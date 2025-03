Así fue el primer concierto de Patti Smith en España, en 1976: "Rock'n'roll visceral, iluminado, experimental, ácido, eterno"

Patti Smith actuó por primera vez en España el 20 de octubre de 1976 en el pabellón del Club Juventud Badalona, con 'Radio Ethiopia', su segundo elepé, recién publicado en Estados Unidos. Cinco mil personas llenaron el recinto. El concierto duró poco más de una hora, comenzó con una versión de 'We're gonna have a real good time togheter', de The Velvet Underground, y acabó con 'Land', de 'Horses', el álbum de debut de la artista. Entre ambas canciones, Smith y su grupo interpretaron otros números de 'Horses' ('Kimberley', 'Redondo Beach', 'Free money' y 'Gloria') y fogueron piezas de 'Radio Ethiopia' ('Ask the angels', 'Pumping (my heart)', 'Ain't it strange' y el tema titular). Asimismo, versionaron 'Pale blue eyes' (de nuevo The Velvet Underground) y 'Time is on my side' (popularizada un poco por Irma Thomas y mucho por los Rolling Stones).

Cartel de la actuación de Patti Smith en Badalona en 1976 / Colección personal Gay Mercader

Lo nunca visto ni oído

La revista mensual 'Vibraciones' tituló así su crónica de la actuación: "Rock'n'roooll!!! Patti Smith en Badalona". El autor de la pieza, Damián García Puig, afirmó: "El primer concierto de rock'n'roll que se ha visto y oído en este país". Y argumentó: "Sin la vergonzosa autocaricatura de los Stones, sin la pose de devoradores de cerebros porque sí de Blue Oyster Cult, sin las ridiculeces de tipos como Heavy Metal Kids. Rock'n'roll visceral, iluminado, experimental, ácido, eterno".

Patti Smith, en un momento de su actuación en Badalona, el 20 de octubre de 1976 / Francesc Fàbregas / EPC

El semanario (sí, semanario) 'Disco Exprés' antetituló: "La poetisa rockera reunió a 5 mil gentes". Y tituló: "Patti Smith. Rock callejero en su máxima expresión". Jesús Ordovás, el firmante de la crítica, escribió: "Pocas veces he visto una banda de rock tan descaradamente mala como la que acompaña a Patti". La cantante era otra cosa, "energía humana pura -anfetamina- desinhibida". Como resumen de la dualidad: "Mientras el grupo se debatía con el ritmo, en una especie de lucha con los instrumentos, Patti saltaba, vomitaba ríos de palabras ininteligibles en el micrófono, lo golpeaba, caía al suelo como poseída por los personajes y las visiones de las canciones".

Choca la familiaridad de llamar a la cantante Patti, ¿no? Pues en su texto de ambiente en 'Disco Exprés' Jordi Tardà se refería a ella como "la Patti"; si bien es cierto que firmaba El Tardà.

Posconcierto en el restaurante Julivert Meu

Gay Mercader, el organizador del concierto, no guarda memoria de la actuación. No malpiensen: a falta de estructura empresarial, explica, iba de cráneo por las galerías del pabellón supervisándolo todo, seguridad incluida. Pero antes y después del pase se forjó entre el promotor y la artista un vínculo lo bastante fuerte como para que Mercader sea hasta la fecha el contratante habitual de Smith en España. Ayudaron gustos musicales comunes y la educación en Francia de Mercader. "Rimbaud, Verlaine o Apollinaire forman parte de mi cultura, aún podría recitar algunos versos suyos", dice. Él no lo sabía, pero Smith sí, y se lo hizo notar: el concierto de Badalona coincidió con el aniversario del nacimiento de Rimbaud. "Siempre lo recuerda", observa Mercader.

Patti Smith y Gay Mercader, en el restaurante Julivert Meu, tras la actuación de la artista en Badalona, en 1976 / Colección personal Gay Mercader

Tras la actuación, los músicos, el promotor y un grupo de periodistas fueron a cenar al restaurante Julivert Meu, en la calle del Bonsuccés, donde aún está. Smith estaba "on fire" por la reacción del público, cuenta Mercader, y fue "asediada" por la prensa.

Leyenda rockera barcelonesa

García Puig expuso en su crítica que durante la interpretación de 'Ain't it strange', Smith, "revolcándose por el suelo", gritó: "¡Fornicad este templo, fornicadme!" El periodista prosiguió: "En aquel momento tenía la bragueta abierta y los pantalones sospechosamente húmedos". El detalle se convirtió en una leyenda rockera barcelonesa, como si todos los asistentes hubieran ido con prismáticos y no los hubieran apartado de la entrepierna de la cantante. Hubo interpretaciones de índole sexual, aunque lo más posible es que fuera algo más prosaico. "Patti se entregaba pasara lo que pasara, y ya está", zanja Mercader.

