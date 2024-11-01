Sergio Mora: "Todos venimos de una educación machista y estamos en un momento de aprendizaje"

Milicent Patrick (El Paso, Texas, 1915-Roseville, California, 1988) fue animadora en el glorioso estudio Disney de los primeros largometrajes de la compañía. Ahí no trabajaba cualquiera, y menos en el departamento de Animación. Suyas son secuencias de 'Fantasía' (1940) y 'Dumbo' (1941). En el departamento de Maquillaje y Efectos Especiales de los estudios Universal diseñó extraterrestres de 'Vinieron del espacio' (1953) y 'Regreso a la Tierra' (1955), así como, muy señaladamente, la criatura de 'La mujer y el monstruo' (1954). Pero su jefe, Bud Westmore, se apropió de su trabajo y se encargó de que fuera despedida. Mallory O'Meara rescató a Patrick del pozo de las víctimas del machismo en el libro 'The lady from the Black Lagoon' (2019).

La historia de Patrick cautivó al pintor, ilustrador y diseñador Sergio Mora (Barcelona, 1975) en cuanto tuvo noticia de ella. Ahora, la utiliza como desencadenante de una tragicomedia surrealista sobre la lucha actual entre machismo y feminismo, con aparición estelar de una trans: 'La rocambolesca historia de la película La chica de serie-B' (Autsaider Comics).

En el Castillo Hearst

El padre de Milicent Patrick fue superintendente de la construcción del Castillo Hearst, el colosal Frankenstein que el magnate de la prensa sensacionalista William Randolph Hearst se hizo edificar en San Simeon (California) con elementos arquitectónicos antiguos comprados en Europa, España a la cabeza. En los jardines había animales salvajes. Allí pasaba mucho tiempo Patrick de niña. "Eso ya debió de predisponerla a la fantasía -dice Mora-, porque es un lugar irreal por mucho que exista". No es tan diferente lo que hizo Hearst con la arquitectura y el arte europeos antiguos de lo que hace Mora con la cultura popular moderna de todos lados. "Hostia, no lo había pensado, pero totalmente de acuerdo -admite-. También mi trabajo es un sindiós que de alguna manera encaja". Los tebeos de romance de los 50 son la referencia principal de la parte gráfica de la nueva obra de Mora.

Milicent Patrick durante la gira de promoción de 'La mujer y el monstruo' / Archivo

'La chica de serie-B' (para abreviar) es una novela con jugosos injertos de ilustración y cómic. "Una novelucha barata -puntualiza Mora-. Me siento cómodo en ese híbrido. No me siento suficientemente escritor como para hacer un libro sin dibujos y no me siento lo bastante buen dibujante de cómics como para lanzarme a hacer un cómic tan complejo. Tiene que ver con mis carencias, con buscar un espacio donde pueda dar lo mejor de mí mismo".

Bromas en bandeja

La obra es un metafísico enredo de pareja hecho con materiales sensibles: machismo, feminismo, maternidad, lucha LGTBI y hasta fanatismo religioso. La villanía de la televisión, que también juega su papel en 'La chica de serie-B', ya no es un asunto delicado. "Son los temas de hoy -señala el autor-. Al personaje de Milicent Patrick en los años 50 le pongo un espejo en el presente. Es un terreno muy fértil para la comedia porque todos venimos de una educación machista y estamos en un momento de aprendizaje. La historia me iba poniendo las bromas en bandeja a medida que iba escribiendo. Ha salido una especie de antimanual de cómo debemos comportarnos".

¿Teme que las bromas no puedan parecerle tronchantes a todo el mundo? "Sí, pero ahí estaba el riesgo -dice Mora-. Pienso que estamos todos muy constreñidos y tenía ganas de dinamitar un poco la situación para relajarla. Hay grandes comedias sobre temas muy dramáticos. Si no podemos reírnos, la realidad es una olla exprés sin válvula de escape".

Una mina

Y justo cuando Mora publica 'La chica de serie-B', va y estalla el caso Errejón. "En la ficción, a veces descartas cosas porque te parecen demasiado pasadas y evidentes -reflexiona-. Pensé que el editor le había contratado para hacer un truco de 'marketing' para el libro".

Nunca una traca valenciana había tenido el efecto hilarante que tiene la que explota en la manifestción del 8M donde confluyen todos los vectores del plano presente de 'La chica de serie-B'. La cultura popular española es una mina para Mora, que tiene en el personaje Botijoman una especie de divisa. "Es que es una cultura que brinda recursos para todo a la hora de contar una historia -observa-. Me encanta mezclar la cultura ibérica y la cultura cinematográfica y televisiva estadounidense. Yo soy el resultado de esa mezcla". Devorador de películas, series y programas, y no tanto de libros, el artista pensaba mientras desarrollaba 'La chica de serie-B' en Robert Zemeckis y Luis García Berlanga. "Palomitas y rollo cañí", resume. Sin olvidar la criatura creada por Milicent Patrick para 'La mujer y el monstruo'. "Es un icono de la cultura de serie B que ha trascendido el cine para marcar también un territorio en la música y el cómic -informa-. Un territorio de fantasía con algo de terror naíf".