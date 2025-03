Así será Catalunya Media City, en las Tres Xemeneies: "De fábrica de energía a fábrica de cultura"

"Desde fuera, es un bloque de hormigón hermético, misterioso, casi metafísico; un prisma puro. Es al entrar cuando se descubre la fuerza más grande de esta masa única, que radica sobre todo en la selva formada por pilares y estructuras de hormigón y por enormes agujeros en los lugares que albergaban las turbinas, esas diosas de la energía que abastecieron durante una época a una tercera parte del territorio de Barcelona".

Así describe Daria de Seta, socia del estudio barcelonés de arquitectura Garcés De Seta Bonet, la nave de turbinas de la antigua central eléctrica conocida como las Tres Xemeneies, en Sant Adrià de Besòs, el espacio que albergará Catalunya Media City. 'É la nave va' es el nombre del proyecto con el que Garcés De Seta Bonet y Marvel, estudio con origen en Nueva York y pata en Barcelona, han ganado el concurso para la transformación del edificio de 22.600 metros cuadrados en un centro dedicado al audiovisual, el videojuego y la cultura digital, con ejes de formación, producción y exhibición. La previsión es que acoja de 2.000 a 2.500 estudiantes universitarios y de formación profesional al año. El proyecto ha sido presentado 'in situ' este sábado por Salvador Illa, el president de la Generalitat de Catalunya.

Simulación de Catalunya Media City desde el extremo Barcelona / GdSB / Marvel

Nueva revolución

De Seta explica que el Centro Pompidou de París fue una revolución porque supuso pasar del "museo templo donde había obras de arte dispuestas por un curador al museo plaza en el que se podía disfrutar de todo tipo de cultura de una manera abierta". Catalunya Media City, prosigue, forma parte de una nueva revolución: "No solo será un lugar de consumo e intercambio, sino que producirá cultura. Será una fábrica de cultura igual que fue una fábrica de energía".

La preservación de la memoria es consustancial a una propuesta arquitectónica que reaprovecha una construcción cargada de simbolismo e historia. Por pasos.

Actitud ecológica

La reutilización de la estructura obedece en primer lugar a "una actitud ecológica", indica Esteban de Backer, de Marvel. "Derribar esto habría sido un desperdicio que como sociedad contemporánea no nos podemos permitir -agrega-. Aquí hay una cantidad masiva de carbono embebido que había que volver a usar. El proyecto surgió de dialogar con el edificio". Un edificio no apto para cualquier uso, pero sí para los que plantea Catalunya Media City, y muy apto.

Simulación de una actuación en la sala noble / GdSB / Marvel

El paradigma del reaprovechamiento de la estructura es la sala noble que ocupará toda la tercera planta, un vacío de 5.600 metros cuadrados de superficie y 17 metros de altura que se destinará a la exhibición. "Qué mejor espacio para una sala de experiencias que esa nave increíble donde todo está por escribir", dice De Backer. Volveremos a la joya de la corona más adelante.

Historia intangible

En cuanto a la memoria, no solo inherente a un proyecto de estas características, sino que el proyecto realza. "Hay una historia intangible de las personas y de los hechos que es importante conservar, y la arquitectura eso lo hace -expone De Seta-. Además, se conservarán capas que hablan de los obreros y de las tensiones sociales. Por ejemplo, hay gráficas que indicaban los niveles de temperatura a los que los trabajadores podían acercarse o no a las turbinas, y fotografías importantes del desmantelamiento de la central". De Backer considera "muy interesante" utilizar "una especie de yacimiento arqueológico de un pasado industrial para albergar un futuro posible".

Simulación de Catalunya Media City desde el extremo Badalona y Maresme / GdSB / Marvel

Las características

La propuesta mantiene la estructura de la nave de turbinas y, de forma difusa, la divide en las dos primeras plantas en modulos destinados a innovación, universidad y formación profesional. Las aulas y los espacios se delimitan con tabiques de cristal y paneles de aluminio ondulante de configuración flexible, y se distribuyen alrededor de grandes vacíos verticales. 'É la nave va' proyecta una nueva edificación que prolonga el bloque ya existente y que se dedicará a recursos. En el lado mar, añade un volumen bajo que actúa como duna artificial y como contenedor de espacios técnicos del hub. Tres grandes cortes transversales practicados en la nave de turbinas facilitan la conexión pública con el mar. La cubierta planteada es verde, parcialmente accesible al público y con 4.500 metros cuadrados de paneles solares que permitirán a la institución ser energéticamente autosuficiente o casi.

Simulación del interior de Catalunya Media City / GdSB / Marvel

Fantasías colosales

De nuevo en la colosal sala noble que ocupará toda la tercera planta de la nave de turbinas. El techo y el suelo estarán equipados para que cualquier evento sea posible, y el espacio será fragmentable a conveniencia. "Es un lugar espectacular por las dimensiones, el vacío y las profundidades que se entrevén", dice De Seta. Un gran balcón proyecta la sala noble hacia Badalona y el Maresme, en alusión a la potente carga metropolitana del proyecto.

Puestos a fantasear, a De Seta, entusiasta de Chantal Akerman, le gustaría ver allí una instalación con imágenes de la cineasta belga. "Ver en formato monumental sus películas sobre danza y sobre nuestra relacion con paisajes urbanos me encantaría". A De Backer le gustaría ver la sala llena de gente. "Que 4.000 personas disfruten allí en comunidad es lo mejor que le puede pasar. ¡Cuánta energía!"

Las tres chimeneas que dan nombre popular al conjunto, ya no colosales sino otra cosa, no formaban parte del concurso. A De Seta y De Backer no les parece mal que se queden como están, imponente vestigio brutalista. "Sabemos llenar, pero también hay que saber mantener el vacío", dice la primera.