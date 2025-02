Guía criminal de Marsella, ciudad coprotagonista de BCNegra 2025: crisol cultural, narcotráfico y tatuajes

A los muchos méritos de sus clases criminales se sumó Hollywood para hacer de Marsella una superestrella del universo 'noir'. A esta categoría la propulsaron las películas 'The French connection' (1971) y 'French connection 2' (1975), ambas dirigidas por William Friedkin, ambas con el policía neoyorquino encarnado por Gene Hackman tras los pasos del traficante de heroína marsellés al que da vida Fernando Rey y ambas disponibles en Disney+.

La ciudad francesa tiene una presencia limitada en la primera entrega del díptico. Limitada pero poderosa: el puertecillo del Vallon des Aufes (ahí sigue Chez Fonfon, restaurante donde empieza todo y cuyo sablazo por una bullabesa no es el más doloroso de Marsella), en la Corniche; el Panier, el barrio más antiguo de Marsella, en el que los nazis demolieron 1.500 edificios en 1943 porque servía de refugio a la Resistencia, aunque quizá tuvo algo que ver también que fuera un vecindario insalubre y de mala vida; el Vieux Port de la centenaria 'brasserie' Le Samaritaine, el castillo de If, los muelles de carga, donde el personaje de Rey le dice ufano a un sindicalista portuario una frase cargada de significado: "No he vuelto a trabajar desde que bajé de la grúa".

La segunda parte transcurre por completo en Marsella y añade escenarios, señaladamente el céntrico barrio árabe, que tiene la calle de Aix como eje principal. En lo que a la ciudad respecta, casi todo es decrepitud, suciedad y maldad. Como los filmes 'blaxploitation', 'French connection 2' ofrece un safari por un territorio chungo sin preocuparse demasiado por investigarlo. Solo importan la trama policiaca y el choque cultural que sufre el incorregible Popeye (Hackman). Friedkin era mucho Friedkin y la cinta funciona como un tiro, con Marsella como antipostal de fondo.

Vida y profundidad

Jean-Claude Izzo (Marsella, 1945-2000) insufló vida, profundidad y amor a esa antipostal, con la obsesión por la geografía urbana de Léo Malet, la mirada izquierdista de Jean Patrick Manchette y un protagonista, Fabio Montale, inspirado en el Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán.

Jean-Claude Izzo

La Marsella de Izzo es ante todo un crisol (conflictivo, pero crisol al fin y al cabo) de orígenes: Italia, Córcega (vale, es Francia, pero), España, Armenia, Grecia, África (con Argelia a la cabeza) y más o menos todo el globo, no en balde Francia tuvo un imperio colonial del que la urbe mediterránea fue el puerto principal. El propio autor descendía de italianos y españoles. 'Total khéops' (follón total, o algo así; 1995), la primera entrega de su trilogía marsellesa, toma el título de la pieza homónima del grupo local de hip hop IAM y podría haberse escrito mañana: la extrema derecha se alía con clanes mafiosos para sacarle partido a través de la droga al 'no future' de los jóvenes de las 'cités', en plata, guetos para no blancos (30 años después, algunas de esas 'cités' son 'narcocités' en toda regla). La extrema derecha quiere caos; los clanes mafiosos quieren dinero. Grandes proyectos urbanísticos y la gentrificación también asoman en la narración. A 'Total khéops' le siguieron 'Chourmo' y 'Soleá'. Las tres novelas están publicadas en España en Akal. Sebastien Izzo, hijo del escritor, hablará con Àlex Martín, director de la colección Crims.cat de la editorial Clandestina, en la mesa redonda de BCNegra '13 coins: la Marseille d'Izzo'.

Fosa séptica

En Crims.cat está publicada 'Marsella confidencial' (2018), de François Thomazeau (1961), primer volumen de una trilogía sobre las relaciones entre el hampa y la política en Marsella, con la policía en el ajo. James Ellroy en persona animó a Thomazeau a que se sumergiera en esa fosa séptica. La acción de 'Marsella confidencial' se sitúa en 1936, en el periodo electoral que llevaría al antifascista Frente Popular al Gobierno de Francia. Las otras dos novelas de la saga están inéditas en España. Thomazeau participará en la mesa redonda 'Marsella: a medio camino entre la tragedia y la luz' junto con Margaux Mazellier y Cédric Fabre.

Tatuadores

Los bajos fondos marselleses dejaron literalmente huella en sus homólogos barceloneses. Xato Pintó, nacido en la calle de Ramalleres, fue un tatuador lo suficientemente célebre en el Barrio Chino como para que el periódico 'El escándalo' le dedicara un artículo en 1925. Aprendió el oficio en Argelia, adonde llegó vía Marsella. Y Shingy, "un marsellés pequeñito y calvo", se ganó la vida en la Barcelona portuaria tanto tatuando como exhibiendo sus tatuajes "ejecutados por varios artistas de las costas japonesas", informó 'Crónica' en 1934. Ambos textos periodísticos están recogidos en 'Criminal. Ángeles bellos, bárbaros tatuados. El tatuaje en España (1888-1993)', publicado por La Felguera en 2022. Incluso en la década de 1980, faltaba para que el tatuaje saliera de las esferas marginales, los tatuadores marselleses de paso en Barcelona eran una de las mejores opciones para ilustrarse en la ciudad, contó a este diario un tatuado veterano. Para empezar, porque tenían máquina eléctrica.

