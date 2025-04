La fiesta de 'abril' convierte el Dry Martini en el Studio 54 de Sant Jordi

La primera regla del negocio de los clubs nocturnos es hacer que quien consigue pasar se sienta como si le hubiera tocado la lotería, aunque haya tenido que empeñar el reloj de su abuelo para pagar la entrada. Studio 54 elevó la política de puerta a la categoría de tortura mental para la clientela. El criterio de Steve Rubell y su equipo para franquear o vetar el acceso a la discoteca neoyorquina era en apariencia sencillo: había que ser guay. Pero defina guay. Había sombreros extravagantes que abrían el cordón de terciopelo y sombreros extravagantes que lo mantenían cerrado. Las vibraciones que desprendía una persona eran un parámetro. Un pillo del Bronx podía obtener el visto bueno y una rica heredera de Park Avenue podía quedarse en la calle. A esta selección caprichosa se sometía el personal porque dentro había celebridades de verdad (y sonaba musicón y todo estaba permitido).

En la fiesta post Sant Jordi de 'abril', el suplemento literario de Prensa Ibérica (empresa editora de EL PERIÓDICO), también hay año tras año celebridades de verdad. A tutiplén. En consecuencia, es 'the place to be' una vez acabadas las firmas y las compras de la 'diada', y hay cola y artimañas para entrar. La contraseña para acceder al 'speakeasy' del Dry Martini era en esta ocasión 'tengo una cita con Balcells y Kerrigan', en referencia a las malogradas agentes literarias Carmen Balcells y Antonia Karrigan. Los invitados la recibieron a través de un código QR con la indicación de que era personal e intransferible. Pero el mundo del libro no sabe mantener la boca cerrada como saben hacerlo los miembros del Club de la Lucha, de modo que, lo dicho, cola y artimañas para entrar. Como en Studio 54. A las ocho, la fila doblaba la esquina de Còrsega con Aribau. A las diez, también.

Flamante Creu de Sant Jordi

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica y flamante Creu de Sant Jordi, ejerció de anfitrión acompañado por su esposa y vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, y sus hijos Aitor (consejero delegado de Prensa Ibérica), Ainhoa (directora editorial de Prensa Ibérica), Idoia (directora de Alba Editorial) y Arantxa. Junto a la familia estuvieron Sergi Guillot (director general de Prensa Ibérica), Albert Sáez (director general de Contenidos de Prensa Ibérica y director de EL PERIÓDICO), Félix Noguera (director general de Prensa Ibérica en Catalunya y Baleares), Álex Sàlmon (director de 'abril') y Martí Saballs (director de Información Económica de Prensa Ibérica).

Los escritores, el motivo principal del llenazo, fueron legión, si bien es posible que alguno de los citados a continuación desistiera en la cola: María Dueñas, Dolores Redondo, Manuel Vilas, Inés Martín Rodrigo, José Ovejero, Edurne Portela, Santiago Rocagliolo, Alice Kellen, Jorge Carrión, Albert Soler, Marta Carnicero, Beatriz Serrano, Miqui Otero, Juan Tallón, Marc Marginedas, Pilar Eyre, Begoña Gómez Urzaiz, Mar García Puig, Xita Rubert, Loquillo (sí, escritor, venía de firmar ejemplares de 'Paseo de Gracia'), Sabino Méndez...

Los editores estuvieron representados por Núria Cabutí (Penguin Random House), Joan Tarrida (Galaxia Gutenberg), Enric Cucurella (Alpha Decay) y Patrici Tixis (presidente del Gremi d'Editors de Catalunya y de la Cámbra del Llibre de Catalunya), entre otros.

Duelo oficial

El duelo de tres días decretado por el Govern por la muerte del papa Francisco limitó la asistencia de políticos del PSC. Acudieron, sin embargo, Sònia Hernández, consellera de Cultura; Xavier Marcé, concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, y Jordi Valls, concejal del distrito del Eixample. Asimismo, asitieron Jaume Giró (diputado de Junts), Jordi Martí (presidente del grupo municipal de Junts), Jessica Albiach y David Cid (diputados de los Comuns), y Daniel Cirera (diputado del PPC).

Consejo contra la resaca

Javier de las Muelas, propietario del Dry Martini, y su equipo crearon para la ocasión los cócteles Carmen Balcells y Antonia Kerrigan. El primero lleva vino espumoso, Martini Fiero, Bombay Bramble, miel de agave y perfume de haba tonka. El segundo lleva whisky irlandés, zumo de lima, vino de pasas, especias y azúcar de caña.

De los años 60 se dice que si te acuerdas es que no los viviste. Del cóctel que da nombre al local de De las Muelas podría decirse algo parecido: si te acuerdas es que no lo bebiste. Por si acaso, no figuraba entre los estándares que se servían. Las bandejas de jamón, guacamole, salmón, croquetas de jamón, brochetas de pollo, hamburguesitas y otras exquisiteces volaron.

No hay fiesta sin resaca, por mucho que no hubiera 'dry martinis' en la fiesta de 'abril'. La resaca no tiene remedio conocido, pero la taxonomía de los distintos tipos de resaca que hizo el genial historietista Virgil Partch, Vip de nombre artístico, ayuda a pasarla. Por las risas y porque ves que siempre hay alguien que se encuentra peor que tú. A menos que sufras la cruda que Partch denominó 'zona cero'. De nada por el consejo.