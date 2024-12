Crónica del día en que Estopa mandó en EL PERIÓDICO: "Hay que dar ayudas a la compra del Panda eléctrico"

El premio Català de l'Any regala una bola extra que Estopa jugó con ganas y habilidad. En tanto que ganadores del galardón de EL PERIÓDICO en su última edición, los hermanos David y Jose Muñoz fueron invitados por el diario a escoger las noticias más destacadas de 2024 para la elaboración del resumen informativo del año que termina. Es un proyecto de tradición que se estrenó con El Mago Pop en 2023. Si para el dúo de Cornellà fue un compromiso que solventar, no lo pareció. Más bien pareció que los Muñoz vinieron dispuestos a disfrutar de una experiencia que no te ofrecen a menudo, por muy Estopa que seas: ser jefe de redacción de un gran diario por un día.

David y Jose Muñoz comentan con los periodistas Inés Álvarez y Francisco Cabezas el reciente numero de 'Teletodo', suplemento de televisión del diario, con Estopa en portada / Manu Mitru

Tras desplegar su proverbial don de gentes en el recorrido por la redacción (lo tenían fácil, es territorio amigo), David y Jose fueron a la sala del consejo de redacción y se sentaron entre Albert Sáez, el director de EL PERIÓDICO, y Gemma Martínez, la directora adjunta. Más de un periodista de la casa habría estado tan cómodo en esas sillas como en una tabla de faquir. La jerarquía es categórica en una redacción e impone. "Aquí somos muy de Estopa", dijo Sáez, quizá para tranquilizarlos. Lo cierto es que en ningún momento dieron señales de nerviosismo. A continuación, los responsables de las secciones del diario les expusieron cinco noticias cada uno, y tras cada exposición ellos eligieron una. Que la cosa iba en serio les quedó claro en cuanto inició la ronda Laura Puig, la jefa de Internacional. "Enhorabuena. Menudo resumen del año en dos minutos", dijo David. No fue un truco para meterse al público en el bolsillo, como cuando un cantante se pone la camiseta del equipo de fútbol local.

David y Jose Muñoz, entre Albert Sáez, el director de EL PERIÓDICO, y Gemma Martínez, la directora adjunta, en sala del consejo de redacción del diario / Manu Mitru

Emerge el 'consigliere'

El menú propuesto por Puig fue: la caída del régimen de Bashar el Asad en Siria, la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, el auge de la extrema derecha en Europa, la muerte en prisión del opositor a Vladimir Putin Alexéi Navalni y la crisis causada por las elecciones en Venezuela.

El segundo mandato de Donald Trump va a tener "impacto global"

David abogó por la caída de Asad, pese a que "aún no se sabe si es una noticia buena o mala". Jose objetó que el segundo mandato de Trump va a tener "impacto global": en la guerra de Ucrania y en Oriente Medio, en la política y en la economía de la Unión Europea, enumeró. A David no le quedó otra que darle la razón. Jose empezaba a perfilarse como el 'consigliere' del tándem.

El arranque fue 'hardcore' y Sáez decidió alterar el orden habitual de las secciones para dar bola a Estopa. Turno para Francisco Cabezas, el jefe de Deportes: la eclosión de Lamine Yamal, la coronación de Aitana Bonmatí ("vaya 'cracks', Lamine y Aitana", susurró David), la retirada del fútbol de Andrés Iniesta, la retirada del tenis de Rafa Nadal y el oro olímpico de la selección femenina de waterpolo.

David apostó por Lamine Yamal, a quien el dúo homenajeó con una versión del estribillo de 'Obí, obá', de El Príncipe Gitano, en conciertos de su gira del 25º aniversario ("Lamine / Yamal / cada día te quiero más / Lamine Lamine / Lamine Yamal / cada día te quiero más"). Jose le miró con expresión de reproche y dijo que de eso nada, que la retirada de su amigo Andrés Iniesta es la noticia deportiva del año. David corrigió su postura sin mayor problema, casi como si hubiera dicho una insensatez: "Lamine es muy bueno, cada día le quiero más, pero aún tiene que correr un poco para ser como Iniesta".

De izquierda a derecha, Rafael Julve, subdirector de EL PERIÓDICO; Albert Sáez, director del diario, y David y Jose Muñoz. / Manu Mitru

Cambio de ciclo en Catalunya

Júlia Regué, la responsable de Política, brindó los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat de Catalunya, el regreso y la posterior huida de Catalunya de Carles Puigdemont, la ruptura de pactos autonómicos entre el PP y Vox y el caso Errejón. La deliberación entre David y Jose fue inexistente. Ambos estuvieron de acuerdo en Illa y el cambio de ciclo que representa para Catalunya ("lo demás es más anecdótico", apuntaron). Aunque quisieron dejar constancia de que "siempre es una buena noticia" que alguien reflexione. Y de que "los decibelios han subido demasiado" en el ámbito político.

El círculo vicioso de la vivienda es claramente la noticia. La regulación es necesaria y en Catalunya se empieza a notar

El repóquer de Leticia Blanco, la titular de Cultura, incluía una carta trampa para averiguar si Estopa tiene abuela o no: los 25 años de Estopa y la triunfal gira de celebración, el enganche de nuevas generaciones a la televisión generalista gracias a 'La revuelta', el MeToo en el cine español, los récords de asistencia y los problemas por el ruido de la música en directo, y el buen momento del cine catalán. Hubo telepatía entre David y Jose, que sin cruzar mirada dijeron: "La nuestra". No se sintieron obligados a utilizar la muletilla "sin falsa modestia". La gira fue apoteósica y convirtió a Estopa en el primer grupo español en llenar en solitario el Estadi Olímpic. No fue tanto una cuestión de tener abuela o no como de sinceridad.

Vivienda prohibitiva

Regreso a la información llamada 'dura', con Agustí Sala, el jefe de Economía, como maestro de ceremonias: la OPA del BBVA al Banc Sabadell, la salida de Puig a bolsa, la muerte de Isak Andic, las dificultades de Grífols en la bolsa y el problema de la vivienda, con los precios de alquiler y compra por las nubes. "El resumen del asunto de la vivienda es que la gente no puede comprar ni alquilar un piso", sintetizó David la pormenorizada explicación de Sala, y este tema eligió. Jose estuvo de acuerdo: "Sí, el círculo vicioso de la vivienda es claramente la noticia. La regulación es necesaria y en Catalunya se empieza a notar".

David y Jose Muñoz, de espaldas, escuchan la exposición de Montse Baraza, responsable de Sociedad, que tiene a su derecha a Francisco Cabezas (Deportes), Leticia Blanco (Cultura), Meritxell M. Pauné (Barcelona), Carol Álvarez (subdirectora) y Agustí Sala (Economia) / Manu Mitru

Que no pueda entrar un Seat Panda a Barcelona es importante. Pero hacen falta ayudas para que la gente pueda cambiar el coche

Montse Baraza, la jefa de Sociedad, ofreció la catástrofe ocasionada por la DANA en Valencia, la ley de la ELA, las múltiples caras del fenómeno migratorio, el debate sobre el móvil en las aulas y el fin de la impunidad de los agresores sexuales ejemplificado por los casos Alves, Pelicot y jesuitas. Los autores de 'Cacho a cacho' reflexionaron en voz alta sobre la DANA en Valencia ("los valencianos son nuestros hermanos", subrayaron) y le sacaron tres ángulos a la desgracia: su relación con el cambio climático, su relación con un urbanismo que se ha pasado por el forro la naturaleza y su relación con la gestión política de la información científica. Por si había negacionistas en la sala, que no los había, David remarcó que "está claro que el cambio climático está producido por el hombre".

La periferia de Cornellà

Meritxell M. Pauné, jefa de Barcelona, fue interrumpida en cuanto presentó la sección: es Barcelona "la periferia de Cornellà" en el universo estopero. La celebración de la Copa América, la inauguración del tramo Glòries-Verdaguer del tranvía por la Diagonal, el 'exilio' del Barça en Montjuïc, el fortalecimiento de la normativa catalana sobre las zonas de bajas emisiones (ZBE) pese a algunos reveses judiciales en el ámbito local y la transformación del Llobregat Center en eje verde y vivienda fueron las proposiciones. "No somos muy de vela, nosotros", informó Estopa. "Que no pueda entrar un Seat Panda a Barcelona es importante -dijo David-. Pero hacen falta ayudas para que la gente pueda cambiar el coche". "Para que la gente pueda comprar un Panda eléctrico", remató Jose.

A modo de resumen del resumen informativo, los Muñoz se quedaron con la DANA, "la noticia mala", y los 25 años de Estopa, "la noticia buena". "Para nosotros es importante", dijeron.