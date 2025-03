El Sónar aplaude el proyecto Catalunya Media City : "La concentración de talento siempre es positiva"

La previsión es que el Centre d'Art Digital de Catalunya, en la Rambla de Barcelona, abra en 2027, y que el Catalunya Media City que este sábado presenta el president Salvador Illa, en las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, entre en funcionamiento en 2028. Ambos equipamientos son música para los oídos del Sónar, que comenzó su singladura en 1994. Hoy está claro que la apuesta del festival por la cultura digital fue una de las grandes ideas del siglo XX, pero no han faltado momentos de incertidumbre en su trayectoria. "Es una satisfacción ver que aquello por lo que apostamos de manera aventurera y con un cariz experimental se ha consolidado", dice Ricard Robles, codirector y cofundador del Sónar. "Los dos centros significan la validación política del Sónar y el Sónar+D", agrega Ventura Barba, CEO de Advanced Music.

Más allá de sentir el legítimo orgullo de los pioneros, están contentos porque el hub digital que a menudo han reclamado parece empezar a tomar forma con Catalunya Media City, enfocado a la formación, la producción y la exhibición, y el Centre d'Art Digital, más centrado en la exposición. "La concentración de talento y la conexión entre diferentes actores que muchas veces no se conocen y no tienen la posibilidad de colaborar siempre es positiva -señala Robles-. En Barcelona y en Catalunya hay un capital creativo importante que estos centros tractores pueden ayudar a desarrollar, expandir y promocionar".

"A nosotros -relata Barba- siempre nos ha gustado poner en contacto a personas con perfiles diversos, los resultados son exponenciales, y creo que ambas instituciones lo harán. Muchos individuos, colectivos y empresas que están haciendo cosas ganarán visibilidad. Barcelona es cada vez más conocida internacionalmente como una ciudad creativa e innovadora, y estos centros potenciarán estas puntas de lanza".

Cultura a secas

Al Sónar le parece una noticia magnífica que la Generalitat considere estratégica la apuesta por la cultura digital. Aunque cree que se puede eliminar el adjetivo 'digital'. "La mayoría de los creadores utiliza herramientas digitales, igual que la mayoría de los trabajadores -expone Robles-. Creo que lo que hay que celebrar es que la cultura sea un activo estratégico para el país y que se le dediquen dos equipamientos de esta envergadura. El hecho de que sea digital responde simplemente a los tiempos".

Cosas muy chulas

Robles visitó las Tres Xemeneies cuando ya existía la idea de Catalunya Media City, pero no el proyecto. El codirector del Sónar aplaude que el proyecto ganador de los estudios Garcés de Seta Bonet y Marvel haya mantenido un colosal espacio diáfano para actividades culturales. "Desconozco cómo ha quedado planteado, pero por lo que vi puede ser un espacio en el que se podrían hacer cosas muy chulas y en el que al Sónar le encantaría hacerlas. No hemos podido montar algunos espectáculos porque no teníamos un espacio con las características necesarias, y algunos que sí hemos montado, con mejores condiciones espaciales habrían tenido una dimensión y una relevancia extraordinarias".