Festival de Jazz de Barcelona: Tricia Boutté homenajeará a Ella Fitzgerald y Andrea Motis, a Amy Winehouse

El Festival de Jazz de Barcelona presentó este lunes un adelanto de la programación de su 57ª edición, que tiene por lema un verso del álbum 'A love supreme', obra maestra de John Coltrane de cuya edición se cumplieron 60 años el pasado enero: "Help us to resolve our fears and weaknesses" (ayúdanos a resolver nuestros miedos y debilidades). Joan Anton Cararach, director artístico de la muestra, expuso que la espiritualidad de Coltrane es especialmente oportuna para ofrecer "consuelo, alegría y confianza" en estos tiempos inciertos. No podía tener más razón. Minutos después se produjo el apagón. El Brandee Younger Trio interpretará pìezas de Alice Coltrane, la esposa del saxofonista, en el Conservatori del Liceu el 4 de noviembre.

La muestra comenzará el 10 de octubre con 'The moment of truth', homenaje a Ella Fitzgerald a cargo de la Barcelona Jazz Orquestra con Tricia Boutté en el Palau de la Música Catalana. En pases de tarde y noche actuaron Fitzgerald y Duke Ellington en el Palau de la Música el 25 de enero de 1966. El éxito de los conciertos animó a su organizador, Joan Rosselló, también propietario del Jamboree de la plaza Reial, a montar la primera edición del Festival de Jazz de Barcelona. En nada hará 60 años.

El ciclo presentó casi 30 conciertos, entre el 55% y el 60% de la programación final, indicó Cararach. El retrato de artista estará dedicado por primera vez a un grupo, La Vella Dixieland, que actuará con Ricard Gili, Irene Reig y Namina en tres noches en el Jamboree y ofrecerá una fiesta final en La Paloma.

Entre los nombres internacionales destacados de la programación figuran Hermeto Pascoal, el Aaron Parks Quartet, Chris Thile, John Medeski y el Kris Davis Trio. Andrea Motis, que interpretará canciones de Amy Winehouse acompañada por los Barcelona Gospel Messengers, Leonor Watling y Leo Sidran, y Lina_ y Marco Mezquida son algunos de los artistas españoles que ofrecerán espectáculos.

En el marco de De Cajón, la pata flamenca del festival, actuarán Tomatito, que homenajeará a Camarón, Paco de Lucía y Barcelona; José Mercé, que cantará canciones compuestas por el portentoso Manuel Alejandro, Las Migas y Soleá Morente, entre otros.

Día Internacional del Jazz

The Project, la empresa organizadora del Festival de Jazz de Barcelona, presentó asímismo la programación completa de la celebración en la ciudad del Día Internacional del Jazz, el próximo domingo, 4 de mayo. El paseo de Gràcia será por tercer año consecutivo el escenario de los conciertos, gratuitos. La Sant Andreu Jazz Reunion Band, el Josep Traver Organ Trio, el Lucia Fumero Trio, Andrea Motis y Jurandir Dã Silva, Bill Laurance y Michael League, y Cucurucho Valdés y Javier Colina actuarán en la arteria barcelonesa, cortada para la ocasión entre la plaza de Catalunya y la Gran Via de les Corts Catalanes, de las 12 a las 22 horas.