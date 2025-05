Irene Solà y Eva Baltasar triunfan en inglés entre los 'expats' de Barcelona

En Barcelona viven 9.277 personas nacidas en el Reino Unido, 8.792 personas nacidas en Estados Unidos y 1.410 personas nacidas en Irlanda, según los últimos datos del padrón municipal. Las estadounidenses Abbie Hibler (44 años) y Kate Barasz (41 años) pensaban que de esas 19.479 personas saldría el núcleo de su clientela cuando abrieron la librería inglesa Backstory en la Dreta de l'Eixample hace poco más de un año. Están muy contentas de haberse equivocado de pleno.

"Hemos descubierto que en Barcelona viven muchos extranjeros que tienen el inglés como segunda, tercera o cuarta lengua y que si, por ejemplo, Patrick Radden Keefe saca libro quieren leerlo en inglés", dicen. De este perfil tienen compradores rusos, coreanos, latinoamericanos y más o menos del país europeo que se le ocurra al lector. Después están los nativos que leen en inglés o que quieren leer en inglés, sobre todo jóvenes de 18 a 30 años. "Es impresionante lo de los jóvenes y la lectura", señalan. No hay que olvidar a los 19.479 nacidos en el Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda. Y también pasan turistas, claro. Total: "Es una clientela mucho más internacional de lo que esperábamos".

Los más vendidos

Los cinco libros más vendidos actualmente en Backstory son 'Intermezzo', de Sally Rooney; 'Sunrise on the reaping', la segunda precuela de la trilogía 'Los juegos del hambre', de Suzanne Collins; 'The vegetarian', de Han Kang; 'When I sing, mountains dance', de Irene Solà, y 'Boulder', de Eva Baltasar. En efecto, las dos últimas novelas están escritas en catalán. "Aunque estés aprendiendo un idioma, siempre hay un momento en que te apetece leer en tu idioma, por ejemplo antes de ir a dormir", argumentan Abbie y Kate.

Un rincón del sótano de la librería Backstory / Irene Vilà

En la sección de literatura catalana y española traducida al inglés de Backstory hay sorpresas: 'Wild horses', de Jordi Cussà; 'Dead lands', de Núria Bendicho. Otros autores estaban cantados: Mercè Rodoreda, Javier Marías, Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Antonio Muñoz Molina. La sección de literatura catalana y española traducida también acoge textos extranjeros sobre España.

Un no parar

En Barcelona ya existían librerías inglesas: la veterana Come In e Hibernian, de segunda mano. Asimismo, no pocas librerías tienen departamentos de literatura inglesa. Kate y Abbie, sin embargo, echaban en falta "una librería que creara comunidad en inglés". Apenas hay un día en Backstory sin una actividad, cuando no dos: clubs de lectura con ejes como la crisis climática, política internacional o asuntos sociales (el libro de este mes es el formidable 'A brief history of seven killings', de Marlon James); talleres de escritura, encuentros con autores, veladas de micro abierto (la del 26 de abril se transformó en la final de los Jocs Florals de la librería, con 50 euros en libros de premio para los ganadores en las categorías de poesía y narrativa), cuentacuentos... "Sobre todo, queremos formar parte de la ciudad", indican las libreras. Es el mantra de los 'expats'.

La sección de libro infantil y juvenil tiene un peso específico en Backstory. "Hay un movimiento global muy fuerte de padres que apuestan por el libro contra las pantallas -exponen Abbie y Kate-. Alguna vez nos han dicho: 'Mi hijo quiere ir a vuestra tienda'. Y eso es lo más".