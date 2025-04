La 'ghiblimanía' desatada por ChatGPT caldea el Cómic Barcelona: "Sin nuestros dibujos, la IA no es nada"

El último golpe de efecto de ChatGPT ha hecho que en diez días millones de usuarios hayan recreado fotografías personales, familiares, de sus mascotas, históricas y de todo tipo con el estilo de Ghibli. La nueva actualización de la inteligencia artificial generativa (IAG) de la empresa OpenAI permite otras transformaciones de imágenes 'al estilo de', pero es el 'look' del estudio japonés de animación responsable de 'El viaje de Chihiro' y 'El chico y la garza' el que se ha hecho ultraviral, entre otros motivos porque OpenAI ha potenciado la opción. Las dos películas citadas ganaron el Oscar en la categoría de largometraje de animación y fueron dirigidas por Hayao Miyazaki, firme detractor del uso de la IA en la animación. No falta quien interpreta la 'ghiblimanía' desatada por ChatGPT, sin ningún tipo de permiso por parte de Ghibli, como una declaración de poder e impunidad de OpenAI.

En cualquier caso, el episodio refleja dos puntos clave del debate actual sobre la IAG en la creación en general y en la creación gráfica en particular: la barra libre de obras protegidas por la propiedad intelectual con la que han sido instruidas las IAG hasta la fecha y la laguna reguladora en torno a los productos hechos con IAG (por ejemplo, una obra puede estar protegida, pero ya es más difusa la protección de un estilo, y se especula con que quizá por este motivo no ha movido ficha Ghibli). "Se nos rompe el corazón al ver que un estilo, y un trabajo, tan personal y especial como el de Ghibli se convierte en un meme o una imagen sin oficio ni alma -dice el Colectivo de Autoras de Cómic (AC)-. No somos ingenuas, sabemos que hay muchos intereses en este tipo de tecnologías. Es precisamente por esta razón que exigimos protección normativa".

El caso Ghibli ha elevado la temperatura de un debate ya candente y al que el Cómic Barcelona ha dedicado este viernes dos actividades de sus Jornadas Profesionales, el taller 'IA generativa desde las buenas prácticas y perspectiva jurídica' y la mesa redonda '¿Creatividad humana vs. inteligencia artificial?'

Decreto retirado

El Ministerio de Cultura frenó la tramitación del real decreto de licencias para las IAG el pasado enero ante el rechazo de las organizaciones que representan a los creadores de todas las disciplinas. "En el plano formal, consideramos que no tiene que ser un real decreto sino una ley, que ofrece más garantías -expone Albert Martínez, miembro de la Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya (APIC)-. Pero, sobre todo, el decreto proponía aceptar como punto de partida que todo el entrenamiento recibido y todo lo hecho hasta ahora por las IAG, con materiales sobre los que las empresas no han pedido autorización y por los que no han pagado, quedaba legitimado y sin remuneración. Era un principio que no resolvía los problemas de propiedad intelectual del pasado".

AC y la APIC asumen que las IAG "han llegado para quedarse" y tienen "un potencial creativo estimable". Sin embargo, consideran que no es el momento de este último debate, sino el de la regulación. "Se han creado a través de nuestro trabajo y pedimos un retorno económico por ello y en el futuro, así como una protección ya que pueden llegar a sustituirnos", explica Xavi Ramiro, presidente de la APIC. Los historietistas y los ilustradores reclaman centralidad en el actual diálogo con el ministerio. Hay cierto descontento con las entidades de gestión colectiva y la patronal editorial. "Las autoras y los autores somos quienes aportamos el talento, la originalidad y el mayor esfuerzo -indica AC-. Somos, en definitiva, la base y la razón de ser de una industria con 130 años de historia a sus espaldas. Sin nuestra imaginación y nuestros dibujos, sin las personas creativas, la IA no es nada".

Además de una compensación por el pasado y de un sistema compensatorio por el uso de su trabajo en el futuro, seguramente a través de licencias colectivas para la explotación masiva de obras, los artistas reclaman que la regulación incorpore sanciones por incumplimiento y que se apueste por la fórmula del 'opt-in' o solicitud del consentimiento previo e informado de cada artista.

La 'ghiblimanía' ha llegado esta semana hasta los memes más conocidos de internet. / EPC

Pesimismo

A título individual, los autores expresan pesimismo. "Muchos estamos en ‘shock’ por cómo se está utilizando la IAG en la ilustración y el cómic y porque no sabemos cómo puede acabar esto -cuenta Teresa Valero, que presenta 'Contrapaso 2' en el Cómic Barcelona-. Hay un limbo y no se está reaccionando bien. Debemos afrontarlo desde la ética. Pensar en por qué hacemos lo que hacemos y qué sentido tiene que se quiera un mundo donde las máquinas hagan arte". Por su parte, Albert Monteys, autor del reciente '¡Universo! 2', apunta a la parte que ya se está viendo más afectada del tándem formado por cómic e ilustración. "La IAG es directamente un robo, pero parece que mucha gente no lo entiende así -dice-. No creo que ponga en peligro el cómic de autor, pero sí trabajos de ilustración que ayudan a muchos a completar ingresos, lo que significa precarizar más".

Mitad Kirby, mitad Buscema

Ivan Pintor, profesor de Historia del Cómic en la facultad de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra, comparte el diagnóstico sobre la ilustración. "Y más sufrirá cuanto menos personal sea", añade. También está de acuerdo en que el cómic de autor resistirá, tanto porque es un mercado maduro como porque la "secuencialidad" distintiva del medio, y de cada artista, se le atraganta a la "supercomputación", como prefiere llamar a la IA, al menos por ahora. Hace notar, no obstante, que el cómic comercial es un territorio vasto, con formatos como los 'webtoons' de origen surcoreno. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Sin ir más lejos, pone como ejemplo, Marvel podría crear su propio 'database' y facturar historietas a la manera de Jack Kirby, John Buscema o el clásico que se le ocurra al lector, así como híbridos.

Óscar Valiente, director de Norma Editorial y coordinador del Libro Blanco del Cómic en España, juzga urgente la regulación, si bien agrega: "Aunque se regule en Europa, el riesgo seguirá presente porque no se hará en otros lugares del mundo". La IA, opina, "afectará mucho a traductores, diseñadores, rotulistas… y quizá no tanto a los creadores". "Creo que prevalecerán la calidad y la autenticidad -prosigue-, porque en el cómic nos dirigimos a un público lector exigente que valora el trabajo artístico".