El Sónar 2025 completa su cartel con más de 50 incorporaciones: Pa Salieu, Mushkaa, Alizzz...

El Sónar 2025 ha revelado este jueves más de medio centenar de nombres que se incorporan y completan el cartel de su 32ª edición, que se celebrará del 12 al 14 de junio. El festival de música, innovación y creatividad ofrecerá en total 117 espectáculos en directo, sesiones de 'disc-jockey' y 'performances' multidisciplinares en 10 escenarios repartidos entre el Sónar de Día (Fira Montjuïc) y el Sónar de Noche (Fira Gran Via, en L'Hospitalet).

Entre las incorporaciones destaca una segunda actuación de Nathy Peluso para presentar el álbum de remixes ‘Club Grasa’ en un formato especial que se desvelará pronto. También se suman a la programación los directos del rapero británico-gambiano Pa Salieu, la estrella catalana Mushkaa, el superproductor Alizzz, el irlandés Sega Bodega, Herbert & Momoko (el nuevo proyecto colaborativo de Mathhew Herbert y Momoko Gill) y el dúo peruano Dengue Dengue Dengue. Los referentes de la electrónica Alva Noto y Fennesz, por su parte, homenajearán al fallecido Ryuichi Sakamoto con el 'show' ‘Continuum’.

Asimismo se añade a la oferta más música de baile, con consolidados 'disc-jockeys' de techno, house y más allá. Por ejemplo, el encuentro inédito entre la gran selectora Dee Diggs y la leyenda house estadounidense Ultra Naté, el berlinés Dixon y los 'sets' a cuatro manos de Skee Mask y Actress y Alinka y Shaun J. Wright.

El Sónar 2025 ya había anunciado a artistas como Plastikman, Arca, Polo & Pan, Skrillex, Yerai Cortés, Maria Arnal o Tarta Relena, y 'shows' audiovisuales de Eric Prydz, BICEP present CHROMA AV/DJ, Peggy Gou, Max Cooper, Cora Novoa y Daito Manabe.

También se han desvelado este jueves los protagonistas de los tres atardeceres del Sónar de Día: la joven estrella brasileña Mochakk (jueves 12), la 'disc-jockey' y productora estadounidense de house Honey Dijon (viernes 13) y el fenómeno revivalista del rave británico Overmono (sábado 14).

Inteligencia artificial y creatividad

El Sónar de Noche contará con dos escenarios de nueva configuración y diseño, especialmente comisariados por el festival junto a Boiler Room y Printworks London, las propuestas de club más icónicas de los últimos años.

Por último, el Sónar+D ha dado a conocer los tres grandes temas de conversación que vertebrarán el congreso de tecnologías creativas y cultura digital del Sónar. En ‘AI + Creativity’ se destacarán las herramientas más innovadoras y los enfoques creativos menos convencionales sobre la inteligencia artificial. Bajo el lema ‘Futuring the creative industries’ se explorarán nuevas perspectivas tanto en la creación como en la curaduría de las industrias creativas de 2030. Y en ‘Worlds to come’ se imaginarán los nuevos mundos del futuro, yendo desde la computación cuántica y el futurismo no binario hasta la terraformación y los viajes interestelares.