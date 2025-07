Albert Serra estrena su tributo cinematográfico a Antoni Tàpies: "Es un homenaje y una burla"

Entradas agotadas para el estreno de 'fe sense obres morta és' en la Filmoteca de Catalunya, el jueves por la noche. Un grupo de seis estudiantes y titulados recientes de la escuela de cine Bande à Part, entre 21 y 24 años, comentó antes del pase del tributo cinematográfico de Albert Serra a Antoni Tàpies: "Serra tiene una aproximación única al cine", "Serra es carismático", "no tengo ni idea de cómo será la película, pero quiero verla". Quizá influyó en el lleno la asistencia del director.

El Museu Tàpies invitó al realizador a "repensar a Tàpies desde el presente" como parte de la celebración de su centenario, cumplido el 13 de diciembre de 2023, explicó Imma Prieto, directora de la institución. Serra resumió en un diálogo la gestación del trato: "¿Qué harás? Lo que yo quiera. Hombre, si tiene que ver con Tàpies, mejor". El creador ya había indagado sobre las artes plásticas y su relación con la imagen en movimiento en la pieza 'Être résistances', muy poco vista, y se tomó el encargo como una oportunidad para "continuar la exploración de un tema apasionante". Así concluyó Serra la presentación: "Dura 52 minutos, o sea que tampoco será tan grave".

Siete capítulos

'fe sense obres morta és' tiene siete capítulos, titulados 'Traïció', 'Amic', 'Primera caiguda', 'Amat', 'Segona caiguda', 'Oracle' y 'Llibertat'. De alguna manera, la película evoca la vida y la obra de Tàpies, que no sale por ningún lado. El fime no tiene diálogos, pero sí subtítulos como, a uno por capítulo, "dimensió històrica", "terra negra, llistons blancs", "elegia", "incendis d'amor", "peu de jade", "el cos gloriós" y "memòria, esperança, Catalunya". Todos los capítulos tienen actores excepto 'Oracle', que consiste en imágenes lisérgicas que remiten a explosiones (cósmicas, volcánicas, incluso atómicas), materia y células. La música de Marc Verdaguer tiene mucha presencia y contribuye lo suyo a la hipnosis. El público aplaudió con más educación que pasión.

Desprecio por el mundo del arte

En la conversación posterior a la proyección, Prieto se declaró "la primera sorprendida" por la película. Serra, por su parte, contó que siente "bastante desprecio por el mundo del arte, por no decir mucho", y que abordó el proyecto como "una forma de homenaje y de burla o ironía máxima, no había otra manera de hacerlo". "A partir de esa ambivalencia -prosiguió-, se crea un espacio de libertad, ya no estás tensionado". A Tàpies le reconoció que fue un cartelista "genial, uno de los cinco mejores de la historia". Cuando iba a sus exposiciones, siempre había dos o tres obras que consideraba muy buenas, pero también había "mucho normalillo". El autor de 'Tardes de soledad' desveló que "la trama romana" (en efecto, la hay, con personajes vestidos de romanos) de 'fe sense obres morta és' está "sacada de Tácito" y que todos los subtítulos son "copias literales de palabras puestas en pinturas" de Tàpies. Sin ningún problema admitió que no sabe qué quiere decir la película. "Es una fascinación visual, hay una curiosidad", remató.

Los espectadores

En el turno de preguntas del público, un espectador se interesó por la relevancia que adquiere la música en la película. Serra expuso que en el montaje actúa "como un director de orquesta, que no oye música sino sonidos, y de ahí sale una música". Esto es, en el montaje tiene a su disposición una cantidad enorme de material visual y sonoro y lo va combinando con "inocencia máxima". La mayoría de los directores hacen "exactamente lo contrario, parten de una idea", y por eso "en un año el 80% de las películas las hará la inteligencia artificial y serán mejores".

Una espectadora dijo que 'fe sense obres morta és' le había recordado a 'Vampir-Cuadecuc', de Pere Portabella y con música de Carles Santos. Serra reconoció que a él también y que es una película que le influyó.

Un espectador le agradeció la película y añadió: "Es la más honesta que has hecho y una invitación a Tàpies". Otro espectador expresó lo opuesto: "En la dialéctica de a ver quién gana, Serra se come a Tàpies". Motivo por el que no le había gustado.

Ya en la calle, reencuentro con el grupo de Bande à Part: "Serra es retador e infunde entusiasmo para hacer cine", "Serra pone por delante una actitud a la película final", "como creador me ha gustado, como espectador no tanto".