Patti Smith se desploma en una actuación en São Paulo y regresa al escenario para despedirse con 'Because the night'

Patti Smith se derrumnbó en el escenario del Teatro Cultura Artística de São Paulo durante una función del espectáculo 'Correspondances', el miércoles por la noche. La artista permaneció en el suelo un par de minutos, durante los que el público pensó que el desplome formaba parte del espectáculo, informan medios brasileños. La artista fue finalmente atendida por un médico que estaba entre el público y retirada de la tarima en una silla de ruedas.

Diez minutos después, la cantante, de 78 años, regresó al escenario y desde la silla de ruedas interpretó a capela 'Wings', una canción que, dijo en la introducción, "trata de las pruebas por las que hemos pasado, pero también de la esperanza". A continuación, cantó, de nuevo a capela, el éxito 'Because the night'. Los emocionados asistentes se sumaron a la interpretación.

Según la prensa brasileña, Smith había sufrido migrañas en los días anteriores a la representación en São Paulo de 'Correspondances', un espectáculo en el que recita textos suyos acompañada por Soundwalk Collective, grupo multidisciplinar con sede en Berlín.

50 años de 'Horses'

La caída de Smith, en la que se golpeó la cabeza, se produjo a la media hora del 'show'. De regreso al escenario, la estrella se mostró desolada por el incidente, mientras los espectadores le mostraban a gritos su afecto. "Por desgracia, he enfermado y el médico me ha dicho que no debo terminar el concierto -dijo-. Así que tendremos que pensar en algo. Me siento muy mal". Acto seguido, brindó las interpretaciones de 'Wings' y 'Because the night'.

La prensa brasileña desconoce de momento si la artista fue después al hospital. Smith y Soundwalk Collective aseguraron que el segundo pase de 'Correspondances' en el Teatro Cultura Artística de São Paulo, previsto para la noche de este jueves, se mantenía.

Smith publicó su primer disco, 'Horses', preludio del punk neoyorquino, hace 50 años, el 10 de noviembre de 1975.