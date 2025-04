Jaime Hernandez, autor de 'Locas': "Trump odia California y California odia a Trump"

Jaime Hernandez (Oxnard, California, 1959) no habla español. Sus padres, migrantes mexicanos, pensaron que la inmersión radical en el inglés sería lo mejor para el futuro de sus seis hijos. No es, y sobre todo no era en las dulces décadas de 1950 y 1960, algo extraño en California, cuenta Hernandez en el Cómic Barcelona. Sin embargo, algunas palabras en español conoce. Por ejemplo, 'Locas' es el título de su formidable ciclo con Maggie Chascarrillo y Hopey Glass como personajes centrales. Y, preguntado sobre Donald Trump y sus políticas contra la inmigración, dice: "Todo lo que puedo decir es que es un idiota [en español]. Parece mentira que sea presidente por segunda vez. Trump odia California y California odia a Trump".

Jaime y Gilbert Hernandez, con su hermano Mario como editor, se autopublicaron la primera entrega del tebeo 'Love and rockets' en 1981. 'Love and rockets' ha tenido interrupciones y cambios de formato, pero aún se sigue publicando. 'Locas' es la saga principal de Jaime y 'Palomar' es la saga principal de Gilbert. Una y otra son obras maestras del cómic. 'Locas. Volumen 1' (La Cúpula) tiene casi 280 páginas y solo recoge las historietas publicadas hasta principios de 1987. En efecto, estamos ante un conjunto de proporciones balzaquianas. En este primer tomo hay romance, amistad, factor 'queer', costumbrismo chicano y punk, aventura fantacientífica, lucha libre femenina... Jaime Hernandez era entonces una batidora de estilos que podía con todo.

'Feedback' femenino

No hay mucho secreto en por qué Hernandez puso a mujeres en el centro de su universo surrealista y a la vez terrenal. "Me gusta dibujar mujeres desde que empecé a dibujar -explica-. Pero me resultaba insatisfactorio dibujar simplemente una mujer con una espada, por ejemplo, porque no sabía qué persona era. De modo que empecé a desarrollarlas como personajes. Tienen que tener una historia detrás, de lo contrario no me divierto. Para mí es muy importante conocerlas y retratarlas bien".

Al principio no las tenía todas consigo, pero el 'feedback' femenino fue pronto positivo. "En las convenciones de cómic se me acercaban mujeres para comentarme que les gustaba cómo escribía sobre ellas y cómo las dibujaba, y eso me relajó y lo hizo todo más fácil", señala Hernandez. Así que ha seguido haciéndolo hasta ahora, casi 45 años después. El tiempo también ha pasado para la saga. "Los personajes tenían que hacerse mayores conmigo, casarse, divorciarse, esas cosas. Pienso que es una narrativa interesante".

Un torbellino llamado Tonta

La Cúpula también ha editado 'Dibujo del natural', novela gráfica que es una especie de 'spin-off' del universo de 'Locas' y en la que irrumpe como un torbellino Tonta para darle un meneo a la vida madura de Maggie. «Necesitaba un personaje rejuvenecedor, y ese es Tonta –expone Hernandez–. Es una payasa, está chiflada y no tiene miedo de nada, de manera que es muy divertida de dibujar. Todo lo que hace, funciona». Hace tiempo que el artista no necesita citar a otros artistas en sus dibujos.

Hoppers es la población ficticia en la que transcurre 'Locas'. Un reflejo del sur de California al que tanto partido ha sacado Hernandez. «Me di cuenta de que en Estados Unidos el verdadero sur de California era por completo desconocido –indica el autor–. Pensé que la vida mexicanoamericana de esa zona tenía que ser contada y resultó que así era. En los años 80 éramos un planeta extraño e ignorado dentro de Estados Unidos y aproveché eso».