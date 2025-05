Bomba de memoria y emoción: historia de un suplemento de EL PERIÓDICO de 1979 encontrado en una maleta de mamá

Maria Rius falleció en casa a los 96 años en 2020. En los últimos tiempos, su hijo, Mike Ibáñez, flipaba con las canciones populares que salían del fondo de su memoria. Por ejemplo: "Guillermo Tell / hombre inmortal / que a los suizos / dio libertad / y los suizos / agradecidos / le regalaron / un orinal / ple de merda merda merda / ple de merda merda merda / ple de merda merda merda / fins a dalt de l'orinal". Parece pensada para los mesías que confían en que se les dedique una avenida. La carga subversiva salta a la vista. También cantaba cuplés, tonadas portuguesas o un himno tuneado del Barça. "Nos comunicábamos cantando", dice Ibáñez, que en esos momentos de canto disfrutaba como cuidador de su madre "nonagenaria y nonajenada", una mujer que había tenido una "central atómica" por cerebro.

Entre las pertenencias que Maria dejó a su muerte había una maleta encima de un armario. Ibáñez echó una ojeada a su interior. Vio felicitaciones navideñas, postales, pedazos de tela, revistas. Guardó la maleta porque le gustaba como objeto. Pensó que ya miraría el batiburrillo más adelante. "No estaba para entrar en eso", señala. Hace unas semanas decidió inspeccionar el contenido. De golpe le volvió a la cabeza, como impulsado por un muelle, un episodio "enterrado" de su vida. Y, "pam, llorera al canto".

Con primeros espadas

Entre el revoltijo había un ejemplar del suplemento dominical de EL PERIÓDICO del 15 de abril de 1979. Con piezas firmadas por Octavio Paz, Manuel Vázquez Montalbán, Luis Cantero, Salvador Alsius y... Miguel Ibáñez Rius, de 15 años, alumno del Instituto Nacional de Bachillerato (INB) Milà i Fontanals. La revista estaba dentro de una funda de plástico transparente. "Su hijo había hecho algo y Maria lo había guardado", resume Ibáñez.

El suplemento dominical de EL PERIÓDICO del 15 de abril de 1979, con la guía del cine y la televisión pegada a la portada / Marc Asensio Clupes / EPC

La pieza de marras, a página entera, se titula 'Superman, el nuevo mito'. Es afilada y divertida, va acompañada de un fotomontaje del autor en el que John Travolta se burla del de Krypton y fue publicada en el marco del Concurso Juvenil de Periodismo organizado por el diario. "En ese artículo -estima Ibáñez- veo a un adolescente que quiere expresarse como un adulto, por muy de sociología patillera que sea el artículo. Era una época potente culturalmente. Ahora los adultos quieren expresarse como adolescentes".

La peripecia

El 17 de abril de 1979, martes, Ibáñez volvió al Milà i Fontanals tras las vacaciones de Semana Santa. Cursaba segundo de BUP. Antes de empezar la clase de Física, el profesor, el señor Giménez, le llamó y le dijo más o menos: "Ibáñez, ya he visto que su destreza va más encaminada hacia las letras, pero, por favor, esfuércese un poco más o suspenderá el curso". El alumno, mal alumno para más información, no entendía nada. El señor Giménez remató, otra vez más o menos: "He leído lo que le han publicado en EL PERIÓDICO. Le felicito. Pero debe usted poner más empeño en mi asignatura". Ibáñez seguía sin entender nada. Hasta que entendió.

El artículo 'Superman, el nuevo mito', de Miguel Ibáñez Rius, en el dominical de EL PERIÓDICO / Marc Asensio Clupes / EPC

Meses atrás había enviado el artículo 'Superman, el nuevo mito' al Concurso Juvenil de Periodismo del rotativo. Pasó el tiempo y el texto no se publicaba. Asunto olvidado. El 15 de abril, Domingo de Pascua, la familia fue a Martorelles a llevarle la mona a la ahijada de Ibáñez, y no compró EL PERIÓDICO. Ese día se publicó el debut periodístico de Ibáñez. Atados los cabos, Santiago, el padre de Ibáñez, fue a la redacción del diario, entonces en Lauria, 37, y compró dos ejemplares del suplemento dominical. Uno de esos dos ejemplares es el que apareció 46 años despues en la maleta de Maria. En la portada lleva pegado 'EL PERIÓDICO del Cine y de la Televisión', con la cartelera y la programación de la semana siguiente. Jesús Hermida ocupa la tapa del suplemento y Jana Escribano, la de la guía.

El artículo 'Superman, el nuevo mito' / Archivo

Ibáñez considera la peripecia "otra prueba fehaciente" de que EL PERIÓDICO fue un "fenómeno incomparable de la transición, prensa verdaderamente popular, del todo transversal, que entraba tanto en casa de un profesor carca de Física como en casa de unos 'pencaires'... o allá donde no entraba ningún diario".

Pupitres atornillados al suelo

Ibáñez llegó al instituto Milà i Fontanals en el curso 1977-78. Las ventanas tenían rejas y los pupitres estaban atornillados al suelo. "La primavera anterior había habido una gresca guapa -explica-. Los antidisturbios, que no podían entrar en el instituto, habían entrado y los de COU les habían tirado pupitres por las ventanas". La primera protesta estudiantil en la que participó fue contra la prohibición de 'La Torna' y el consejo de guerra a miembros de la compañía teatral Els Joglars. El Milà i Fontanals se encuentra en la plaza de Josep Maria Folch i Torres. Allí estaba el convento de San Vicente de Paúl, incendiado por el anticlericalismo popular en 1835 y después transformado en una cárcel infame que sería derribada en 1936. En su exterior hubo concurridas ejecuciones, como la de Aniceto Peinador, representada por Ramon Casas en el cuadro 'Garrote vil' (1894). "Era un instituto muy cañero que recogía a lo mejorcito del Poble Sec y el Barrio Chino", según Ibáñez.

El cuadro 'Garrote vil', de Ramon Casas / Centro de Arte Reina Sofía

Él tenía un pie en el Poble Sec y el otro en el Barrio Chino. Vivía en la calle del Rosal y la familia tenía una zapatería y un taller de cajas en la calle de Sadurní, demolida por la cuestionada intervención olímpica en el Raval. En el Milà i Fontanals había un cubículo conocido como 'la Ratonera' en el que ensayaba Polvo, grupo del que Ibáñez fue primero cantante y finalmente batería. El mayor logro de Polvo, "una de tantas bandas de tercera que la actitud punk desencadenó", fue conseguir que el PSUC les cortara la electricidad a medio concierto y amenazara con suspender el pequeño festival de rock que había organizado en la plaza del Sortidor si no abandonaban el escenario.

Concurso alucinante

Fan de José María Pallardó en Radio Juventud de Barcelona, Ibáñez ganó un concurso increíble, el convocado por Radio 3 para obtener un espacio en la emisora pública. Increíble porque estaba abierto a todo el mundo, sin ningún requisito. "Más democrático, imposible", apunta. De mayo a septiembre de 1983, con 19 años, tuvo en Radio 3 el programa 'La Rosa de Vietnam'. Era de culto. "Ponía a Ultravox, Whitehouse, Throbbing Gristle, SPK, Kraftwerk, y abordaba temas raros -cuenta-. Una entrega que gustó mucho fue la dedicada a poemas de Eduardo Haro Ibars sobre música industrial de Maurizio Bianchi".

La mili acabó con 'La Rosa de Vietnam'. Pero no con el interés de Ibáñez por los "temas raros", que siguió investigando en radio, prensa y televisión, así como desde la cúpula del Simposio Mundial sobre Teorías de la Conspiración, que tuvo varias ediciones en València. Los títulos de los libros '¡Zap! Caos, capitalismo y televisión', 'pOp cOntrOl. Crónicas post-industriales' y 'ultraBrutal. Una novela tabloide' acaban de perfilar sus inclinaciones intelectuales. 'Superman, el nuevo mito' fue el principio de todo. Sin embargo, dice Ibáñez: "La escritura no me gusta, es taxidermia. Me gusta la palabra viva". Esto es, la radio.