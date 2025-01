Muere a los 87 años Garth Hudson, el último de The Band

Los otros miembros de The Band le consideraban el genio musical de la formación y en la película 'The last waltz' (Martin Scorsese, 1978) cuentan que en los primeros tiempos del grupo les daba lecciones. Hay que ser un músico descomunal para dar lecciones a Robbie Robertson (guitarra), Levon Helm (batería), Rick Danko (bajo) y Richard Manuel (piano). Garth Hudson lo era. Su órgano Lowrey era un elemento central de The Band, si bien podía tocar numerosos instrumentos, como el saxofón y el acordeón, y dirigir secciones de cuerda y vientos. No obstante, era el único que no cantaba. Con la muerte de Hudson este martes a los 87 años en Woodstock (estado de Nueva York) se extingue un conjunto crucial de la música estadounidense, aunque todos sus integrantes menos Helm eran canadienses.

El mayor de los miembros de The Band nació en London (Ontario, Canadá) el 2 de agosto de 1937. En 1961 se unió a The Hawks, el grupo de acompañamiento de Ronnie Hawkins, donde coincidió con los músicos que acabarían siendo The Band. The Hawks grabaron con Bob Dylan material que se publicó en los elepés 'Blonde on blonde' (1966) y 'The basement tapes' (1975). Asimismo acompañaron a Dylan en su gira eléctrica por Estados Unidos, Australia y Europa de 1966. Ya como The Band, el combo debutó con el álbum 'Music from Big Pink' (1968), al que siguió 'The Band' (1969). Dos álbumes que renovaron y dieron un aura casi mística a la música de raíces, no solo blanca, norteamericana. A partir de 1975 Hudson incorporó sintetizadores a su arsenal de instrumentos. La primera etapa de The Band concluyó con el concierto de despedida celebrado en San Francisco en 1976, documentado por la citada cinta de Scorsese y el elepé triple del mismo título.

Hudson trabajó como músico de sesión en discos de Emmylou Harris, Van Morrison y Leonard Cohen, entre otros artistas. Su estreno en solitario no llegó hasta 2001, con 'The sea to the north'.

Richard Manuel falleció en 1986, Rick Danko en 1999, Levon Helm en 2012 y Robbie Robertson en 2023.