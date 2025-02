Joe Crepúsculo: "El karaoke es la manera definitiva de divertirse en grupo"

Joël Iriarte (Sant Joan Despí, 1981), Joe Crepúsculo de alias artístico, publica 'Museo de las desilusiones', álbum que más que en el título queda resumido en la primera canción, 'Bailar y llorar'. Para hacer ambas cosas hay canciones en el elepé. El trovador tecno se corona como baladista y cancionista melódico en su nueva entrega, nada menos que la decimotercera desde 2008. La gira de presentación recalará en la sala Paral·lel 62 de Barcelona el 15 de febrero.

La Jessica de la canción homónima es "la reina del karaoke" y un tema se titula 'Karaoke español'. ¿Va a karaokes?

No solo voy, sino que si montamos una comida o una cena en casa, es muy probable que acabe en un karaoke doméstico. Para mí, es la manera definitva de divertirse en grupo. Y tiene un aspecto antropológico, porque te permite ver qué canciones quiere cantar la gente.

¿Qué canciones canta en los karaokes?

Muchas, pero siempre canto 'Solo pienso en ti', de Víctor Manuel. Me gusta mucho la historia. Y luego canto 'Si bastasen un par de canciones', de Eros Ramazzotti. Es una canción que son dos canciones pegadas. Me encanta.

¿Alguna canción suya ha llegado a los karaokes?

No. Me haría muy feliz. Sería atravesar una barrera, significaría que mi música ha llegado a cierto punto masivo, cosa que no creo que pase.

¿A qué desilusiones hace referencia el título del disco?

Siempre estaba hablando de cosas positivas y me apetecía enfocar hacia sentimientos más oscuros. Las desilusiones son las de cuando no salen bien las cosas, las de cuando la vida no llega al punto que uno quiere.

¿'Jessica' refleja su momento sentimental?

Sí, Jessica es mi pareja.

Desilusionado en el terreno del amor no puede estar. En esa canción da envidia.

Es una canción de amor sin ninguna fisura, no hay nada oscuro ahí. Contradictoriamente, es la única en la que se habla del museo de las desilusiones. Y dentro de las desilusiones del disco, es una contradicción total.

Soy una persona romántica, un tío de baladas. Ya de pequeño los discos me gustaban en función de las baladas

El ámbito amoroso se pone raro en 'Enamorado de tu reverb'.

Es un concepto que me gustaría introducir en el saber popular. Que en una conversación uno preguntara 'oye, qué tal con Jaimito, ¿te gusta?', y la respuesta fuera 'no, estoy enamorado de su reverb'. Es cuando estás enamorado de todo lo que rodea a una persona, de su espectro, pero no de ella misma. Claro, hay que conocer la 'reverb'. Es un efecto parecido a la reverberación. Igual sería más fácil que calara con eco.

¿'Hey' y 'Bailar y llorar' son canciones sobre la pérdida de un amor?

'Hey' está hecha a alguien que ya no está, pero cada uno la puede interpretar como quiera. Al final las canciones son instrumentos que se usan de una manera u otra, y muchas veces el desamor y cuando alguien ya no está se pueden considerar lo mismo. 'Bailar y llorar' la veo más bien como una mezcla de amor y personas que ya no están aquí. Es una cancion a la vez triste y alegre.

¿'Museo de las desilusiones' es su disco más romántico?

Siempre he hecho canciones románticas. Soy una persona romántica, un tío de baladas. Ya de pequeño los discos me gustaban en función de las baladas. Todavía compro vinilos por las baladas que tienen. Siempre quiero meter alguna balada. Luego, en directo, las baladas funcionan hasta cierto punto. Dos mediobaladas que podía tocar hasta ahora son 'Rosas en el mar' y 'Toda esta energía'. En 'Museo de las desilusiones' están 'Kamikaze', una cancion muy bonita de Aaron Rux [coproductor del álbum junto con Joe Crepúsculo], 'Jessica', 'Enamorado de tu reverb'... Puede que sea mi disco con más baladas.

Era muy joven, pero en el 96, 97, 98 tuve la suerte de ir a Chasis, a Pont Aeri, a Scorpia, a Orbital. Me encantaba la mákina

Por edad, ¿pudo ir a discotecas de mákina, presente en su obra desde el principio pero sobre todo desde 'Baile de magos'?

Era muy joven, pero sí, en el 96, 97, 98 tuve la suerte de ir a Chasis, a Pont Aeri, a Scorpia, a Orbital. Me encantaba la mákina. Pero empecé a ir a Poblenou y vi que el ambiente alternativo era mucho más agradable. El ambiente mákina era agresivo, todo eran peleas, había miradas furtivas. De repente fui a Zeleste, con el club A Saco, al Señor Lobo... y me sentí a gustísimo en esa zona del Poblenou.

¿Cómo iba a las discotecas de mákina?

En tren. Solían poner autobuses desde la estación hasta la discoteca. A Orbital, que estaba en Badalona, íbamos andando desde la parada de metro de Fondo.

Soy muy impaciente. No me siento en una terraza por impaciente, me gusta más la barra porque es más rápido que me pongan un café

'Museo de las desilusiones' es su elepé número 13 desde que debutó en 2008, el número 14 si contamos el álbum de remezclas 'Mi motor en movimiento'. Un ritmo productivo muy alto, ¿no?

Ya empecé con este ritmo. En 2008 saqué dos discos. Creo que sigo al mismo ritmo porque soy una persona muy impaciente. No me siento en una terraza por impaciente, me gusta más la barra porque es más rápido que me pongan un café. Quiero pensar que es mi tiempo personal que corre así y que las canciones merecen la pena. Es muy probable que no sea bueno. No puedo estar siempre contando a la gente lo importante que es un disco, cuando no es noticia que un tío saque discos todo el rato. La noticia sería que dejara pasar un tiempo entre disco y disco. Pero es mi manera de hacer: me gusta hacer canciones y me gusta pensar en conceptos.

Canciones como 'Infierno de dulce', 'Pequeño niño peluquero' o 'Jessica' tienen una calidez nueva en su música.

Es porque tienen bajo eléctrico. Un bajo eléctrico tocado siempre es más dinámico y orgánico, más humano, y Aaron lo toca muy bien. Como coproductor, le supo dar un sonido muy bonito a las canciones.

Aunque suene una guitarra flamenca, estoy más cerca de Abba que de Camarón en el sentido de que nunca dejo de hacer pop

A lo largo de su carrera se ha acercado a muchos estilos musicales. ¿Hay alguno al que no se acercaría por nada del mundo?

Siempre lo he visto como darle un barniz a lo que hago, que es pop. Aunque suene una guitarra flamenca, estoy más cerca de Abba que de Camarón en el sentido de que nunca dejo de hacer pop. Hace un tiempo pensaba que igual no me acercaría nunca a las chirigotas, pero ya ni eso. Soy una persona muy permeable y seguro que si viviera un año en Cádiz estaría haciendo chirigotas. No me voy a poner a rapear con 40 años porque no es mi rollo, pero igual si paso una temporada vendiendo droga en las calles me pongo a rapear.

¿Qué es para usted el pop?

Algo que tenga una estructura de estrofa y estribillo y una melodía muy tarareable. Me sale con facilidad. Lo que me cuesta son las letras. Intento hacer la música que me gusta, y es una música que tiene mucho que ver con la música que escuchaba de mis padres, con Supertramp, con Genesis, con Dire Straits, con Pink Floyd.

Y con las letras, ¿qué busca?

Que sean un poco como yo soy. Quiero que hablen de algo. No es necesario que cuenten una historia, me basta con un concepto, una emoción, un chiste o algo interesante. Intento que en un disco haya lo que hay cuando quedas con un amigo al que hace tiempo que no ves. Momentos en que te ríes, momentos en que te poners triste, momentos de optimismo...