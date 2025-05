Pantalla retro-iluminada: un garbeo por la programación televisiva española de 1979

Cada domingo acompañaba al suplemento -pegado literalmente al mismo- una alternativa al 'TP', el 'Teleprograma' que se vendía en los kioscos: 'EL PERIÓDICO del Cine y de la Televisión', un 'suplementín' con la programación televisiva y la cartelera (60 salas de estreno, 6 de arte y ensayo y 40 de reestreno: 106 cines, a los que añadir la Filmoteca ubicada por entonces en el Cine Padró, en la calle de la Cera). Esa semana la portada la ocupaba la presentadora todoterreno Jana Escribano, por entonces en 'Hora 15', un informativo cultural diario.

Quedaba claro que los que confeccionaban dicho 'suplementín' le aportaban un espíritu fresco y vacilón. Así, 'Fantástico' (domingos de 15.35 a 19.00), se describía como "el programa de siempre de Iñigo, con distinto título". Y '300 millones' (domingos 23.30) como "un extraño programa mezcla de tarjeta postal con actuaciones musicales". Amén y amén, no podían describirse mejor ambos productos.

El suplemento dominical de EL PERIÓDICO del 15 de abril de 1979, con la guía del cine y la televisión pegada a la portada / Marc Asensio

Horas y horas de nieve y ruido blanco

Y ahora, considerando el televisor un electrodoméstico crucial en mi educación senti/mental, vamos con algunas muestras con valor de lo que se emparrillaba en las dos únicas cadenas: la Primera (1ª) y la Segunda (2ª, la muy tecno UHF). Cabe señalar que por entonces, abril de 1979, en casa ya nos llegaba la realidad en colores: en junio de 1978 e impelidos por la retransmisión del Mundial de fútbol jubilamos un televisor Vanguard que emitía en blanco y negro y llega un Lavis de 24 pulgadas y a todo color. Y cabe resaltar también otro dato: la emisión de ambas cadenas todavía finiquitaba hacia medianoche, para fundir la pantalla a nieve, con ese zumbido que llamaríamos ruido blanco, o sea: no había tele hasta el día siguiente sobre las dos de la tarde en la 1ª y las siete de la tarde la 2ª. Hoy en día nos parecerá algo impensable o muy marciano esas horas y horas sin nada que echarte a los ojos.

'Popgrama', lo más grande

Hablando de marcianadas, respecto a lo que uno como telépata (televidente patológico) quinceañero engullía semana tras semana, vamos con algunos momentos: lunes, a las 21.50, 'Más allá', el programa del profesor Jiménez del Oso (el Jiménez bueno del submundo de la esotería y la paranormalia TV). Esa semana resultó muy extraterrrestre: ¿a qué tema consagró Balbín su mítico espacio 'La Clave' (2ª, de 19.30 a 22.30) el sábado 21 de abril? Ojo al dato: ¡ovnis!, con el pase previo al debate de 'Ultimátum a la Tierra'. El viernes 20 en la 1ª ya habíamos tenido el telefilme 'Investigación OVNI: Incidente en Alaska'. (Qué país más paranormal...). Pasando al terreno musical, el sábado por la tarde en la 1ª echaban 'Aplauso', espacio pop por el cual desfilaron, 'believe it or not', Devo o Magazine. Pero algo de obligadísimo cumplimiento era no perderse los miércoles (2ª, 21.30 a 22.30) 'Popgrama', lo más grande, sin más. Y a diario, muestras de ese vicio que tan de moda está: series, de cuando las series se veían en familia, de los nenes a la yaya: 'Los Roper', 'Los Angeles de Charlie', 'Vacaciones en el mar', 'Con ocho basta'. Y como producción propia, 'Curro Jiménez' o una serie que recuerdo gastaba un humor muy negro: 'Que usted lo mate bien' (martes, 22.05, 1ª).

El autobombo de Sánchez Dragó

Rematemos poniéndonos culturetas. Los jueves en la 2ª (20.30 a 21.30), Fernando Sánchez Dragó presentaba 'Encuentros con las letras'. Y esa semana, sesión de autobombo: mesa redonda sobre SU libro 'Gárgoris y Habidis', con un invitado especial que Dragó volvería a traer años después a un plató de la 1ª para dejar al personal muy flipado al ponerse a berrear "milenarimmo, milenarimmo" borracho perdido: Fernando Arrabal. Y olé.

'Tempus fugit'... Hasta aquí nuestro garbeo por esos tiempos y ese país a través de esa pantalla del todo retro y bastante iluminada.