Marcel Barrena, director de 'El 47': "Es mágico que el 47 también sea el artículo de la Constitución sobre el derecho a la vivienda"

'El 47' tiene 18 nominaciones a los premios Gaudí, que se celebran este sábado, y 14 a los premios Goya, que se celebrarán el 8 de febrero. Una barbaridad. La película de Marcel Barrena (L'Hospitalet, 1981) cuenta la historia de Manuel Vital (Valencia de Alcántara, Caceres, 1923-Barcelona, 2010), el autobusero de la línea 47 que el 7 de mayo de 1978 prolongó el recorrido del vehículo que conducía para demostrar al Ayuntamiento de Barcelona que los autobuses podían subir a su barrio, Torre Baró. Un 'secuestro' que se ha convertido en una de las películas más vistas en salas de la historia del cine catalán, y que desde su llegada a Movistar Plus+ la semana pasada ha puesto rumbo a la estratosfera comercial.

¿Es 'El 47' una película fiel a la historia?

Y tanto. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen el hijo de Manolo, la nieta de Manolo, amigos de Manolo, los vecinos de Manolo. Más juicio que el suyo no hay, y ellos han decidido que lo hemos hecho bien.

¿A qué atribuye el éxito en toda España de una historia pequeña, si bien épica, de los márgenes de Barcelona?

El primer termómetro que tuve de la película fue cuando se la enseñé a Valeria Castro, autora e intérprete de 'El borde del mundo', una obra maestra. Hizo la canción porque se emocionó con la película. Le recordó a sus abuelos, que iban de isla en isla en las Canarias comerciando con lo que fuese. Ahí vi que teníamos algo importante con capacidad para conectar con mucha gente. Quién no tiene mezcla de apellidos en España. Yo soy catalán; vivo, pienso y siento en Catalunya, pero tengo unos abuelos de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) y El Hoyo de Belmez (Córdoba). 'El 47' también es su historia, y la de mucha gente de muchos barrios españoles. Es una película altamente ideológica, pero su corazón es superbásico: el derecho a una vivienda, el derecho a un transporte público... Hubo un pase previo al estreno en el que los asistentes, por cómo iban vestidos y por lo que yo sabía de ellos, no eran el 'target' inicial de la película.

¿Pijos?

O más que pijos. Y salieron muy emocionados. 'Calla, calla, que esto puede ser gordo', pensé.

Siempre hay que defender al pez pequeño ante el pez grande. Si el pez grande no cumple con su responsabilidad, pues... 'La gallineta'

La marginacion de la inmigración y la dificultad de acceder a una vivienda son dos temas muy presentes en 'El 47', y también en el presente.

El paralelismo, por supuesto, está hecho expresamente. Cuando descubrí la historia del autobús vi que era la excusa para explicar muchas otras cosas que coincidían en el tiempo y que crean un efecto espejo de cosas que no se han solucionado. Cuando yo era pequeño ya existía la queja de que los jóvenes no podían acceder a una vivienda. Y las migraciones son un tema desde el inicio de la humanidad. 'El 47' también toca la convivencia de las lenguas y de las culturas. Todo esto no es casualidad, igual que no es casualidad el título. O sí, quizá sea una coincidencia mágica que el artículo 47 de la Constitución sea el que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero había que verla. Es una película muy cuidada en muchos sentidos.

¿Es partidario de la acción directa?

Totalmente. Creo en todo lo que sea lucha legítima y pacífica. Por eso he hecho esta película y por eso hice 'Mediterráneo'. Yo no puedo tirarme al mar a nadar, pero puedo hacer una película sobre gente que lo hace. Yo no tengo la fuerza de voluntad de Manolo, pero puedo explicar quién era. Siempre hay que defender al pez pequeño ante el pez grande. Si el pez grande no cumple con su responsabilidad, pues... 'La gallineta'.

Vital era del PSUC y de CCOO, pero 'El 47' le presenta como un héroe solitario.

No está nada claro que tuviera su apoyo. Alguien ha decidido que fue así, pero ese alguien posiblemente no haya hablado con la familia de Manolo. Cuando una cosa va bien, hay mucha gente que tiene ganas de meter ahí su casito. Han salido personas que eran muy amigas de Manolo que nadie sabe quiénes son. Se ha llegado a decir que Felipín [personaje interpretado por Salva Reina] no era así, cuando es un personaje de ficción.

No creo que haya que ser Sherlock Holmes para ver qué ideología tiene el personaje

La pregunta iba a ser: ¿por qué 'El 47' no refleja la militancia de Vital?

Si esta gente hubiera hecho los deberes, habría visto una entrevista en la que Manolo dice 'yo tomé la decisión de secuestrar el autobús' y 'lo hice yo solo por mis medios'. En ningún momento habla de colaboración ni de que fuera una acción planificada. ¿A quién hacemos caso? Me sorprende porque en su momento no estaban a su lado. Me parece un caso interesante para estudiar cómo funciona el ego. Dicho esto, en la película Manolo dice más o menos 'si construimos cada uno su casa esto no va a funcionar, si construimos una casa entre todos entonces sí'; hay un diálogo en el que se declara 'un rojo que se casó con una monja'; se señala que la Falange mató a su padre; y con 'Gallo rojo, gallo negro' acaba la película. No creo que haya que ser Sherlock Holmes para ver qué ideología tiene el personaje. No puede ser más poco sutil la metáfora de 'Gallo rojo, gallo negro'. ¿Qué es lo que se echa de menos, entonces? ¿Un plano corto de un carnet? Porque la ideología está.

'Gallo rojo, gallo negro', de Chicho Sánchez Ferlosio, no iba a ser por cierto el 'leitmotiv' de 'El 47'. Iba a serlo 'El emigrante', de Juanito Valderrama. Problemas editoriales de ultimísima hora forzaron el cambio. Fue una faena para Zoe Bonafonte, que había estado ensayando 'El emigrante' y cuya interpretación de, finalmente, 'Gallo rojo, gallo negro' se filmaba, y se filmó, el primer día de rodaje. La buena noticia fue que Barrena cayó en la composición de Sánchez Ferlosio: "Era la canción y la había tenido siempre delante de las narices".

Una vez estrenada 'El 47', fueron identificados en una fosa de Valencia de Alcántara los restos del padre de Vital. Esto no lo urde ni el mejor publicista.

Es la magia del cine, como muchas cosas maravillosas que han pasado con esta película. El público se encuentra una película estrenada y no puede imaginar lo que significa haber hecho esa película. Esta película sale de muchos lloros, de estar en casa solo, de no saber si se financia o no, si se rodara o no. Hacer una película es una concatenación de milagros. Guillermo del Toro dice que el estado natural de una película es que no exista y tiene razón. Obviamente habrían encontrado al padre de Manolo igual, porque la excavación ya estaba en marcha, pero la película hizo que cuando encontraron a Diego fuera noticia y se volviera a hablar de la Falange, de las fosas, de los asesinatos de la dictadura.

Hay una ley de memoria histórica que dependiendo de la comunidad se aplica o no se aplica

Pero el franquismo ha quedado impune.

Ni se ha juzgado ni se ha castigado. No es una opinión, es un hecho. Hay una ley de memoria histórica que, dependiendo de la comunidad, se aplica o no se aplica.

Marcel Barrena, en Torre Baró / Elisenda Pons

¿Hubo problemas con que el catalán sea el idioma principal de 'El 47'?

Ninguno. Es más, cuando TVE la vio, dijo que era indoblable. En esto todo el mundo cerró filas. Además, se financió con dinero para rodar en catalán. Los problemas vinieron después. Un seudomedio tituló que 'El 47' es la película del extremeño que luchó contra los catalanes y otro seudomedio tituló que es la película que ataca a los catalanes y no al franquismo. O sea, ni unos ni otros han visto la película. O 'clickbait' o ganas de hacer daño.

¿El catalán ha perdido el prestigio que tenía entre no pocos migrantes de la época de Vital?

No sé la respuesta. Es muy baja la fuerza cotidiana del catalán ahora. Mis abuelos andaluces nunca aprendieron catalán. Pero recuerdo a mi abuela, que lleva aquí 70 años, hablando del catalán igual que se hablaba entonces del que llevaba gafas y por tanto era muy listo. Esto creo que ya no pasa y mucha gente ve el catalán como una molestia.

Yo al gallo negro no tengo nada que decirle, pero con el gallo rojo podemos ir a cenar, a merendar, a todo lo que quieran

Pasqual Maragall no conocía a Vital en el momento de la película, sí lo conoció después. La participación de su personaje en 'El 47' se presta a interpretaciones políticas.

No hay lectura política aquí. Maragall cogía ese autobús y fue amigo de Manolo más adelante. Su figura es bastante transversal y yo la identifico con la buena política. Me pareció un homenaje bonito ya que estábamos hablando de Barcelona, de las izquierdas y de la gente. Me encanta 'Forrest Gump' y hace esto. Había más 'cameos' del mismo tipo en el guion original, como jugadores del Barça, por ejemplo, y una cantante de ópera. Pero de la destilación solo sobrevivió Maragall.

¿Ha habido un intento de apropiación de 'El 47' por parte del socialismo, con Jaume Collboni en el estreno y Pedro Sánchez recibiéndole en la Moncloa?

Ada Colau también estaba en el estreno, y en Madrid hicimos un pase al que vinieron Mónica García y Yolanda Díaz. El otro día recibí una carta Jordi Pujol. Sé que la ha visto Artur Mas. Y hoy [el miércoles pasado] tengo un pase con Jordi Turull y miembros del Parlament. Yo al gallo negro no tengo nada que decirle, pero con el gallo rojo podemos ir a cenar, a merendar, a todo lo que quieran.

La sala grande de Heron City, los cines de Nou Barris, estuvo llena meses. Eso es lo que importa

¿Cómo valora que 'El 47' se haya debatido en entidades de Nou Barris y haya sido un pequeño 'hit' en las sesiones para colegios que hacen los cines Verdi?

Lo primero no lo sabía. A las segundas asistí varias veces. Me alegro mucho. Estoy obsesionado con la venta de entradas y el día del estreno entré la web de los cines de Heron City y no había. Llamé al coguionista [Beto Marini] y le comenté que debía de haber un error porque no había entradas a la venta. Me dijo que lo que pasaba era que estaban agotadas. La sala grande de Heron City, los cines de Nou Barris, estuvo llena meses. Eso es lo que importa.

¿Qué le pasaría ahora a Manolo Vital por secuestrar un autobús para demostrar que puede llegar a su barrio?

Hombre, si a quienes se subieron a un coche los querían procesar por terrorismo... Tú mismo.