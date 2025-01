Remei de Ca la Fresca, el Montseny indómito: "Nos gusta divagar y de las divagaciones salen canciones"

En 'Mal de muntanya', a los magnates del agua les espera una película de 'folk horror': "Un exèrcit de bestioles no organitzat / ocuparà els vostres negocis neeeeets / amb set d'aigua, però de venjança, més". En 'Tots els tons de la ràbia', adaptación de un poema de Rafeef Ziadah, una mujer árabe avisa: "Així que us ho dic i prou: aquest úter que porto a / dins només us portarà la / propera rebel". En 'De cara / Esmolada', los señores que persiguen a chicas tienen motivos para preocuparse: "A la llista vas! On t'amagaràs? On t'amagaràs?"

Remei de Ca la Fresca, en fin, no se conforma con denunciar, late en algunas de sus canciones el ánimo de revancha. "Yo en la vida soy muy poco vengativa -dice Xantal Rodríguez, letrista y cantante del grupo-. Lo único que tengo ante cosas que me parecen injustas son canciones en las que volcar mi frustración e intentar que quien corresponda se dé por aludido. Es como decir: 'La pagarás'. Aunque después en la realidad nadie paga nada".

Forman Remei de Ca la Fresca Xantal, Artur Piera, Víctor Inskipp y Iago Rueda. 31 años ella, 24 años ellos. El grupo de Arbúcies acaba de publicar su segundo elepé, 'L'ham de la pregunta' (Bankrobber), grabado entre Can Illa y el Konvent. Can Illa es el nombre de la casa familiar de Artur en la población de La Selva; en una antigua pocilga de la masía ha montado el músico su estudio. En el Konvent, espacio artístico autogestionado en Cal Rosal, junto a Berga, tiene su estudio Ildefons Alonso, productor del álbum junto con Artur.

Sacerdotisa cabreada

Dos estudios en los márgenes del negocio musical. "La pasta es un tema importante -señala Artur-, pero el motivo principal es que damos más importancia a trabajar con una persona con la que nos entendamos que al equipo". "Y que te dé confianza -añade Xantal-. A mí me da vergüenza grabar con gente a la que no conozco".

Cantar siempre me ha costado mucho y todo el mundo me decía que cantaba fatal, de modo que pensaba que no podía ser cantante Xantal Rodríguez

A menudo más rapsoda que cantante, Xantal no lo ha tenido fácil para coger el micrófono. "Cantar siempre me ha costado mucho y todo el mundo me decía que cantaba fatal, de modo que pensaba que no podía ser cantante -explica-. Pero la voz es un músculo que puedes ejercitar y ahora me atrevo más a cantar. Al principio me servía mucho de esta cosa que no es rap pero por ahí va, y aún lo hago porque quiero decir muchas cosas y cantando no te caben tantas. Soy de hablar rápido". Por Tutatis que sí. Xantal escribía "textos" antes de Remei de Ca la Fresca. "Supongo que serían poesía, pero yo los entendía como textos. Escribir. Con Remei ha sido como ponerles música". De todo ello, caudal expresivo y limitaciones y esfuerzos vocales, surge una voz única, una sacerdotisa cabreada.

Divagaciones

Volvamos al estudio, en concreto al de Can Illa, casi el quinto miembro de Remei de Ca la Fresca. "Puedes estar hasta las tantas haciendo música -señala Xantal-. La parte mala es que el tiempo parece infinito y le das muchas vueltas a las cosas. Pero a la vez mola porque llegas a sitios a los que no podrías llegar en un estudio por horas. A nosotros la parte de grabar y producir nos gusta".

No sé si es que rehuimos las estructuras pop o que no nos acaban de salir canciones pop Artur Piera

Las canciones de Remei de Ca la Fresca rehúyen las estructuras pop para adentrarse en territorio progresivo, con generosas infiltraciones de electrónica psicodélica. "Bueno, no sé si es algo intencionado o que no nos acaban de salir canciones pop -matiza Artur-. Nos gusta divagar y de las divagaciones nos salen canciones".

La huella de Triana está presente no solo en la cita musical y lírica de 'Lisèrgica espardenya (Conjur)', con letra cortesía de Maria Callís. "Mi madre me puso 'Abre la puerta' y me quedé boquiabierto", cuenta Artur, proselitista inicial del grupo de rock andaluz entre sus compañeros de banda. Después resultó que el padre de Iago había trabajado como técnico en algún concierto de Triana.

Mordisco coreable

'Fusta d'artista' es la canción más inmediata de 'L'ham de la pregunta'. "En los conciertos vemos que nuestras canciones son difíciles de cantar por el público y con esta intentamos ponerle remedio", admite Xantal. Pero incluso en modo coreable muerde Remei de Ca la Fresca. "El tema está inspirado en el alcalde de Arbúcies y dedicado a mucha gente -relata Xantal-. Al final va de un personaje que se encuentra mucho en la política y el artisteo, ese ego supergrande que cree que se tiene que parar el mundo cuando llega a un sitio".

¿Es buena idea decirle al alcalde de la localidad de 6.500 habitantes donde viven: "Sempre ens cauràs malament"? "A él seguro que le ha encantado -responde Xantal-. Es una cosa que viene de lejos. No quieren que se haga nada que escape a su control. Se mueven por intereses personales. Tú llamas al alcalde y te lo solucionan, pero ¿y los que no tienen el teléfono del alcalde? Pasa en muchos pueblos".