Multitudinario disco de homenaje a Els Surfing Sirles: "El amor incondicional por la banda ha sido el combustible"

El álbum doble 'No som res però fa de mal dir: els amics canten Sirles' adjunta un fancín en el que hay una conversación entre Laura Crehuet, Guillem Caballero, Hara Kraan y Càndid Coll con efectos de asombro, risa y revelación dignos del LSD. La charla tiene lugar en un bar de Arbúcies y durante un rato, mientras están Crehuet, Caballero y Kraan, ofrece un retrato del funcionamiento interno de Els Surfing Sirles, tema que siempre da de sí. Pero entonces pasa por ahí Coll, a comprar pan tras haber ido a la fiesta mayor de Pineda de Mar, un poco perplejo porque se le han hecho las dos de la tarde sin necesidad de haberse pegado la "supermegaparty", y el encuentro pone rumbo al delirio. Leds estroboscópicos, dildos activados a distancia, las patatas del Papiol, el Gitano de Balaguer, la canción 'Corre, corre, paralític'... se apoderan como si tal cosa de la conversación.

También la irrupción de Coll refleja el funcionamiento de Els Surfing Sirles, grupo que siempre prestó más atención a la vida que al arte, y la vida son sorpresas. Solo iba a comprar pan, pero al día siguiente entregó Coll con su nombre artístico, Autodestrucció, una versión de 'Esplai girls' para el disco de homenaje a los Sirles, del que tuvo noticia en ese bar de Arbúcies cuando el proyecto ya estaba casi cerrado. Fue la última aportación, entró por los pelos.

Els Surfing Sirles, en una imagen promocional / Archivo

Breve presentación: Laura Crehuet es la cabecilla de Les Cruet y, a través de su relación con Xavi Garcia, el batería de Els Surfing Sirles, se convirtió en la chófer de la banda, cuyos miembros, como los de The Replacements, no tenían carnet de conducir; Guillem Caballero fue el teclista de Els Surfing Sirles y ahora lo es de Chaqueta de Chándal y Fetus; Hara Kraan es miembro de la célula de activismo poético y experimental Usted Es Un Colectivo y una de las impulsoras de 'No som res però fa de mal dir'; y Càndid Coll estuvo en Zeidun y desde hace años está al frente de Autodestrucció.

En el homenaje a Uri Caballero

La idea del álbum surgió en el 'aplec' de homenaje a Uri Caballero en el décimo aniversario de su muerte, celebrado el 8 de julio de 2023. La muerte del mayor de los hermanos Caballero significó el final de Els Surfing Sirles. Tras el 'aplec', Kraan contactó con Bankrobber, el sello discográfico de los Sirles, y ahora llega 'No som res però fa de mal dir', coproducción de Usted Es Un Colectivo y Bankrobber.

Coproducción y superproducción. Nada menos que 26 artistas, grupos y alianzas 'ad hoc' hacen versiones de números de Els Surfing Sirles. Son, por orden de aparición, Pascal Comelade i Ivan Telefunken, Joan Colomo, Les Cruet Trio, L'Arròs + La Cosa Pública, Mil Coltells i Enric Casasses, Power Burkas, Kiwis, Autodestrucció, Esperit!, Zombi Pujol, Ricky Gil & Biscuit, Les Salvatges, Edi Pou, Esta en Chaqueta, Transición, Blood Quartet, El Belda i El Conjunt Badabadoc, Fetus, Pentina't Lula, Biscuit, Industrias Orsini, Control+C, Mongosónica, Guillamino, Rivers Z y Lulú Martorell, Oriol Sauleda i Marcel·lí Bayer. Una imponente representación de la cultura catalana indómita.

Entre amigos

"El disco se hizo tirando de una vena tan sirlera como es hacer cosas entre amigos -explica Marçal Lladó, responsable de Bankrobber-. Todos los participantes forman parte de la primera corona de relaciones de los Sirles. El amor incondicional por la banda ha sido el combustible del álbum".

La extensión y la variedad de la nómina de participantes hablan del magnetismo de los Sirles en distintos ámbitos. "Se hacían querer mucho con su mezcla de ternura y humor negro -dice Kraan-. Estar con ellos era como estar fuera del reloj. Las sobremesas eran muy largas".

Un objeto

De hecho, la lista de nombres se ha visto limitada por el minutaje que cabe en dos elepés de vinilo. Solo se ha publicado 'No som res però fa de mal dir' en este formato. "Está pensado como un objeto -señala Lladó-. Más adelante, ya veremos". Los 'pre-orders' iniciales eran papeletas que estuvieron a la venta en las fiestas de Vallcarca y en el Sugar Il·legal Fest de Vic, dos plazas fuertes de una formación que era más de Vallcarca (de la Vallcarca okupa) que de Gràcia y más de Gràcia que de Barcelona, y que a la vez tenía cuarteles en el Montseny, en Vic, en Berga. Después ya se pudieron hacer 'pre-orders' por internet.

Els Surfing Sirles, en una actuación en Sidecar, en 2012 / Josep Garcia

Más de un grupo veinteañero expresó su interés por participar en el proyecto cuando corrió la voz, pero la 'exigencia' del vínculo directo lo hacía imposible. En los contados conciertos de los Sirles desde su disolución se ha producido un fenómeno que consigna Aleix Salvans en uno de los textos del fancín: la incorporación de nuevos hinchas. En el de Apolo de diciembre de 2022, escribe Salvans, "ya los había que cuando salió 'Música de consum' [el último álbum del conjunto, de 2013] todavía iban a primaria".

'No som res però fa de mal dir' tendrá su traslación al escenario el 28 de diciembre en Apolo. No estarán los 26, pero casi. "Se nos viene encima un pitote técnico -indica Lladó-. Será bonito". De una manera u otra, los Sirles estarán en un espectáculo con una duración prevista de dos horas y media, más o menos.