de reconocer y celebrar la profunda huella cultural, social y lingüística" que el pueblo gitano ha dejado en España, adonde llegó hace 600 años. Los nombres han sido consensuados con entidades gitanas de los citados distritos.

Las Grecas no necesitan presentación, o no deberían necesitarla. 'Gipsy rock' (1974), el formidable primer elepé del dúo formado por las hermanas Carmela y Tina Muñoz Barrull, apostó de manera radical por la instrumentación rock para respaldar a dos voces que eran flamencas cantaran o no flamenco. El sencillo 'Te estoy amando locamente' vendió una barbaridad y fue la inspiración melódica para 'Entre dos aguas', de Paco de Lucía. La normativa solo permite dedicar espacios públicos a personas fallecidas hace al menos cinco años, por lo que se planteó dedicar el parque a Tina (1957-1995). La junta de distrito, sin embargo, aceptó la "excepcionalidad" del caso y de Las Grecas. Darán nombre al gran parque que está entre las calles Suecia, Sofía y Marsella y la avenida de Canillejas a Vicálvaro.

El primer catedrático gitano

El granadino José Heredia Maya fue el primer catedrático gitano, en concreto de la Universidad de Granada, así como poeta, dramaturgo y ensayista. La zona verde comprendida entre la calle Manuel Chaves Nogales, la avenida Virgen del Carmen y el pasaje de Ahillones adoptará el nombre de parque de José Heredia Maya.

El Tío Caracoles, señala el acta del distrito de Latina, fue "el primero en acercar el flamenco" al poblado dirigido de Caño Roto, que en los años 70 daría lugar a una etiqueta comercial (el sonido Caño Roto de las propias Grecas, Los Chorbos, El Luis) y es hasta la fecha una rica cantera flamenca, especialmente de guitarristas. La zona estancial situada en la confluencia de las Ariza, Escalonilla y Alcaraván, en Caño Roto, llevará su nombre.

El activista Antonio González Heredia será reconocido "por su contribución al desarrollo y remodelación del Pozo del Tío Raimundo y la erradicación del chabolismo desde una de las primeras asociaciones del pueblo gitano, como fue la Asociación Desarrollo Gitano", reza el acta del distrito de Hortaleza. Le recordará la zona verde ubicada entre las calles Padre Llanos, Vecinos del Pozo y Depósito del Agua.

Los jardines Sastipen Tali estarán en la zona verde que hay entre la calle Corregidor Diego de Valderrábano y la calle Manuel Machado. Todos los espacios de estas incorporacions gitanas al callejero madrileño están ahora innominados, fórmula elegida porque es mucho más fácil y rápida que rebautizar una calle.

Herramienta política

El impulso inicial de las proposiciones surgió de Samuel Escudero, diputado gitano de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y anteriormente vocal vecino del distrito de Puente de Vallecas durante cinco años. "Es una pequeña manera de que la conmemoración de los 600 años del pueblo gitano en España no sea solo fiesta y alegría, sino también una herramienta política", dice. Escudero agradece la implicación de María Pilar Sánchez y Olga Martínez, respectivamente concejala y asesora de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital.

Aportación descomunal

La cantante Cathy Claret aplaude las cinco novedades, en particular el parque de Las Grecas. No en balde son diosas en su Museo del Flamenco Pop, homenaje virtual y físico (fue, en las Tres Xemeneies de Sant Adrià, uno de los 'hits' de la reciente bienal Manifiesta celebrada en Barcelona) a la descomunal y no siempre reconocida aportación gitana a la música moderna española. "No he tenido nada que ver, pero me gusta pensar que el museo está despertando conciencias", señala.