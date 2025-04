Las Tres Chimeneas de Sant Adrià y el Disseny Hub, sedes principales del Congreso Mundial de Arquitectos en Barcelona

El Congreso Mundial de Arquitectos se celebra cada tres años desde 1948 y hasta la fecha ha sido un acontecimiento "ensimismado" en el que los participantes se miraban en el "espejo" en vez de mirar a la sociedad. Pero el congreso que acogerá Barcelona del 28 de junio al 2 de julio de 2026 será "disruptivo" porque invertirá esa mirada y la pondrá en relación con un contexto de emergencia climática, desigualdad y urbanización acelerada. Fue Teresa Táboas, vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), la federación organizadora del simposio, y de la cita barcelonesa quien expuso el cambio no menor que significará el UIA2026BCN, en la presentación celebrada en la sede del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya este lunes. Laia Bonet, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, abundó en la misma idea social de la arquitectura al defender la necesidad de entenderla como "política pública" y destacar su capacidad de "transformación real" frente a los retos del mundo actual.

El UIA2026BCN prevé reunir a más de 10.000 profesionales, representantes de la comunidad académica y estudiantes de todo el mundo. Las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs y el Disseny Hub Barcelona serán las sedes principales del congreso, que también desarrollará actividades de carácter público en la Sagrada Família, el castillo de Montjuïc y el muelle de la Marina.

Seis ejes temáticos

El lema del congreso es 'Becoming. Architectures for a planet in transition' y se desplegará sobre seis ejes temáticos: 'Becoming more-than-human' (arquitectura y coexistencia ecológica), 'Becoming attuned' (significado y poética en la práctica cotidiana), 'Becoming embodied' (responsabilidades en las transiciones entre materia y construcción), 'Becoming interdependent' (cómo el espacio condiciona las relaciones interpersonales), 'Becoming hyper-conscious' (interacciones globales y locales) y 'Becoming circular' (reutilización de materiales y de edificios).

Pau Bajet, Mariona Benedito, Maria Giramé, Tomeu Ramis, Pau Sarquella y Carmen Torres forman el equipo de comisariado que ha diseñado el programa, enfocado a hacer posible un futuro sostenible, equitativo e integrador. "Lejos de la noción de 'tabula rasa' -explicaron los comisarios-, 'Becoming' se fundamenta en la conciencia de los contextos físicos y culturales preexistentes, articulando transiciones a través de interrelaciones materiales, políticas, ecológicas y poéticas".

Encargo de investigaciones

Una convocatoria pública internacional invita a presentar proyectos, ensayos y piezas multimedia que exploren de manera crítica las diversas formas en que la arquitectura se conecta con la seis líneas de investigación de 'Becoming'. El jurado, del que forman parte, por ejemplo, la paisajista Catherine Mosbach, la arquitecta Xu Tiantian o el crítico de arquitectura Hans Ibellings, seleccionará alrededor de 75 aportaciones para participar en el congreso.

El UIA2026BCN incorpora el encargo de investigaciones proyectuales inéditas, llamadas 'Research by design' y que se desarrollarán durante un año de trabajo. Habrá 12, dos por eje temático. Seis de ellas serán exploraciones internacionales y seis tomarán como campo de estudio Barcelona. La primera en hacerse pública es 'Water parliaments', por Eva Franch y TAKK, que representará a Catalunya en la próxima Bienal de Arquitectura de Venecia.

Capital Mundial de la Arquitectura

Barcelona ya acogió el congreso de la UIA en 1996. Desde 2018, la ciudad anfitriona de la convención es designada Capital Mundial de la Arquitectura por la UNESCO. La programación de Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura, más accesible que la del congreso, se dará a conocer más adelante.

El UIA2026BCN cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que financian a partes iguales la celebración del acontecimiento. En la presentación también participaron Marta Vall-llossera, presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y del congreso; Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura; Guim Costa Calsamiglia, decano del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya y director del congreso; y Sílvia Paneque, consejera de Territori, Vivenda i Transició Ecològica.